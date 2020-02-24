Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных материалов о расследовании крушения малайзийского "Боинга", ранее представленных на платформе Bonanza Media. В заявлении говорится, что некоторые из бумаг были в архивах австралийской полиции, однако взяли их без разрешения. Документы, как отмечено в заявлении, готовили "в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования". Таким образом, по швам затрещала версия JIT о крушении малайзийского "Боинга" MH17. И в части "Бука", из которого якобы стреляли по самолёту, и в части причастности России. В том числе об этом говорил политолог Сергей Михеев в еженедельном обзоре в рамках программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград.

"Пока никто Россию из-под удара не выводит, потому что очень уж удобной была ситуация с MH17 и для введения санкций, и чтобы иметь рычаг давления на Россию. Но эти слухи о данных голландской разведки, а также информация из Австралии коренным образом, на самом деле, подрывают версию пресловутого голландского следствия.

Вспомните, совсем недавно, пару недель назад, от нас в очередной раз требовали выдать людей и подвергнуть их суду, от нас требовали признать вину в крушении MH17. Перед Новым годом кампания была: нет, Россия должна сотрудничать со следствием! А как сотрудничать? Признать собственную вину.

То, что мы сейчас узнали, на самом деле подрывает всё это так называемое расследование, показывает, что все эти годы расследование было не более чем подставным фарсом и заказухой, где Россию назначили виновной, а потом стали придумывать, как эту вину обосновать".

И что ещё интересно для нас с вами. На самом деле секретные данные фактически подтверждают то, что говорила Россия с самого начала, напомнил Михеев.

"А сколько мы выслушали обвинений в том, что мы кремлёвские пропагандисты или какие-то шестёрки кровавого режима. Что мы из страшной сатрапии России, мол, отрицаем очевидные факты. И чуть ли не мы причастны к крушению MH17 с этими несчастными людьми. Помните, показывали эти окровавленные игрушки? Рассказывали о судьбах людей. Мол, как вы, русские, вообще можете, как у вас рот-то открывается? Между прочим, это говорили не только иностранные СМИ, но и наши - все эти "Эхи Москвы", "Дожди", оппозиционные лидеры и блогеры. Все они обвиняли российские власти в том, что вы причастны к трагедии этого самолёта.

Теперь ясно, что, мягко говоря, расследования никакого не было. А была попытка использовать данные соцсетей, на которых и базировалось мнимое расследование - откровенный фарс.

И никаких доказательств причастности России нет. А мы возвращаемся к версии, которая обсуждалась с самого начала. Ведь информация об украинских самолётах появилась в самые первые дни - были свидетели. Но Киев это отрицал".

Все данные, которые предоставлялись Россией, просто не были приняты во внимание. Русским грозили международным трибуналом.

"Но оказалось, всё это враньё. Ошибка от начала и до конца. Но кто на самом деле сбил самолёт, так и неизвестно. И надо это всё расследовать, возвращаясь и к версии украинских самолётов. А значит, надо задавать вопросы. Где данные переговоров диспетчеров? Где данные объективного контроля? Или вопросы к американцам. Где информация с их самолётов разведки, которые постоянно находятся над Чёрным морем? Где данные со спутников? Где всё это? Покажите нам".

В завершение Михеев подчеркнул: вся ситуация с MH17 показывает, что на Западе могут организовывать подобного рода провокации. И жителям России надо об этом помнить, не путаясь в иллюзиях о самом объективном следствии там - за рубежом. Кроме того, сказал Михеев о том, почему могли всплыть секретные данные голландской разведки. Просто сменились президенты в США, на Украине, во Франции.

"Общая обстановка немножко, так сказать, меняется. И европейцам становится понятно, что бесконечная конфронтация с Россией, в том числе санкции, - это проблема. Никаких бонусов они не получили. Кто-то другой получил, а европейцы - нет. Я помню, как президент США Барак Обама приезжал в Европу и выкручивал им руки, требуя санкций против России. И именно в этот момент был сбит этот злосчастный "Боинг". И как только он был сбит, все западные СМИ, как по команде, подняли истерику. А санкции одобрили", - подчеркнул Сергей Михеев.

То есть секторальные санкции против России введены незаконно. А России надо ещё и компенсацию затребовать.

Досье

Ранее на платформе Bonanza Media представили всего четыре документа о расследовании дела MH17. И только два касались работы австралийской полиции. В частности, в одном из документов зафиксирована стенограмма беседы журналиста Билли Сикса с сотрудниками австралийской полиции о свидетелях, видевших в небе украинский истребитель в день крушения "Боинга". А второй документ подтверждает, что австралийская полиция в совместном расследовании работала с обрезанными фотографиями - через год после трагедии, - которые не были оригинальными. Выяснилось, что все кадры кто-то отредактировал. Словом, можно сказать, что фото не были доказательством в деле, но их на полном серьёзе анализировали.

Третий документ, как известно, касается "Бука". Авторы настаивали, что подобного вооружения в зоне крушения не было. Предполагалось, что подобный тезис ставит крест на русском следе в деле об MH17. Наконец, четвёртый документ - беседа голландской полиции с ещё одним свидетелем, который видел украинские истребители в небе перед крушением "Боинга".

Кстати, в нидерландской прокуратуре оставили без внимания сказанное на платформе.