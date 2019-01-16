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Ирландцы отсудили у McDonald’s права на Big Mac

16 января 2019, 11:39  •  49 • В мире
Иск McDonald’s к ирландской сети быстрого питания Supermac’s обернулся встречным иском, который американская компания проиграла. В Европе не признали права McDonald’s на название бургера Big Mac.
Ирландская сеть быстрого питания Supermac’s выиграла суд против McDonald’s.
По информации The Irish Times, McDonald’s больше не имеет права на торговую марку Big Mac на территории Европейского союза.
Стоит отметить, что иск ирландцев носил оборонительный характер. Он был подан после того, как McDonald’s пыталась помешать Supermac’s расширять свою сеть на территории Евросоюза, так как потребители будут путать название Supermac и бургера McDonald’s Big Mac.
Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза решило, что нет доказательств действительного использования товарного знака Big Mac.
McDonald’s планирует обжаловать это решение, пока жн Supermac’s будет расширять свою сеть на всей европейской территории, а McDonald’s больше не имеет права на торговую марку Big Mac в ЕС.

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