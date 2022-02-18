«Исчерпали инструментарий воздействия»: почему в США предупредили о глобальных последствиях санкций против России

Антироссийские санкции, которые могут быть введены в случае предполагаемого «вторжения» РФ на Украину, будут иметь глобальные последствия. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Она считает, что возможные ограничительные меры негативно повлияют как на энергетические рынки, так и на европейских союзников Соединённых Штатов. С точки зрения аналитиков, Вашингтон исчерпал эффективные инструменты давления на Москву, а дальнейшее ужесточение рестрикций приведёт к нежелательным результатам как для Европы, так и для самих американцев.

Санкции, введённые против России в случае её гипотетического военного вторжения на Украину, будут иметь последствия для глобальной экономики. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью агентству AFP.

«Разумеется, мы хотим, чтобы санкции повлияли главным образом на Россию, но мы признаём, они будут иметь и определённые глобальные последствия», — пояснила министр.

По её словам, президент США Джо Байден «ясно дал понять, что в случае вторжения на Украину мы намерены заставить Россию заплатить значительную цену».

Речь идёт об «очень существенном пакете санкций, который будет иметь серьёзные последствия для российской экономики» и «определённо может включать в себя контроль за экспортом», пояснила Йеллен.

Однако готовящиеся ограничения могут иметь «потенциальные последствия для энергетических рынков, учитывая, какую важную роль играет Россия в качестве поставщика нефти на мировой рынок и природного газа — в Европу», отметила политик.

Она добавила, что Вашингтон работает с «европейскими союзниками, пытаясь, насколько это возможно, оградить их от неблагоприятных последствий» путём обеспечения «доступных поставок из других частей мира» и «гарантий, что нефть и природный газ продолжат поступать в Европу».

Глава Минфина США Джанет Йеллен

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© Kent Nishimura

Впрочем, позднее Йеллен добавила, что никаких конкретных предложений со стороны Вашингтона, которые бы смягчили для Евросоюза последствия возможных новых антироссийских санкций Запада, не подготовлено.

В ожидании «вторжения»

Напомним, ранее о намерении ввести обширные санкции против России в случае её «военной агрессии» в отношении Украины говорил и Джо Байден.

«США и наши союзники и партнёры по всему миру готовы ввести эффективные санкции в отношении экспортного контроля, включая меры, которые не были нами задействованы, когда Россия в 2014 году вторглась в Крым и на восток Украины. Мы окажем сильное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые учреждения и ключевые отрасли промышленности», — заявил президент США 15 февраля в специальном обращении, посвящённом ситуации вокруг Украины.

Американский лидер пообещал, что США введут «долгосрочные меры, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».

При этом Байден признал, что рестрикции могут оказать негативное влияние на цены на энергоносители, в том числе и в самих Соединённых Штатах.

«Не буду притворяться, что всё пройдёт безболезненно. Это может сказаться на наших ценах на энергоносители, поэтому мы предпринимаем активные шаги по снижению давления на наши энергетические рынки и компенсации роста цен», — сказал президент.

Напомним, что в конце января он пообещал, что Россию ждёт «катастрофа» в случае её возможной агрессии в отношении Украины. В том числе, заявил Байден, российские банки якобы могут потерять возможность проводить операции в американской валюте.

«Мы находимся в той ситуации, когда суровые экономические последствия неизбежны. Например, всё, что касается доллара, — если они вторгнутся, то поплатятся, их банки не смогут проводить операции в долларах», — сообщил он, отметив, впрочем, что это окажет негативное влияние и на США с Европой.

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© Paul Yeung/Bloomberg

Вместе с тем в США дали понять, что не планируют вводить в отношении РФ превентивные санкции. В частности, об этом 13 февраля заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, если масштабные антироссийские рестрикции ввести сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект».

Между тем, по мнению аналитиков, все периферийные возможности по санкциям против РФ уже исчерпаны и теперь США могут вводить их только в наиболее чувствительных для Москвы областях.

«У Соединённых Штатов больше ничего не осталось. Они будут продолжать использовать санкции, поскольку в их руках это всё ещё действенный инструмент. Пока будет сохраняться доминирование доллара как резервной валюты, США будут вводить ограничительные меры», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

При этом масштабные рестрикции, которые затронут и экономику других стран, вряд ли будут пользоваться широкой популярностью, считает политолог.

«Не все европейцы довольны той политикой давления на Россию, которую проводят США. Это явно не в интересах Европы. Есть, конечно, некоторые «страны-пионеры» в Восточной Европе, которые «всегда готовы», но для большинства государств санкции — это не тот путь, который они одобряют», — утверждает аналитик.

Европейская оценка

Отметим, что в ЕС некоторые политики не уверены в эффективности антироссийской санкционной кампании. Так, премьер-министр Венгрии (входит в ЕС и НАТО) Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза в отношении России нанесли больший вред другим государствам, чем самой РФ.

«Политика санкций, внедрённая против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы раньше поставляли свой товар. Мы потеряли рынок», — сказал Орбан 1 февраля по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Премьер Венгрии подчеркнул, что политика санкций оказывает противоположный эффект, так как Россия адаптирует свою экономику к ограничениям.

Как отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, заявления главы Минфина США Йеллен и Джо Байдена о возможных последствиях санкций против РФ говорят о том, что американская сторона не способна их тщательно просчитать.

«США в действительности не знают, какие будут последствия у сверхжёсткой волны санкций. Первая волна, связанная с персональными санкциями против президента РФ и её высшего руководства, ограничением деятельности отдельных компаний в инвестиционной сфере, будет иметь негативные последствия для глобальной экономики (и Вашингтона в том числе), поскольку затронет интересы инвестфондов. При этом последствия второй волны, которая предполагает запрет на торговлю российскими углеводородами, отключение от системы SWIFT, они просчитать уже не могут», — пояснил эксперт.

Реализация угроз США в полной мере может привести к самым тяжёлым последствиям для глобальной экономики, полагает Евстафьев.

«Вероятнее всего, главным последствием этих санкций станет глобальный финансовый кризис, который прежде всего ударит по доллару как главному инвестиционному инструменту», — считает эксперт.

С его точки зрения, Вашингтон стремится переложить основной груз последствий антироссийских санкций на своих союзников в Европе.

«Стратегический план администрации США заключается в том, что санкции против России должны будут оплачивать европейцы: переходом на закупку американских сланцевых углеводородов, выведением инвестиционных активов из российской экономики и переводом их в доллар, введением ограничительных мер на российское финансовое присутствие, вытеснение российских денег из банков и так далее», — рассуждает Евстафьев.

Он также констатировал, что к настоящему моменту администрация Байдена израсходовала все остальные способы выстраивания взаимоотношений с РФ.

«Пойти на компромисс с Россией может только сильное руководство, а руководство, которое цепляется за власть и, вероятно, потерпит катастрофическое поражение в политической борьбе уже до конца этого года, может только идти вперёд. Санкции — это как велосипед: если остановишься, то упадёшь. В известном смысле США исчерпали тот инструментарий воздействия на Россию, который был безопасен для них. Всё, что они могут использовать дальше, — это опасно для Европы и прежде всего для самих американцев», — заключил аналитик.