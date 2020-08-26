"Исчезнувший вещдок": названо ключевое доказательство непричастности "Бука" к крушению MH17

Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com

Специалист утверждает, что пилоты были предупреждены и готовились к обсуждению ситуации на борту

Техэксперт Юрий Антипов рассказал об исчезновении еще одного вещдока в деле MH17. Речь идет о подушке безопасности капитанского кресла, опровергающей своим фактом версию о применении "Бука".

Эксперт напомнил, что в деле с "Боингом" имеются определенные улики, фактом своего существования наглядно демонстрирующие ситуацию до крушения. Во-первых, подножка для ног у капитанского кресла. На опубликованных фотографиях видно, что в металле имеются пробоины. Ступни пилота в целости – значит, ног на ней не было.

Во-вторых, заметил Антипов, в момент крушения кресло пилота было отодвинуто на максимальную длину. Последняя же улика говорит о том, что во время взрыва у летчика на ногах была не одинаковая обувь: на левой – ботинок, а на правой – тапок. То есть, отметил эксперт, перед катастрофой капитан переобувался, предварительно отодвинувшись.

Эти факты, объяснил специалист, говорят о том, что экипаж был осведомлен об опасности. Летчик надевал ботинки, чтобы присоединиться к обсуждению ситуации с членами экипажа, которые ждали его у пилотской кабины.

Также Антипов поведал в Дзен-канале Sergey Grigoriev, что в кресле первого пилота торчал обломок направляющего рейса – капитан решил отъехать от приборной панели. Спинку оторвало взрывом, а кресло не смогло его выдержать. Причем другое сиденье, принадлежащее второму пилоту, осталось целым. Эксперт уверен: взрыв произошел в левой приборной панели.

Ранее Антипов заявлял, что "Боинг" MH17 разбился в Донбассе не из-за внешнего взрыва около кабины пилотов, как считают в Амстердаме, а из-за хлопка внутри самолета.