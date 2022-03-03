Ищите ответ на вопрос о событиях на Украине в шокирующих докладах ООН • 134 • Украина

Доклады Управления верховного комиссара ООН по правам человека – один из наиболее веских ответов на вопрос, почему Российская Федерация начала специальную военную операцию в связи с ситуацией в Донбассе.



Мы считаем необходимым напомнить о содержании этих докладов: они и сегодня, спустя годы, шокируют. Киевский режим убивал Донбасс жесточайшими методами, однако и «цивилизованный мир», и «пацифистская» тусовка в России не лили слёз, не вводили против Украины санкций, не пытались принудить украинские власти к миру.



* * *



Громом среди ясного неба для украинской стороны конфликта стал 13-й по счёту доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2015 по 15 февраля 2016 года. То есть за то время, когда минские соглашения более или менее действовали и обострения вооружённого противостояния, как это происходит сейчас, не наблюдалось.



По данным ООН, в зоне, охваченной вооружённым конфликтом, проживают более 3 миллионов человек. Точное количество тех, кто уехал на территорию, подконтрольную Украине, остаётся неизвестным: по приблизительным подсчетам, от 800.000 до 1.000.000 граждан. По подсчётам украинского правительства, более миллиона человек с юго-востока Украины уехали за пределы страны - в Российскую Федерацию, Белоруссию, страны Евросоюза. Однако цифра эта не соотносится с данными миграционного ведомства РФ: в 2015 году границу пересекли порядка 4 миллионов граждан Украины, около 2,6 миллиона находятся в России. С украинского юго-востока приехали в РФ более миллиона человек, из них 80 процентов легализовались на территории РФ в разных статусах. Кроме того, жителям Донецкой и Луганской областей разрешено беспрепятственно жить в России без оформления какого-либо иного статуса, кроме регистрации.



Расхождение в цифрах прямо указывает на то, что украинская сторона не заинтересована вести учёт своих граждан – жителей восточных областей – как на территории государства, так и за её пределами. Это означает, что одной из целей военной кампании, развёрнутой на востоке страны, является вытеснение населения с территории конфликта, преимущественно в Россию. Учитывая, что беженцы из республик на Украину, согласно докладу ООН, вынуждены сталкиваться с дискриминацией в доступе к общественным услугам, киевским властям жители Донбасса тоже не нужны. Об этом вполне внятно заявил на днях спикер Верховной рады Андрей Парубий: он утверждает, что восточные области Украины наводнены «переселенцами с разных уголков другого государства», поэтому чаяния этих людей должны быть государству (украинскому) безразличны.



Особенно, по данным ООН, страдают те, кому выпало несчастье жить на линии разграничения (называется цифра 800 тысяч человек). Эти люди фактически лишены всех благ цивилизации и постоянно находятся в зоне смертельного риска. Помощь самой страдающей от конфликта категории жителей Донбасса миссия ООН считает недостаточной даже с учётом российских гуманитарных конвоев, однако тот факт, что именно Украина свернула все до одной социальные программы и ввела «блокаду», остался, к сожалению, за рамками ооновского доклада.



Негативным фактором, усиливающим изоляцию населения, проживающего в ДНР и ЛНР, ООН называет драконовский пропускной режим, введённый Украиной, отсутствие порядка на пунктах пропуска, самодурство и неопределённость в отношении 8-15 тысяч человек – именно такое количество людей каждый день пересекает линию разграничения в двух направлениях по трём транспортным коридорам. В очередях порой собирается по 300-400 машин с каждой стороны. Недавно это закончилось трагедией: из-за того что украинский блокпост не работает по ночам, мирные жители, занявшие на своих автомобилях очередь с ночи, были обстреляны украинской стороной из орудий запрещённого калибра (122 мм), пять человек погибли, в том числе беременная женщина.



Вооружённые силы Украины в период, очерченный в докладе, продвинулись ещё глубже в населённые районы. В «серой зоне» между территориями, подконтрольными Украине и республикам, батальон «Азов» и украинские военные заняли гражданские строения и объекты, подвергая их разграблению. Отражены в докладе и прежние многочисленные разрушения жилых кварталов Горловки, Шахтёрска, Дебальцево.



С начала действия минских соглашений о прекращении огня (то есть с 15 февраля 2015 года) число жертв среди мирного населения составило 843 человека – 235 убитых (216 взрослых и 19 детей) и 608 раненых (554 взрослых и 44 ребёнка). При этом миссия ООН отметила, что не может приписать те или иные жертвы какой-либо стороне конфликта. Подчёркивается также, что реальное число убитых и раненых может быть выше отражённого в отчёте.



Шокируют цифры пропавших без вести и разнобой в них: украинская сторона заявляет о 741 человеке (данные Национальной полиции Украины), 774 (данные СБУ), 762 (данные минской трёхсторонней контактной группы, переданные Международному Красному Кресту, местонахождение 63 лиц из этого списка установлено). ДНР со своей стороны заявила о 420 гражданах, пропавших без вести. При этом миссия ООН не смогла понять, согласуются ли списки друг с другом. А вместе с тем выяснила, что примерно 1000 тел находятся в моргах на украинской стороне, оставаясь не идентифицированными.



И снова цифры предательски кричат о том, что люди украинскому государству не важны и не нужны: имея в наличии тысячу тел, Киев заявляет о количестве пропавших без вести на треть меньшем, чем количество неопознанных мёртвых! И это без учёта останков погибших на территории войны – поисковые работы практически не ведутся. Как сказано в докладе ООН, нет даже специального механизма сбора заявлений от семей тех, кто канул бесследно.



Люди в этой войне – расходный материал для Киева. В самом прямом смысле – пушечное мясо. Жаль, что миссия ООН упустила из виду количество безымянных могил на кладбищах: тогда бы картина чудовищных преступлений украинских властей в отношении населения страны была бы ещё более полной. Подавляющую часть пропавших без вести следует искать не на территории Донецкой и Луганской республик, а среди тысяч тел, спешно похороненных под звуки украинского гимна, и тех, которые сейчас лежат в моргах.



Поскольку Киев неспособен соотнести количество мёртвых и пропавших без вести, число тех, кто не вернётся уже никогда, может быть заниженным не на проценты, а в разы. Тем более что усилия украинской стороны, направленные на поиск и идентификацию погибших, и тех, кто пропал без вести, в докладе ООН описываются словом «бездеятельность»: нет ни координации государственных органов друг с другом, не говоря уже о взаимодействии с республиками, ни «способности найти системное решение», ни связи с родственниками семей, потерявших в этой войне близкого человека.



Совершенно ясно, почему украинская власть не озабочена поиском пропавших без вести и идентификацией погибших: Киев не может признать, что негласно проводит политику «неопознанных мёртвых», и тем более не может взять на себя ответственность за 1000 тел, которые не идентифицированы, и еще тысячи похороненных как «неизвестные солдаты» где-то в степи под Запорожьем. Проще держать тела в моргах и хоронить их втихую. Родственникам же предлагается версия, что без вести пропавшие находятся в плену у «сепаратистов» ДНР и ЛНР. На повестке дня у украинских властей - обеспечение пушечным мясом плановых призывов и очередной мобилизации, которая не за горами. Народ уже давно окрестил воинскую повинность «могилизацией» – метко и безнадёжно.



Доклад оставляет небольшую лазейку для оправдания преступлений украинской власти, допуская, что часть пропавших без вести людей, возможно, живы, но находятся в тайных местах лишения свободы в республиках или на территории Украины. Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам



Миссия ООН наконец выяснила для себя окончательно, что секретные тюрьмы и пытки на Украине – явление не разовое, не случайное. Это сложившаяся система, ставшая частью государства и его политики. Если пытают «сторонников федерализации», заявления о жестоких пытках, как правило, не рассматриваются. Фактически в стране, заявляющей о «европейском выборе», создан аналог гестапо. Европе следовало бы знать, что украинское гестапо функционирует под крышей прокуратуры: в 1450 делах из 1925, возбужденных в 2015 году по заявлениям о пытках, не найдено состава преступления.



Государство Украина систематически убивает своих граждан наравне с теми, кого считает «переселенцами из чужих государств». Без суда и следствия гноит в тюрьмах и пытает инакомыслящих.



Ооновский доклад дал ещё одно подтверждение того, что это не гражданская война. Это война тех, кто захватил власть путём вооружённого переворота, с народом Украины. Война, лицемерно именуемая путчистами «антитеррористической операцией».

Доклады Управления верховного комиссара ООН по правам человека – один из наиболее веских ответов на вопрос, почему Российская Федерация начала специальную военную операцию в связи с ситуацией в Донбассе.Мы считаем необходимым напомнить о содержании этих докладов: они и сегодня, спустя годы, шокируют. Киевский режим убивал Донбасс жесточайшими методами, однако и «цивилизованный мир», и «пацифистская» тусовка в России не лили слёз, не вводили против Украины санкций, не пытались принудить украинские власти к миру.* * *Громом среди ясного неба для украинской стороны конфликта стал 13-й по счёту доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2015 по 15 февраля 2016 года. То есть за то время, когда минские соглашения более или менее действовали и обострения вооружённого противостояния, как это происходит сейчас, не наблюдалось.По данным ООН, в зоне, охваченной вооружённым конфликтом, проживают более 3 миллионов человек. Точное количество тех, кто уехал на территорию, подконтрольную Украине, остаётся неизвестным: по приблизительным подсчетам, от 800.000 до 1.000.000 граждан. По подсчётам украинского правительства, более миллиона человек с юго-востока Украины уехали за пределы страны - в Российскую Федерацию, Белоруссию, страны Евросоюза. Однако цифра эта не соотносится с данными миграционного ведомства РФ: в 2015 году границу пересекли порядка 4 миллионов граждан Украины, около 2,6 миллиона находятся в России. С украинского юго-востока приехали в РФ более миллиона человек, из них 80 процентов легализовались на территории РФ в разных статусах. Кроме того, жителям Донецкой и Луганской областей разрешено беспрепятственно жить в России без оформления какого-либо иного статуса, кроме регистрации.Расхождение в цифрах прямо указывает на то, что украинская сторона не заинтересована вести учёт своих граждан – жителей восточных областей – как на территории государства, так и за её пределами. Это означает, что одной из целей военной кампании, развёрнутой на востоке страны, является вытеснение населения с территории конфликта, преимущественно в Россию. Учитывая, что беженцы из республик на Украину, согласно докладу ООН, вынуждены сталкиваться с дискриминацией в доступе к общественным услугам, киевским властям жители Донбасса тоже не нужны. Об этом вполне внятно заявил на днях спикер Верховной рады Андрей Парубий: он утверждает, что восточные области Украины наводнены «переселенцами с разных уголков другого государства», поэтому чаяния этих людей должны быть государству (украинскому) безразличны.Особенно, по данным ООН, страдают те, кому выпало несчастье жить на линии разграничения (называется цифра 800 тысяч человек). Эти люди фактически лишены всех благ цивилизации и постоянно находятся в зоне смертельного риска. Помощь самой страдающей от конфликта категории жителей Донбасса миссия ООН считает недостаточной даже с учётом российских гуманитарных конвоев, однако тот факт, что именно Украина свернула все до одной социальные программы и ввела «блокаду», остался, к сожалению, за рамками ооновского доклада.Негативным фактором, усиливающим изоляцию населения, проживающего в ДНР и ЛНР, ООН называет драконовский пропускной режим, введённый Украиной, отсутствие порядка на пунктах пропуска, самодурство и неопределённость в отношении 8-15 тысяч человек – именно такое количество людей каждый день пересекает линию разграничения в двух направлениях по трём транспортным коридорам. В очередях порой собирается по 300-400 машин с каждой стороны. Недавно это закончилось трагедией: из-за того что украинский блокпост не работает по ночам, мирные жители, занявшие на своих автомобилях очередь с ночи, были обстреляны украинской стороной из орудий запрещённого калибра (122 мм), пять человек погибли, в том числе беременная женщина.Вооружённые силы Украины в период, очерченный в докладе, продвинулись ещё глубже в населённые районы. В «серой зоне» между территориями, подконтрольными Украине и республикам, батальон «Азов» и украинские военные заняли гражданские строения и объекты, подвергая их разграблению. Отражены в докладе и прежние многочисленные разрушения жилых кварталов Горловки, Шахтёрска, Дебальцево.С начала действия минских соглашений о прекращении огня (то есть с 15 февраля 2015 года) число жертв среди мирного населения составило 843 человека – 235 убитых (216 взрослых и 19 детей) и 608 раненых (554 взрослых и 44 ребёнка). При этом миссия ООН отметила, что не может приписать те или иные жертвы какой-либо стороне конфликта. Подчёркивается также, что реальное число убитых и раненых может быть выше отражённого в отчёте.Шокируют цифры пропавших без вести и разнобой в них: украинская сторона заявляет о 741 человеке (данные Национальной полиции Украины), 774 (данные СБУ), 762 (данные минской трёхсторонней контактной группы, переданные Международному Красному Кресту, местонахождение 63 лиц из этого списка установлено). ДНР со своей стороны заявила о 420 гражданах, пропавших без вести. При этом миссия ООН не смогла понять, согласуются ли списки друг с другом. А вместе с тем выяснила, что примерно 1000 тел находятся в моргах на украинской стороне, оставаясь не идентифицированными.И снова цифры предательски кричат о том, что люди украинскому государству не важны и не нужны: имея в наличии тысячу тел, Киев заявляет о количестве пропавших без вести на треть меньшем, чем количество неопознанных мёртвых! И это без учёта останков погибших на территории войны – поисковые работы практически не ведутся. Как сказано в докладе ООН, нет даже специального механизма сбора заявлений от семей тех, кто канул бесследно.Люди в этой войне – расходный материал для Киева. В самом прямом смысле – пушечное мясо. Жаль, что миссия ООН упустила из виду количество безымянных могил на кладбищах: тогда бы картина чудовищных преступлений украинских властей в отношении населения страны была бы ещё более полной. Подавляющую часть пропавших без вести следует искать не на территории Донецкой и Луганской республик, а среди тысяч тел, спешно похороненных под звуки украинского гимна, и тех, которые сейчас лежат в моргах.Поскольку Киев неспособен соотнести количество мёртвых и пропавших без вести, число тех, кто не вернётся уже никогда, может быть заниженным не на проценты, а в разы. Тем более что усилия украинской стороны, направленные на поиск и идентификацию погибших, и тех, кто пропал без вести, в докладе ООН описываются словом «бездеятельность»: нет ни координации государственных органов друг с другом, не говоря уже о взаимодействии с республиками, ни «способности найти системное решение», ни связи с родственниками семей, потерявших в этой войне близкого человека.Совершенно ясно, почему украинская власть не озабочена поиском пропавших без вести и идентификацией погибших: Киев не может признать, что негласно проводит политику «неопознанных мёртвых», и тем более не может взять на себя ответственность за 1000 тел, которые не идентифицированы, и еще тысячи похороненных как «неизвестные солдаты» где-то в степи под Запорожьем. Проще держать тела в моргах и хоронить их втихую. Родственникам же предлагается версия, что без вести пропавшие находятся в плену у «сепаратистов» ДНР и ЛНР. На повестке дня у украинских властей - обеспечение пушечным мясом плановых призывов и очередной мобилизации, которая не за горами. Народ уже давно окрестил воинскую повинность «могилизацией» – метко и безнадёжно.Доклад оставляет небольшую лазейку для оправдания преступлений украинской власти, допуская, что часть пропавших без вести людей, возможно, живы, но находятся в тайных местах лишения свободы в республиках или на территории Украины.Миссия ООН наконец выяснила для себя окончательно, что секретные тюрьмы и пытки на Украине – явление не разовое, не случайное. Это сложившаяся система, ставшая частью государства и его политики. Если пытают «сторонников федерализации», заявления о жестоких пытках, как правило, не рассматриваются. Фактически в стране, заявляющей о «европейском выборе», создан аналог гестапо. Европе следовало бы знать, что украинское гестапо функционирует под крышей прокуратуры: в 1450 делах из 1925, возбужденных в 2015 году по заявлениям о пытках, не найдено состава преступления.Государство Украина систематически убивает своих граждан наравне с теми, кого считает «переселенцами из чужих государств». Без суда и следствия гноит в тюрьмах и пытает инакомыслящих.Ооновский доклад дал ещё одно подтверждение того, что это не гражданская война. Это война тех, кто захватил власть путём вооружённого переворота, с народом Украины. Война, лицемерно именуемая путчистами «антитеррористической операцией». Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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