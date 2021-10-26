Исчерпанные возможности: как Латвия ответила на призыв ООН изменить отношение к мигрантам на границе с Белоруссией

В ООН призвали Латвию пересмотреть отношение к мигрантам на границе с Белоруссией и соблюдать их права на запрос об убежище. Соответствующий документ Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев передало правительству и МВД страны. В ведомстве ждут от Риги пересмотра положения о режиме ЧС и соблюдения принципа невыдворения в отношении просителей убежища до тех пор, пока их запрос находится на рассмотрении. Однако, как отметила глава МВД прибалтийской республики, у государства нет для этого возможности. Между тем в ЕС продолжают обвинять в проблемах Минск и даже Москву. Эксперты считают, что политические амбиции не дают Брюсселю урегулировать ситуацию.

ООН призвала Латвию изменить политику в отношении мигрантов на границе с Белоруссией и соблюдать их права на запрос об убежище. Как сообщило агентство LETA, соответствующий документ был направлен правительству и Министерству внутренних дел страны Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Отмечается, что в управлении признают проблемы, с которыми столкнулась Рига, и её опасения по поводу политизированности мигрантского наплыва, однако указывают на то, что права беженцев не должны нарушаться даже в условиях режима чрезвычайной ситуации.

«Как подчеркнули в управлении, хотя у стран есть суверенное право контролировать свои границы и устанавливать права лиц на въезд и пребывание в стране, эта прерогатива регулируется международными юридическими обязательствами», — отметили в LETA со ссылкой на документ.

В связи с этим в УВКБ заявили, что страна, которая получила запрос об убежище, должна принять и обеспечить просителя всем необходимым хотя бы на время рассмотрения запроса и не выдворять его. Поэтому, считают в управлении, Латвии надлежит пересмотреть своё положение о режиме ЧС и внести в него изменения, чтобы такие условия были обеспечены всем беженцам. Как напомнили в ООН, соответствующие положения закреплены во Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о статусе беженцев 1951 года, подписантом которых Рига является, а также в Хартии Европейского союза, обязывающей страны-члены регистрировать и обрабатывать заявления на убежище.

Офис Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Женеве

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Режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов был введён в Латвии 10 августа. Предполагалось, что он будет снят 10 ноября, однако правительство страны приняло решение продлить его до 10 февраля 2022 года. ЧС распространяется на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. В рамках режима госпогранслужбе дозволяется применять физическую силу и специальные средства, чтобы препятствовать переходу мигрантов на территорию Латвии, а также возвращать тех, кому нелегально удалось пересечь границу, обратно, например в Белоруссию. Пограничникам оказывают содействие вооружённые силы и полиция. Также на территории указанных краёв и Даугавпилса не принимаются прошения о предоставлении убежища.

Помимо этого, на границе с Белоруссией строится забор из колючей проволоки, на который из бюджета было выделено €1,7 млн (около 137 млн рублей). Его протяжённость должна составить 37 км.

Как сообщили в госпогранслужбе Латвии, только 25 октября была предотвращена попытка незаконного пересечения границы с Белоруссией 27 людьми. Всего же с 10 августа на территорию Латвии не были допущены 1930 нелегалов.

Игра против Минска

В МВД Латвии прокомментировали обращение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по поводу пересмотра политики страны. Как отметила глава министерства Мария Голубева, Рига не может пойти на такой шаг из-за отсутствия ресурсов.

«Если бы мы впустили всех, кто пытается нелегально пересечь границу Латвии из Белоруссии, то этот процесс длился бы несколько месяцев. Наши возможности по обеспечению всем необходимым лиц, ищущих убежища, были бы исчерпаны очень быстро», — цитирует ТАСС Голубеву, выступившую в эфире Латвийского телевидения.

По её словам, на территорию страны допускаются только те, кому реально угрожает опасность и у кого маленькие дети. Тем не менее, отметила Голубева, ежедневно границу пытаются пересечь от 15 до 25 человек. Причём иногда это те же люди, которые ранее получили отказ с латвийской стороны.

«Хотя мы сейчас и контролируем границу, важно продвигаться вперёд с инфраструктурным проектом (по строительству забора. — RT)», — сказала министр.

При этом как в Риге, так и в Брюсселе предпочитают обвинять в сложившейся ситуации власти Белоруссии. Так, представитель ЕС при ООН Олаф Скуг, выступая накануне в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи заявлял, что Минск политизирует мигрантов.

«Мы сталкиваемся с многочисленными попытками (белорусского. — RT) режима использовать находящихся в уязвимом положении мигрантов в политических целях. Мы призываем режим немедленно отказаться от подобных практик и других гибридных угроз жизням людей, включая препятствие доступу к гуманитарной помощи», — сказал он.

В связи с этим лидеры Евросоюза 22 октября заявили о намерении ввести новые санкции в отношении руководства Белоруссии. Рестрикциями в ЕС собираются противостоять «продолжающейся гибридной атаке». Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не будет выделять никаких средств для возведения восточноевропейскими странами заборов и оград из колючей проволоки.

При этом ранее в МИД Белоруссии заявляли о готовности Минска провести переговоры по ситуации с мигрантами.

«С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции. ЕС категорически отказывается», — цитировало агентство БЕЛТА слова главы ведомства Владимира Макея.

Из-за подобной позиции представителей ЕС глава Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября подписал закон о приостановке соглашения Белоруссии с ЕС о реадмиссии, в рамках которого Минск ранее обязывался принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через его территорию.

В поисках ключа к проблеме

Однако в ЕС не ограничиваются обвинениями лишь в адрес Белоруссии. По мнению ряда европейских политиков, к ситуации причастна и Россия. Ранее об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, подчеркнув, что Москва якобы хочет дестабилизировать страны ЕС и оказать давление не только на регион, но и на весь Евросоюз.

«Наше мнение… состоит в том, что за всем этим стоит Россия. Они весьма заинтересованы в этой ситуации», — цитировал ТАСС Хультквиста.

Аналогичную точку зрения позднее выразил и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. «Мы (в правительстве ФРГ. — RT) все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве», — сказал он.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

AP

© Tobias Schwarz

По его словам, правительство в Минске не действует «без ведома или одобрения Москвы».

В МИД России подобные обвинения назвали «полным абсурдом». Официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии RT DE говорила, что ключи проблемы лежат в западных столицах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе, так как именно они несут ответственность за кризис, который возник из-за «силовых интервенций в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан».

«Призывы к Минску и Москве пресечь исход беженцев в той форме, в которой это всё было преподнесено, просто несостоятельны с учётом действий западной коалиции в регионе Ближнего Востока, Северной Африке и в Афганистане. При чём тут Минск и Москва, как они вообще умудрились соединить эти темы? Всё это выглядит как минимум странно», — заявила дипломат.

На то, что Евросоюз должен договариваться напрямую с Белоруссией, обращал внимание в начале сентября и президент РФ Владимир Путин.

«Меня просят как-то на это повлиять. Ответ очень простой: это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши. Россия здесь ни при чём, это суверенное дело Белоруссии и её соседей», — заявлял российский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Систематическая дискриминация

Эксперты назвали предсказуемым ответ главы МВД Латвии Марии Голубевой Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев на рекомендацию изменить отношение к мигрантам.

«Несмотря на то что Латвия — член ООН и позиционирует себя как государство, приверженное всем демократическим нормам, на всём протяжении своего недолгого существования эта страна только и делает, что нарушает права человека. Это касается и русскоязычного населения, и закрытия СМИ, и преследования журналистов и правозащитников. В этом смысле Рига не будет следовать пожеланиям УВКБ, поскольку вся её политика свидетельствует о неготовности к соблюдению прав человека, в том числе беженцев», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его мнению, в целом та ситуация, которая наблюдается сейчас на границах восточноевропейских и прибалтийских стран, говорит о том, что и Латвия, и соседние с ней государства не являются эффективными субъектами.

«Речь идёт не о сотнях тысяч, а о незначительном числе беженцев, которые не должны стать серьёзной проблемой для нормально функционирующего государства. Они вскрывают ряд проблем, которые существуют в Латвии», — сказал эксперт.

Среди этих проблем он назвал отсутствие должной степени порядка в пограничной службе, постоянные сбои в правоохранительной системе, непонимание и неготовность решать эту проблему с учётом интересов как латвийских граждан, так и беженцев.

На латвийско-белорусской границе

Reuters

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Помимо этого, как отметил, в свою очередь, директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда, Латвии, как и Евросоюзу в целом, застят глаза геополитические амбиции, из-за которых Брюссель не способен идти на компромисс.

Антирекорд Байдена: почему всё меньше американцев одобряют политику президента США «Геополитика, политическое давление на Минск важнее, чем экономические и гуманитарные вопросы. Конфронтация с Белоруссией — это политический вопрос, и ожидать, что Запад из-за проблемы беженцев изменит своё отношение к Белоруссии, не приходится», — сказал Рекеда в комментарии RT.

К тому же, подчеркнул он, в ЕС не могут избавиться от предубеждения, что «Белоруссия объектна» и что все вопросы, связанные с ней, нужно решать через Москву.

«То есть в ЕС хотят, с одной стороны, сохранить лицо, а с другой — решить проблему. Очевидно, что так сделать не удастся, потому что Россия много раз заявляла, что возможности решить проблему за спиной Минска у неё нет, да и желания тоже», — резюмировал Сергей Рекеда.