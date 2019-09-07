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Ирина Винер-Усманова убедила Путина раскрасить дом под хохлому

07 сентября 2019, 21:09  •  145 • В России

После того, как Владимир Путин открыл празднование Дня города на ВДНХ, он вместе со специально прилетевшим в Москву экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьером Дмитрием Медведевым и мэром столицы Сергеем Собяниным отправился сделать еще одно открытие. Специально к празднику на ВДНХ был восстановлено во всей красе павильон «Казахстан». Построенный в 1954 году, он некоторое время представлял республику на выставке, но уже в 60-х был перестроен в павильон «Металлургия», а теперь наконец воссоздан как прежде и даже лучше.

- В общей композиции купол создает поистине завораживающий эффект, - не жалела эпитетов экскурсовод. - Он сделан из цветного стекла и декорирован казахстанскими узорами. Это самая сложная часть работы, потому что не было никаких цветных фотографий, пленку приходилось оцифровывать и воссоздавать цветовую гамму заново.

Назарбаев повел вроде как хозяина, но в то же время и гостя Путина в разбитую здесь же традиционную казахскую юрту, где была развернута выставка не менее традиционных казахских ремесел. Всем пришедшим было вручено по знаменитому алма-атинскому апорту — яблоку, которое сами казахи называют самым вкусным в мире.

С ВДНХ президент отправился в «Лужники», где посетил сначала реконструированный Дворец водных видов спорта, а затем и выстроенный с нуля Дворец художественной гимнастики, где царила глава федерации и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова. Собственно, это, возможно, единственный человек, который бесстрашно говорит Путину, что ему делать.

- Ирина Александровна к вам придирается, - как-то несмело заметил президент, обращаясь к выстроившимся в зале гимнасткам, среди которых было немало мировых сверхзвезд, как например, Дина и Полина Аверина.

- Очень сильно, - подтвердила стоявшая рядом Винер и со звуком «уууу!» показал всем чемпионкам кулак.

И хотя с ее темпераментом Путин знаком давно, но натиск сдерживал с трудом. В холле Ирина Винер-Усманова показала президенту на раскрашенную под хохлому панель.

- Вот посмотрите, сделайте себе такое, это печать, у меня уже весь дом такой. Правда, красиво? - убеждала она. - Ведь это искусство, которого нет в мире ни у кого.

Путин опрометчиво не спешил соглашаться.

- Это печать, это печать! - повышала голос Ирина Александровна, как на закапризничавшую подопечную на ковре. - Если по времени, они в течение года сделают вам весь дом!

Виннер-Усманова порекомендовала Путину украсить свой дом хохломой .

Президент пытался улизнуть, но не тут то было.

- А вот это я хочу вам подарить, - развернула она Путина за руку к картине, стоявшей там же на подставке. - Смотрите, хорошая картина?

- Прекрасная! - закачал головой президент, капитулируя.

- Вы представляете, если сделать у вас такой интерьер?!

Путин понял, что сопротивление бесполезно, и со словами «обязательно повешу» просто обнял главную гимнастку страны.

- Нет! - возмутилась она. - Во всю стену!

Остается только надеяться, что речь шла о личном доме Путина, а кремлевская стена все же не будет теперь раскрашена под хохлому.

- Спасибо, - только и сказал президент, шагая к выходу.

- Спасибо вам! - отрезала Винер-Усманова.

Нет никаких сомнений, что в ближайшие годы все золото планеты останется как и раньше у наших гимнасток.

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