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Ирландия вновь поднимается против британской оккупации

09 апреля 2021, 14:45  •  113 • В мире
В столице Северной Ирландии Белфасте произошли массовые столкновения с силами правопорядка. Задержаны десять человек, ранены восемь полицейских.
По словам представителей Полицейских сил Северной Ирландии (Police Service of the Northern Ireland), стычек подобного масштаба не было уже много лет. В полицейских летели камни, бутылки, «коктейли Молотова». Сожжён автобус, повреждены несколько автомобилей, разбиты витрины магазинов, атакован один из журналистов.
Новая вспышка насилия в Северной Ирландии произошла в конце марта. В столкновениях в Лондондерри, Кэррикфергусе и др. населённых пунктах ранения получили более пятидесяти полицейских. В организации беспорядков подозревают членов группировки Ассоциация обороны Ольстера (Ulster Defence Assossiation). Полиция берёт под особый контроль потенциально опасные районы страны.
«Нам очень-очень повезло, что никто не ранен серьёзно и не убит, принимая во внимание большое количество бутылок с бензином, которые швыряли [протестующие]», – говорит замначальника Полицейских сил Джонатан Робертс (Jonathan Roberts). На вопрос журналистов о том, существует ли риск появления на улицах ирландских городов вооружённых боевиков, Робертс ответил: «Учитывая историю Северной Ирландии, это то, о чём мы постоянно думаем».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: «Я крайне встревожен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно атаками на Полицейские силы… и деловые учреждения, атаками на водителя автобуса и журналиста. Решать противоречия надо в диалоге, а не насилием и криминалом».
В Северной Ирландии, которая оккупирована Великобританией, регулярно происходят стычки сторонников независимости с представителями властей, подчинённых Лондону. Население разделено по конфессиональному признаку. Ирландцы – католики, англичане и шотландцы – англикане и протестанты. 56% Северной Ирландии не поддерживает выход Великобритании из Евросоюза, т.к. это разлучает Северную Ирландию с остальной Ирландией, возводя препоны при пересечении границы, трудоустройстве, перевозке грузов.
Беспорядки в Белфасте спровоцированы также жёсткими ограничениями «из-за коронавируса» и проблемами, вызванными прекращением членства Лондона в ЕС без учёта интересов ирландцев Соединённого Королевства.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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