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Исаев извинился за сравнение Нижнего Новгорода с "болотом, где квакают лягушки"
05 февраля 2019, 19:39 • 121 • Политика
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев принял решение извиниться перед жителями Нижнего Новгорода за резкую критику города, указав на эмоциональный характер своего первоначального заявления.
Напомним, ранее политолог Никита Исаев назвал в эфире Первого канала Нижний Новгород "болотом, где квакают лягушки". Дабы опровергнуть это заявление, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил эксперта в город, чтобы "вместе послушать, где чего квакает".
Первоначальные сроки визита Никиты Исаева были скорректированы, однако он все же смог приехать в город и пообщаться не только с Никитиным, но и с некоторыми жителями города.
"Я приношу извинения нижегородцам и Глебу Никитину как губернатору за столь резкие высказывания. Заявление на Первом канале было скорее эмоционального характера", - пояснил политолог, уточнив, что имел в виду стагнирование региона при предыдущем руководстве.
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