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Исчез после сюрприза: "Загадочный синьор" из России растрогал итальянцев съедобным подарком для детей-инвалидов

16 июля 2019, 14:24  •  86 • В мире
Итальянцы были тронуты до слез щедростью "загадочного русского синьора". Российский турист в Италии тайно оплатил ужин семьям с детьми-инвалидами и исчез.
Сейчас итальянцев покорила история про "загадочного русского синьора". Все произошло в итальянской коммуне Линьяно. В местную пиццерию зашли шесть семей с особенными малышами. Известно, что дети проходили курс терапии. Эти семьи попали в поле зрения русского туриста.
Когда он собрался уходить, то решил оплатить и ужин незнакомым людям. После чего он просто ушел.
Только спустя пару часов семьи узнали, что их ужин оплатил неизвестный русский. Благодарность так их переполнила, что, как сообщают очевидцы, люди начали обниматься, официанты расплакались от восторга.
История попала в местные газеты. По словам сотрудников пиццерии, за двадцать лет сколько существует заведение, такого никогда не было.

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