Ищите женщину: как погиб Гиви

В убийстве командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, участвовала девушка-агент, рассказал сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову для программы «Своя война» на YouTube.

Сугерей рассказал, что после убийства в 2016 году командира Арсения Павлова, также известного как Моторола,

Толстых старался выходить из дома как можно реже. Но, по словам украинского агента, «Гиви был очень любвеобильный, и девочек ему привозили».

Именно благодаря этому в окружение комбата проникла некая «известная блондинка», утверждает сотрудник СБУ.

Сам он осуществлял прикрытие, а девушка должна была заложить взрывчатку. Устройство детонировало, когда Гиви пришел утром на работу. СБУ планировала операцию по ликвидации донецкого командира на протяжении двух лет.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» вблизи Донецка. Изначально сообщалось, что помещение, где он находился, обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

В интервью вставили фрагмент из репортажа телеканала «Россия 24» о гибели Гиви. По сообщению журналиста, донецкие спецслужбы установили, что 7 февраля 2017 года в расположение воинской части, где погиб Михаил Толстых, прошла 20-летняя студентка Киевского института культуры и искусства Анастасия Петрига. Согласно информации телеканала, именно она оставила в кабинете военного взрывчатку, которая детонировала в шесть часов утра.

Оперативный сотрудник служб самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уточнил, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Предположительно, это было сделано из Киева.

После государственного переворота на Украине Толстых стал одним из активистов движения за выход восточных территорий из состава государства. Когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ему присвоили звание командира. Он участвовал в боях за Славянск, Иловайск и донецкий аэропорт. На Толстых несколько раз совершали покушения. Он получил орден героя ДНР и другие награды, среди которых два георгиевских креста и медаль «За оборону Славянска».

В феврале 2018 года занимавший тогда пост главы республики Александр Захарченко заявил, что гибель Толстых связана с убийством Арсения Павлова. Моторола погиб 16 октября 2016 года в лифте многоэтажного дома, где он проживал. Там сработало взрывное устройство. Захарченко сравнил его смерть с «объявлением войны со стороны Украины». В убийстве Павлова обвинили шесть человек, которые, по данным местных правоохранителей, связаны с украинскими националистами.

В Донецке и России Павлова считали одним из самых медийных командиров ДНР. Он получил все награды самопровозглашенной республики вплоть до звезды Героя. Широкую известность Моторола приобрел в мае 2014 года в ходе боев за Славянск. Он стал героем ролика об одном из первых боев частей украинских силовиков и отрядов бывшего лидера ополчения Игоря Стрелкова.

Как утверждал Захарченко, все причастные к убийствам Гиви и Моторолы лица были установлены, а некоторые — задержаны.

Сам Захарченко погиб в теракте 31 августа 2018 года. Это убийство стало самым резонансным в ДНР за последние годы. Взрыв, убивший бывшего главу самопровозглашенной республики, произошел в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице от несовместимых с жизнью ранений.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт». МИД России также расценил убийство экс-руководителя ДНР как террористический акт.

В самопровозглашенной республике убеждены, что к гибели Захарченко причастны сотрудники украинских спецслужб.

«Непосредственно работы по ДНР в пятом управлении [департамента контрразведки СБУ] организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина — кстати, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления департамента контрразведки, именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — сообщал в июне прошлого года источник программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1».

Как передавали журналисты, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов даже назвал имя заказчика убийства Захарченко.