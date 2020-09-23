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Ищенко рассказал, что было бы, если бы на Украине победили силы «антимайдана»
23 сентября 2020, 08:15 • 101 • Украина
На Украине силы «антимайдана» могли одержать победу в 2013-2014 году, если бы экс-президент Виктор Янукович обратился за помощью к этим силам. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко
В 2014 году всем было очевидно, продолжил эксперт, что Майдан значительно слабее, и даже в Киеве не имел такой поддержки, которая была у Майдана 2004 года.
«То есть не то что бы внутренне киевляне его не поддерживали. Наверное, внутренне поддерживало даже большинство. Но выходить на улицу и протестовать они были не готовы. Это было видно даже по внешней атрибутике», — указал Ищенко.
Политолог подчеркнул, что в 2014 году Майдан заканчивался за последней баррикадой, и митингующие старались от нее не отходить, поскольку в то время Киев жил своей жизнью и относился к этим протестам достаточно враждебно, потому что протестующие с непонятными целями перекрывали весь город и мешали киевлянам жить.
Теоретически Янукович мог разогнать Майдан при помощи одних силовых структур, но потом ему бы пришлось повернуться в сторону России, двери на Запад были бы закрыты, а в западноукраинских регионах начались бы сепаратистские тенденции.
Тем не менее, при правильном поведении Янукович мог бы справиться с этими проблемами, но он этого делать не стал.
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