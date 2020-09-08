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Исчезновение Колесниковой в Минске озадачило Берлин

08 сентября 2020, 14:25  •  59 • Политика
Исчезновение Марии Колесниковой в Минске озадачило Берлин. Власти Германии сделали заявление.
Власти Германии сильно обеспокоены ситуацией с членом Координационного совета Белоруссии Марией Колесниковой, которая якобы похищена в Минске. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Мы сильно обеспокоены ситуацией с госпожой Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключённых в Белоруссии, - отметил он.
Глава немецкой дипломатии возложил ответственность за инцидент на официальный Минск, хотя представители белорусской милиции отрицают задержание Колесниковой. Маас предупредил: если Минск не изменит курс, то "Евросоюз отреагирует".
Ранее белорусские СМИ сообщили, что Колесникова похищена неизвестными в центре Минска. По словам очевидцев, люди в масках затолкали женщину в микроавтобус, который скрылся в неизвестном направлении. В соцсетях даже появилось видео с этим микроавтобусом, однако сам момент похищения на камеру не попал. Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что не задерживали Колесникову или её сторонников.

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