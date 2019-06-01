Ирина Захарова, мама спикера МИД РФ: В детстве Маша любила китайские сказки

Московский драматический театр «Человек» поставил пьесу по книге для чтения всей семьёй «С китайской сказкой круглый год». На русский её перевёл Владимир Захаров, известный дипломат и синолог. Литературную обработку выполнила Ирина Захарова, искусствовед и эксперт по китайской игрушке. А ещё они оба — родители спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Женщины-дипломата, которая изменила лицо российского МИДа, показав, что «ноты и заявления» можно делать и в инстаграме с фейсбуком, собирая тысячи лайков и миллионы просмотров.

На премьере пьесы корреспондент «Комсомолки» поговорил с Ириной Захаровой о том, друг нам Китай или конкурент — и как проходило пекинское детство будущего спикера МИД РФ (где глава семейства в то время работал в посольстве СССР).

— Ирина Владиславовна, вы именно эти сказки читали Марии, когда она ребёнком жила с вами в Пекине?

— Мы с мужем-дипломатом приехали в Китай первый раз в 1981 году, когда Мария Захарова была просто Машей. Да и тогдашний Китай очень отличался от нынешнего. В то время любимой передачей детей была «Спокойной ночи, малыши!», но её в КНР посмотреть было невозможно. И я придумала замену: собирала посольских ребятишек, рассказывала им сказки и показывала китайские игрушки. Дети слушали самозабвенно!

— И Маша тоже?

— Они все любили и «Приключения царя обезьян Сунь Укуна», и «Сказку о трёх монахах», и «Сказку о Пан Сао»…

— Через эти тексты можно понять национальный характер Восточного соседа?

— Есть «Мальчик и светлячки» — совершенно потрясающая сказка о трудолюбии китайцев. Подросток из бедной семьи, желая выучиться, ловил светлячков в мешочек, чтобы под их светом ночью читать и осваивать написание иероглифов.

Московский драматический театр «Человек» поставил пьесу по книге для чтения всей семьёй «С китайской сказкой круглый год»Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Так Пекин для нас всё-таки партнёр — или дракон за стеной, который и огнём полыхнуть может?

— Я сама искусствовед, не политик. Искусство даёт возможность лучше узнать друг друга. И так как мы с Китаем соседи, у нас очень протяжённая общая граница — то и наш интерес друг к другу имеет долгую взаимную историю. Многие мои китайские знакомые — музыканты, художники, артисты балета — учились в СССР и России, и у них тесные контакты с нашим профессиональным сообществом.

— Спектакль по вашей книге дебютировал накануне 1 июня — международного дня защиты детей.

— Специально под него мы не подстраивались — работали над постановкой ещё с осени прошлого года. Но дата эта всё равно очень важна — День защиты детей в Китае отмечают так же широко, как и в России. На премьере был полномочный министр посольства КНР господин Су Фанцю, советник посольства по прессе господин Гоу Юнхай, много китайских журналистов. То есть театр «Человек» одним из первых перекидывает мосты между китайской и российской культурой, и для них всё это очень важно. Ведь в нынешнем году исполняется 70 лет со дня провозглашения Китайской Народной Республики и установления дипотношений с СССР. И сказки для семейного чтения из нашей книги, изданной в этот юбилейный год, накануне государственного визита Си Цзинпина в Россию, — ещё один мост между двумя культурами.

— Один из «посольских детей», которым вы когда-то читали эти сказки, стал одним из самых медийных людей в России…

— Я как искусствовед работаю в музее, вы как журналист готовите свои репортажи. Медийность, о которой вы говорите, — лишь следствие. Главное — всегда чувствовать ответственность за всё, что ты делаешь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники