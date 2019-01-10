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Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
10 января 2019, 22:24 • 198 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать вопрос поставки нефти в страну через порты Прибалтики. По мнению белорусского президента, поступающая из Прибалтики нефть могла бы стать альтернативой российской. "...снова цыганский шантаж пошёл", — отметила по этому поводу одна из пользовательниц Twitter.
Отметим, что ранее президент Лукашенко отметил, что поставка нефти в Белоруссию могла бы быть выгодна самим прибалтам. Так, "черное золото" могло бы перерабатываться на обновленном Новополоцком заводе, а оттуда возвращаться в саму Латвию или Литву.
Покупать продукты нефтеперерабатывающей промышленности у Белоруссии было бы для прибалтийских республик выгодно с экономической точки зрения. Цены на них были бы ниже среднемировых.
В Сети, впрочем, посчитали, что основным адресатом данного заявления является никак не Прибалтика, а Россия.
"До НГ заявлял, что интеграция РФ-РБ состоялась, а как предложили бумаги подписать снова цыганский шантаж пошёл", — пишут в Twitter.
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