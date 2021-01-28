Исаева записали жертвой "отравителей Навального": Сосновский вспомнил их последний разговор

Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, проведённое совместно с Der Spiegel, в котором значительно расширили список жертв отравителей Алексея Навального. Материал прокомментировал политолог Александр Сосновский, который был лично знаком с одним из тех, кого якобы отравил Кремль.

В так называемом "расследовании утверждается, что, помимо Навального, российские спецслужбы причастны к гибели ещё троих "врагов Кремля". В список вошли журналист Тимур Куашев, дагестанский активист Руслан Магомедрагимов и лидер "Новой России" Никита Исаев.

Александр Сосновский отмечает, что "расследование" выглядит крайне хило, и по итогу, скорее всего, окажется очередной пустышкой. Тем более что к "жертвам режима" кого только не отнесли, добавляет политолог.

И, кстати, насчёт Исаева. С Никитой я разговаривал буквально за несколько дней до его смерти - он даже мысли не держал, что ему грозит опасность. Договаривались встретиться, поговорить - он был спокоен и нормален,

- написал Сосновский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Исаева записали в список "отравленных Кремлём", потому что так называемым "следователям" требовались громкие имена.