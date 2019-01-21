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Ирландцы мстят британцам за Брекзит

21 января 2019, 16:24  •  107 • В мире
А ирландская граница остаётся главной проблемой в нерешённом вопросе о Брекзите
В Северной Ирландии в центре города Лондондерри у здания местного суда взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.
Жертв удалось избежать потому, что кто-то (вероятно, сами же исполнители акции) позвонил в полицию и предупредил о скором взрыве. По подозрению в совершении теракта задержаны четыре человека.
«Этот бессмысленный акт террора должен быть осуждён самым категорическим образом. Благодаря быстрым действиям наших специальных служб никто не убит и никто не ранен», - сообщила в соцсетях лидер Партии унионистов Арлен Фостер.
«Нет никаких оправданий подобным актам террора, которыми пытаются вернуть в Северную Ирландию конфликты и насилие», – отреагировал глава МИД Ирландии Саймон Ковни.
Ирландская пресса сообщает, что за терактом стоит Новая Ирландская республиканская армия – группировка, отпочковавшаяся от знаменитой ИРА (Ирландской республиканской армии). Новая ИРА не признаёт мирное соглашение 1998 года между британскими властями и ИРА, подписанием которого руководители ИРА продемонстрировали готовность прекратить тридцатилетнюю вооружённую борьбу против британского господства в Северной Ирландии.
За время конфликта между сторонниками ирландской независимости, подавляющее большинство которых католики, против унионистов (сторонников нахождения Северной Ирландии под британским управлением), большинство из которых протестанты, погибло ок. 3,6 тыс. человек.
Демографическая ситуация складывается не в пользу ирландцев: в Северной Ирландии проживает 1 млн. британских протестантов и всего 0,5 млн. ирландских католиков. Католических учебных заведений здесь меньше, чем протестантских, поэтому большинство представителей северо-ирландской правящей элиты – не ирландцы, а протестанты-англичане.
Последняя силовая акция ирландцев была совершена в 2016 г. В Белфасте взорвался заминированный фургон британского офицера, сам офицер скончался в больнице от ранений. Периодически ирландская молодежь закидывает также британских полицейских и пожарных «коктейлями Молотова» во время католических шествий.
Эксперты полагают, что взрыв в Лондондерри – это реакция Новой ИРА на выход Великобритании из ЕС. Северные ирландцы опасаются, что будет усилен пограничный и таможенный контроль между Ирландией, которая остаётся в Евросоюзе, и Северной Ирландией, как частью Великобритании.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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