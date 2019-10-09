Ирина Влах: «Гагаузия – это автономия возможностей, а не угроз»

Кишинёв не спешит предоставлять Гагаузии все права автономии

В Кишинёве, обсуждая возможности урегулирования приднестровского конфликта, который тянется уже почти 30 лет, рассматривают, как особую милость с молдавской стороны предоставление региону автономии по аналогии с Гагаузией.

Этому региону в 1994 году законодательно был предоставлен автономный статус. Проблема в том, что положения этого закона, касающиеся прав и полномочий автономии, постоянно нарушаются Кишинёвом, а часть из них так и осталась на бумаге.

Например, властям Молдовы совсем не нравится положение закона о праве на самоопределение в том случае, если Молдавия утратит независимость (подразумевается интеграция с Румынией, куда гагаузы не собираются). Также подвергается сомнению право гагаузов участвовать во внешней политике Молдовы в вопросах, касающихся непосредственно интересов автономии. Кишинёв постоянно пытается продемонстрировать – Гагаузия ничем не отличается от обычного региона страны.

На недавнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был заслушан доклад о том, как функционируют демократические институты в Молдавии. После чего делегация Турции предложила включить в итоговый документ призыв к властям Молдовы без промедления рассмотреть «гагаузский пакет» – список законодательных инициатив, которые были внесены на рассмотрение молдавского парламента ещё в 2017 году, но так и остались «под сукном».

«К сожалению, в ходе голосования за итоговый текст резолюции данные поправки были отклонены. Причем, против проголосовала делегация из Республики Молдова. Это Дойна Герман (PAS), Инга Григориу (платформа DA) и Андриан Канду (ДПМ). Особенное недоумение вызвала позиция Андриана Канду, поскольку именно он стоял у истоков создания рабочей группы CMI и ранее неоднократно высказывался о необходимости принятия «гагаузского пакета» законодательных инициатив. Итоги голосования показали, что политический класс нашей страны не готов к конструктивному диалогу с Гагаузией и продолжает рассматривать регион сквозь призму потенциальных угроз, а не возможностей», – написала б ашкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах на своей странице в социальной сети Facebook .

Влах поблагодарила турецкую делегацию, которая инициировала внесение поправки, а также пообещала, что власти автономии «будут и дальше привлекать внимание международного сообщества к систематическому нарушению особого правового статуса Гагаузии». И ещё раз напомнила депутатам молдавского парламента, что «Гагаузия – это автономия возможностей, а не угроз».

«Отдельно хочу подчеркнуть, что нашей основной целью является неукоснительное исполнение в полном объёме Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», принятом Парламентом Республики Молдова в 1994 году», – констатировала башкан.

Президент Молдовы Игорь Додон уже пообещал Ирине Влах, что сделает всё от него зависящее, чтобы «гагаузский пакет» был принят к рассмотрению молдавским парламентом до конца этого года.

«Заверил госпожу Влах в том, что Администрация Президента сделает всё возможное для принятия Парламентом Республики Молдова в срок до 23 декабря пакета из трёх законопроектов, уточняющих особый правовой статус автономии»,

– обещает Игорь Николаевич со своей страницы в социальной сети Facebook. Ну что же, дождёмся заключительного месяца года и увидим, встретит ли Гагаузия 2020-й полноценной автономией. В этом – один из ключей и к приднестровскому урегулированию.