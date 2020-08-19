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Ирландия в панике: "Российские подлодки нацелились на интернет-кабели"
19 августа 2020, 02:05 • 31 • Политика
Ирландию обеспокоили российские подлодки у её западного побережья. "Особые опасения вызывает угроза, которую подводные лодки представляют для подводных кабелей, по которым идёт интернет-трафик между Европой и Америкой", - пишет Sunday Times.
Силы обороны Ирландии подняли панику из-за присутствия российских подводных лодок у западных берегов страны. Субмарины заподозрили во всех смертных грехах, включая вмешательство в подводные интернет-кабели. Об этом пишет The Sunday Times.
Издание сообщает, что российские подводные лодки создают трудности ирландским военным, так как те не могут не то что отследить, но даже просто узнать об их присутствии.
По мнению Сил обороны Ирландии, российские субмарины нацеливаются на подводные кабели, размещая рядом с ними устройства для перехвата данных и сообщений. Утверждается, что, по данным ирландской разведки, Россия уже якобы давно планирует совершить нечто подобное.
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