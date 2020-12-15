Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика

Украина уже фактически обречена и не существует как единое государство.Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил ранее поддерживавший майдан киевский философ Серегй Дацюк.«Так бывает, что какое-то образование не способно жить, потому что оно не способно осознать себя как целостность. Сегодня мы имеем дело именно с такой ситуацией. Украина не способна осознать себя как целостность. Ни в какой точке и ни в каком пространстве», – считает собеседник издания.При этом, отвечая на вопрос, обречена ли Украина, он заявил: «Обречена! Обречена! Считайте, что ее уже нет!»Также философ считает, что «мы теперь должны полностью потерять Украину, дойти до нуля и начать все с начала».«Из отдельных анклавов, отдельных территорий, отдельных структур – и начать строить снизу. Мы уже упустили тот момент, когда могли сделать это на уровне всей страны. Это уже произошло. Исчезновение Украины уже неотвратимо. Мы должны жить дальше», – резюмировал Дацюк.