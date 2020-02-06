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Исчезла ночью: Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
06 февраля 2020, 14:39 • 155 • В мире
В ночь на среду из инфекционного отделения одной из больниц австрийского города Зальцбурга сбежала пациентка, госпитализированная с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV.
Поисками 31-летней беглянки, которую привезли в больницу с жалобами на затруднённое дыхание, занялась полиция, сообщает телеканал ORF. Причины побега остались неизвестны.
Обнаружили молодую женщину в её собственной квартире. После чего вернули обратно в изолятор. Полиция же стала выяснять, с кем пациентка успела после побега пообщаться.
Позднее выяснилось, что подозрения и опасения были напрасны: в крови женщины не обнаружен коронавирус.
По данным австрийских властей, в настоящее время в стране нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом.
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