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«Исчезла необходимость»: Северная Корея сворачивает ядерные испытания

21 апреля 2018, 09:54  •  49 • В мире
Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями. В Южной Корее, США и Японии приветствовали мирную инициативу КНДР. Отметим, что в конце апреля должна состояться встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Кроме того, стороны обсуждают проведение переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.
 
Reuters
 

Северная Корея останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный полигон. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил глава КНДР Ким Чен Ын по итогам заседания центрального комитета правящей партии страны.

«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет​​​... Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить своё обещание остановить испытания», — говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что Пхеньян присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения.

«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение таких испытаний», — отмечается в заявлении.

Также КНДР не будет передавать свои вооружения и технологии их производства третьим странам. Северная Корея обязуется никогда не применять ядерное оружие, если в её адрес не будет «угроз и провокаций».

В КНДР подчёркивают, что при этом ядерный арсенал будет сохранён. «В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно, полигон для ядерных испытаний закончил свою миссию», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

Кроме того, в сообщении намечен новый вектор развития северокорейского государства.

«Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни граждан», — говорится в сообщении.

Пхеньян заинтересован в диалоге с другими странами, поскольку он будет способствовать становлению экономики.

«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — приводит ЦТАК концепцию новой стратегии.

Немедленная реакция


Президент США Дональд Трамп одобрил намерение Пхеньяна отказаться от ядерных испытаний.

«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон​​​. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал американский лидер в Twitter.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Сейчас Вашингтон и Пхеньян прорабатывают детали встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как заявляют в Белом доме, переговоры состоятся в ближайшие недели.

  • Архивное фото. Плакат с изображением Ким Чен Ына на параде в швейцарском Базеле
  • globallookpress.com
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Канал NBC ранее сообщал, что встреча может пройти в Швейцарии, а по данным источников Bloomberg, лидеры сядут за стол переговоров в Швеции, которая представляет интересы США в КНДР. Соединённые Штаты не имеют посольства в Северной Корее, поскольку между двумя странами не установлены дипломатические отношения.

При этом глава Белого дома ранее рассказал, что кандидат на пост государственного секретаря США экс-глава ЦРУ Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в КНДР. По сообщениям СМИ, они обсуждали подготовку саммита с участием Трампа, а также возможное освобождение трёх граждан США, которые находятся в заключении в Северной Корее. По информации The Wall Street Journal, Ким Чен Ын пообещал, что американцы выйдут на свободу.

В Японии также приветствовали заявления Пхеньяна об отказе от ядерных испытаний. Однако Токио занял осторожную позицию.
«Это шаг в положительном направлении, мы приветствуем его.
Вместе с тем мы будем уделять пристальное внимание тому, имеет
ли это отношение к поддающейся контролю полной и необратимой
денуклеаризации», — приводит агентство «Киодо» слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Глава кабмина отметил, что пока позиция Токио в отношении КНДР не меняется. В Министерстве обороны страны подчеркнули, что время ослаблять давление на Северную Корею ещё не пришло.

В Сеуле заявление Ким Чен Ына назвали большим прогрессом на пути к миру.

«Решение Северной Кореи — это значимый прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир. Это создает благоприятную атмосферу для успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США», — говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Cеул и Пхеньян также готовят встречу лидеров двух стран, которая должна состояться до переговоров Ким Чен Ына с Трампом.

  • В аэропорту Пхеньяна
  • globallookpress.com

«Шанс на деэскалацию»

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Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачёв назвал заявление Ким Чен Ына шансом на деэскалацию.

«Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения). Налицо шанс на деэскалацию напряжённости, которая ещё месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта», — написал сенатор в Facebook.

Косачёв убеждён, что Россия и Китай поддержат намерение Ким Чен Ына отказаться от новых испытаний ядерного оружия. Кроме того, он полагает, что стороны должны продолжить переговоры о денуклеаризации, в частности в рамках международных площадок. 

«Финальная точка пока не поставлена. Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ», — отметил Косачёв. 

Как полагает сенатор, в таком случае станет возможна отмена санкций, введённых ООН против Пхеньяна, а также нормализация отношений Северной Кореи с соседями, в частности с Россией. Кроме того, по словам Косачёва, теперь приверженность мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове должны продемонстрировать и другие стороны, в том числе США. 

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