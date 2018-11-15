Ищите женщину: в Иркутской области полицейским грозит увольнение за раскрытие личности гермафродита

В Иркутской области Следственный комитет проводит проверку в связи с жалобой на полицейских. В начале осени они задержали женщину по подозрению в краже. В ходе допроса выяснилось, что она называет себя Евгенией, хотя по документам её имя — Руслан Якимчук. Пол также указан мужской. В ответ на уточняющие вопросы полицейских женщина пояснила, что она гермафродит. Затем запись разговора Якимчук с полицейскими оказалась в сети. Женщина потеряла работу, с ней перестал общаться сожитель, а в интернете её травят. Евгения утверждает, что издеваются и над её ребёнком. Теперь она требует привлечь к ответственности тех, кто выложил в интернет её личные данные, и обвиняет сотрудников правоохранительных органов в публикации служебного видео. При этом в МВД заявляют, что путаница с полом не первый год помогает Якимчук уходить от ответственности.

Необычное видео, появившееся в сети осенью, стремительно набрало популярность в соцсетях. На нём полицейские допрашивают обычную с виду женщину, которая представляется на камеру как Руслан Якимчук 1983 года рождения. Задержанную фотографируют, а полицейский продолжает задавать вопросы. В частности, он поинтересовался, почему её задержали.

«В пятницу ночью в пьяном виде украла телефон», — отвечает женщина. «Украл», — поправляет её полицейский. «Украла», — настаивает задержанная. В завершение беседы она замыкается в себе и предлагает все вопросы адресовать Минздраву и адвокату.

Предположительно, служебный ролик выложил в сеть кто-то из сотрудников ГУ МВД по Иркутской области. Вскоре видео стало популярным среди пользователей.

По словам Евгении, из-за публикации ролика её уволили с работы, затравили друзья и односельчане. Она написала в СК жалобу на действия полицейских.

«Следственными органами СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни, — заявили RT в Следственном комитете. — Устанавливаются лица, которые распространили посредством сети интернет сведения о частной жизни лица, составляющие личную или семейную тайну, без его согласия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение».

Теперь полицейским грозит увольнение и суд.

«Мне сломали жизнь»

RT удалось поговорить с Евгенией, которая по документам носит имя Руслан Якимчук. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде в Иркутской области по обвинению в краже мобильного телефона. Женщина рассказала, что действительно является гермафродитом — человеком, который обладает как мужскими, так и женскими половыми признаками и репродуктивными органами.

© RT

«Я рождена с двумя половыми органами, но мужской орган не развит, — рассказывает Евгения. — Благодаря этому я со временем смогла родить ребёнка».

По словам Евгении, родители изначально решили, что ребёнок с возрастом станет мальчиком, и назвали её Русланом. Однако время шло, и Евгения росла как обычная девочка: любила играть в куклы, а не в солдатиков, носила платья. С биологической матерью отношения были плохими. По словам женщины, та часто унижала её, а когда девочке было 14 лет — вовсе отказалась от дочери. Тогда Евгению на воспитание взяла судья из Бурятии.

Женщина рассказывает, что издёвки сопровождали её всю жизнь: в школе и университете, куда Евгения поступила учиться на юриста, одноклассники травили её из-за мужского имени.

Однако сменить имя оказалось очень сложно.

«По документам я мужчина и не могу взять женское имя, а чтобы поменять документы, нужно пройти много экспертиз, — говорит Евгения. — Для этого нужно много денег. Есть ещё вариант: меняешь пол и везёшь свидетельство о смене пола. Но мне это не нужно, биологически я и так полноценная женщина».

Теперь, рассказывает она, её жизнь превратилась в кошмар.

«Родственники отвернулись от меня и ребёнка, — жалуется Евгения. — После публикации видео мой сожитель просто не берёт трубку и не отвечает на сообщения. А его мама начала меня поливать в сети грязью: называть «оно», «мужик в юбке». Ребёнку достаётся не меньше».

Ищет полиция

Однако в ГУ МВД по Иркутской области после обращения RT сочли необходимым дополнить версию Евгении. По словам начальника отдела информации и общественных связей Германа Струглина, в ведомстве проводят служебную проверку и пока не могут с уверенностью заявить, действительно ли их сотрудники выложили видео в сеть. Но в полиции располагают данными, что подозреваемая не первый раз совершает преступление.

Так, по сведениям МВД, Евгения-Руслан Якимчук ранее была судима за кражу, нанесение телесных повреждений средней тяжести, а также оскорбление представителя власти.

«В данном случае расследование кражи началось после того, как в полицию обратился житель Иркутской области и заявил, что его обокрала женщина, — рассказал Герман Струглин. — По его словам, он познакомился с ней накануне, снял квартиру для встречи, а затем выпил с ней и уснул. Когда же он проснулся, то рядом не было ни женщины, ни телефона».

Вскоре, узнав о задержании необычной преступницы, к следователям обратились коллеги из другого района Иркутской области и рассказали, что имели дело с точно таким же случаем. Когда началось расследование, полицейские выехали на место преступления и сняли отпечатки пальцев, но те принадлежали мужчине. Это запутало полицейских и помогло преступнику уйти от ответственности.

«Они удивились: «Но как же так, мы ведь ищем женщину», — говорит Герман Струглин. — Теперь Якимчук проверят на причастность и к этому преступлению».

Наконец, по словам представителя МВД, сам по себе ролик не несёт оскорбительного содержания.

«Полицейский же не из собственного любопытства спрашивает, он делает свою работу — выясняет личность, — говорит Струглин. — В этом не было никакой издёвки».