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Исчез соперник Лукашенко Бабарико

18 июня 2020, 13:00  •  207 • Политика
Виктор Бабарико. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Политик не выходит на связь
Главный соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы Республики Виктор Бабарико исчез. Об этом сообщил избирательный штаб политика в четверг, 18 июня. С сыном кандидата в президенты Эдуардом Бабарико тоже не удается связаться.
"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, – говорится в сообщении штаба в "Телеграм". – Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны".
При этом знакомый Бабарико-младшего Антон Мотолько заявил, что кандидата с сыном забрали на допрос в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии, передает РИА "Новости". Однако в штабе Бабарико не смогли подтвердить эту информацию. Их представителя в здание ДФР не пустили.
Представители политика заявили, что в пятницу, 19 июня, сделают "важное заявление" независимо от того, будет ли Виктор Бабарико в штабе.
Ранее в Минске были арестованы сотрудники Белгазпромбанка, который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико. Менеджеров подозревают в финансовых махинациях. Бабарико проходил по делу как свидетель, но на днях пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что арестованные дали показания против экс-главы банка.
Выборы президента Белоруссии пройдут в августе. Некоторые кандидаты уже отказались от предвыборной борьбы.

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