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Исаева записали жертвой "отравителей Навального": Сосновский вспомнил их последний разговор

28 января 2021, 01:05  •  76 • Политика
Der Spiegel, Bellingcat и The Insider назвали лидера "Новой России" Никиту Исаева одной из жертв "отравителей Навального". "С Никитой я разговаривал буквально за несколько дней до его смерти - он даже мысли не держал, что ему грозит опасность", - вспомнил политолог Александр Сосновский.
Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, проведённое совместно с Der Spiegel, в котором значительно расширили список жертв отравителей Алексея Навального. Материал прокомментировал политолог Александр Сосновский, который был лично знаком с одним из тех, кого якобы отравил Кремль.
В так называемом "расследовании утверждается, что, помимо Навального, российские спецслужбы причастны к гибели ещё троих "врагов Кремля". В список вошли журналист Тимур Куашев, дагестанский активист Руслан Магомедрагимов и лидер "Новой России" Никита Исаев.
Александр Сосновский отмечает, что "расследование" выглядит крайне хило, и по итогу, скорее всего, окажется очередной пустышкой. Тем более что к "жертвам режима" кого только не отнесли, добавляет политолог.
И, кстати, насчёт Исаева. С Никитой я разговаривал буквально за несколько дней до его смерти - он даже мысли не держал, что ему грозит опасность. Договаривались встретиться, поговорить - он был спокоен и нормален,
- написал Сосновский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Исаева записали в список "отравленных Кремлём", потому что так называемым "следователям" требовались громкие имена.

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