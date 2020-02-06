Исчезла ночью: Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Поисками 31-летней беглянки, которую привезли в больницу с жалобами на затруднённое дыхание, занялась полиция, сообщает телеканал ORF. Причины побега остались неизвестны.

Обнаружили молодую женщину в её собственной квартире. После чего вернули обратно в изолятор. Полиция же стала выяснять, с кем пациентка успела после побега пообщаться.

Позднее выяснилось, что подозрения и опасения были напрасны: в крови женщины не обнаружен коронавирус.

По данным австрийских властей, в настоящее время в стране нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом.