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«Исчезла необходимость»: Северная Корея сворачивает ядерные испытания
21 апреля 2018, 09:54 • 49 • В мире
Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями. В Южной Корее, США и Японии приветствовали мирную инициативу КНДР. Отметим, что в конце апреля должна состояться встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Кроме того, стороны обсуждают проведение переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.
Reuters
Северная Корея останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный полигон. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил глава КНДР Ким Чен Ын по итогам заседания центрального комитета правящей партии страны.
«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет... Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить своё обещание остановить испытания», — говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.
Лидер Северной Кореи подчеркнул, что Пхеньян присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения.
Также КНДР не будет передавать свои вооружения и технологии их производства третьим странам. Северная Корея обязуется никогда не применять ядерное оружие, если в её адрес не будет «угроз и провокаций».
В КНДР подчёркивают, что при этом ядерный арсенал будет сохранён. «В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно, полигон для ядерных испытаний закончил свою миссию», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.
Кроме того, в сообщении намечен новый вектор развития северокорейского государства.
«Мы сосредоточим все усилия на создании сильной социалистической экономики и мобилизации людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить уровень жизни граждан», — говорится в сообщении.
Пхеньян заинтересован в диалоге с другими странами, поскольку он будет способствовать становлению экономики.
«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — приводит ЦТАК концепцию новой стратегии.
Немедленная реакция
«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал американский лидер в Twitter.
Сейчас Вашингтон и Пхеньян прорабатывают детали встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как заявляют в Белом доме, переговоры состоятся в ближайшие недели.
Канал NBC ранее сообщал, что встреча может пройти в Швейцарии, а по данным источников Bloomberg, лидеры сядут за стол переговоров в Швеции, которая представляет интересы США в КНДР. Соединённые Штаты не имеют посольства в Северной Корее, поскольку между двумя странами не установлены дипломатические отношения.
При этом глава Белого дома ранее рассказал, что кандидат на пост государственного секретаря США экс-глава ЦРУ Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в КНДР. По сообщениям СМИ, они обсуждали подготовку саммита с участием Трампа, а также возможное освобождение трёх граждан США, которые находятся в заключении в Северной Корее. По информации The Wall Street Journal, Ким Чен Ын пообещал, что американцы выйдут на свободу.
В Японии также приветствовали заявления Пхеньяна об отказе от ядерных испытаний. Однако Токио занял осторожную позицию.
Глава кабмина отметил, что пока позиция Токио в отношении КНДР не меняется. В Министерстве обороны страны подчеркнули, что время ослаблять давление на Северную Корею ещё не пришло.
В Сеуле заявление Ким Чен Ына назвали большим прогрессом на пути к миру.
«Решение Северной Кореи — это значимый прогресс на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, чего желает весь мир. Это создает благоприятную атмосферу для успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США», — говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Cеул и Пхеньян также готовят встречу лидеров двух стран, которая должна состояться до переговоров Ким Чен Ына с Трампом.
«Шанс на деэскалацию»
«Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения). Налицо шанс на деэскалацию напряжённости, которая ещё месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта», — написал сенатор в Facebook.
Косачёв убеждён, что Россия и Китай поддержат намерение Ким Чен Ына отказаться от новых испытаний ядерного оружия. Кроме того, он полагает, что стороны должны продолжить переговоры о денуклеаризации, в частности в рамках международных площадок.
«Финальная точка пока не поставлена. Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ», — отметил Косачёв.
Как полагает сенатор, в таком случае станет возможна отмена санкций, введённых ООН против Пхеньяна, а также нормализация отношений Северной Кореи с соседями, в частности с Россией. Кроме того, по словам Косачёва, теперь приверженность мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове должны продемонстрировать и другие стороны, в том числе США.
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