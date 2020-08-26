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"Исчезнувший вещдок": названо ключевое доказательство непричастности "Бука" к крушению MH17

26 августа 2020, 16:35  •  244 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Специалист утверждает, что пилоты были предупреждены и готовились к обсуждению ситуации на борту
Техэксперт Юрий Антипов рассказал об исчезновении еще одного вещдока в деле MH17. Речь идет о подушке безопасности капитанского кресла, опровергающей своим фактом версию о применении "Бука".
Эксперт напомнил, что в деле с "Боингом" имеются определенные улики, фактом своего существования наглядно демонстрирующие ситуацию до крушения. Во-первых, подножка для ног у капитанского кресла. На опубликованных фотографиях видно, что в металле имеются пробоины. Ступни пилота в целости – значит, ног на ней не было.
Во-вторых, заметил Антипов, в момент крушения кресло пилота было отодвинуто на максимальную длину. Последняя же улика говорит о том, что во время взрыва у летчика на ногах была не одинаковая обувь: на левой – ботинок, а на правой – тапок. То есть, отметил эксперт, перед катастрофой капитан переобувался, предварительно отодвинувшись.
Эти факты, объяснил специалист, говорят о том, что экипаж был осведомлен об опасности. Летчик надевал ботинки, чтобы присоединиться к обсуждению ситуации с членами экипажа, которые ждали его у пилотской кабины.
Также Антипов поведал в Дзен-канале Sergey Grigoriev, что в кресле первого пилота торчал обломок направляющего рейса – капитан решил отъехать от приборной панели. Спинку оторвало взрывом, а кресло не смогло его выдержать. Причем другое сиденье, принадлежащее второму пилоту, осталось целым. Эксперт уверен: взрыв произошел в левой приборной панели.
Ранее Антипов заявлял, что "Боинг" MH17 разбился в Донбассе не из-за внешнего взрыва около кабины пилотов, как считают в Амстердаме, а из-за хлопка внутри самолета.

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