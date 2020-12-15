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Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика

15 декабря 2020, 16:40  •  292 • Украина

Украина уже фактически обречена и не существует как единое государство.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил ранее поддерживавший майдан киевский философ Серегй Дацюк.

«Так бывает, что какое-то образование не способно жить, потому что оно не способно осознать себя как целостность. Сегодня мы имеем дело именно с такой ситуацией. Украина не способна осознать себя как целостность. Ни в какой точке и ни в каком пространстве», – считает собеседник издания.

При этом, отвечая на вопрос, обречена ли Украина, он заявил: «Обречена! Обречена! Считайте, что ее уже нет!»

Также философ считает, что «мы теперь должны полностью потерять Украину, дойти до нуля и начать все с начала».

«Из отдельных анклавов, отдельных территорий, отдельных структур – и начать строить снизу. Мы уже упустили тот момент, когда могли сделать это на уровне всей страны. Это уже произошло. Исчезновение Украины уже неотвратимо. Мы должны жить дальше», – резюмировал Дацюк.

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