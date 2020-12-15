|
Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика
15 декабря 2020, 16:40 • 292 • Украина
Украина уже фактически обречена и не существует как единое государство.
Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил ранее поддерживавший майдан киевский философ Серегй Дацюк.
«Так бывает, что какое-то образование не способно жить, потому что оно не способно осознать себя как целостность. Сегодня мы имеем дело именно с такой ситуацией. Украина не способна осознать себя как целостность. Ни в какой точке и ни в каком пространстве», – считает собеседник издания.
При этом, отвечая на вопрос, обречена ли Украина, он заявил: «Обречена! Обречена! Считайте, что ее уже нет!»
Также философ считает, что «мы теперь должны полностью потерять Украину, дойти до нуля и начать все с начала».
«Из отдельных анклавов, отдельных территорий, отдельных структур – и начать строить снизу. Мы уже упустили тот момент, когда могли сделать это на уровне всей страны. Это уже произошло. Исчезновение Украины уже неотвратимо. Мы должны жить дальше», – резюмировал Дацюк.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
292
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 09:30
|
10 декабря 2020, 01:55
|
13 декабря 2020, 22:30
|
11 декабря 2020, 04:30
|
11 декабря 2020, 01:45
|
14 декабря 2020, 00:20
|
09 декабря 2020, 04:50