Ирландцы сражаются с британцами из-за Брекзита

«Шинн Фейн» требует воссоединения Северной Ирландии с остальной Ирландией

Британская полиция в рамках расследования смерти журналистки Лиры Мак Ки задержала подозреваемого в изготовлении кустарного миномёта и боеприпаса к нему, обнаруженных возле жилого дома в г. Страбан в Северной Ирландии. Миномёт предполагалось использовать для обстрела полицейского участка.

Мак Ки погибла от случайной пули в г. Дерри в апреле сего года во время вооружённых столкновений между британской полицией и сторонниками воссоединения Северной Ирландии с остальной Ирландией. Глава полиции Северной Ирландии Эндрю Хемлин заявил, что расследование продолжается. Правоохранители возлагают ответственность за смерть журналистки и изготовление миномёта на группировку Ирландской республиканской армии (ИРА) «Продолжение». Группировка откололась от основной ИРА, пошедшей на диалог с Лондоном в 1998 г. В июле члены «Продолжения» устроили взрыв в г. Уотл Бридж.

Ситуация в Северной Ирландии обострилась в связи с готовящимся выходом Великобритании из ЕС. Правительство провинции не действует с января 2017 г. Работа парламента приостановлена из-за неспособности самой крупной организации протестантских лоялистов Демократической партии Ольстера договориться с ирландскими республиканцами из «Шинн Фейн». Введено прямое правление Лондона.

Если Великобритания выйдет из ЕС, будет возвращён жёсткий пограничный контроль между Ирландией и Северной Ирландией, что в очередной раз приведёт к разделению ирландского народа и ударит по ирландской экономике. Ликвидация границы рассматривалась ирландским населением как одно из ключевых достижений мирного соглашения с Лондоном в 1998 г.

Лидер «Шинн Фейн» Деклан Кирни заявил, что с лишением членства в ЕС Лондон утратит всякий мандат на представление интересов Северной Ирландии на будущих переговорах с Брюсселем, посему британским властям следует провести референдум по вопросу воссоединения Северной Ирландии с остальной Ирландией.