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Ирина Венедиктова может «отправиться на скамью подсудимых уже в июне», - считает бывший замглавы Совбеза Ринат Кузьмин

27 мая 2020, 19:55  •  56 • Украина
Кучно пошло – за новостью о незаконной встрече порученцев Венедиктовой с адвокатом убийц Олеся Бузины последовало не менее скандальное сообщение – о совершении генпрокурором Украины ещё одного тяжкого должностного преступления. Речь о вмешательстве Венедиктовой в деятельность сотрудников правоохранительных органов, сопряжённом с превышением ею своих должностных полномочий, - поясняет Ринат Кузьмин. «Своим неадекватным поступком генпрокурор дала основания для отстранения её от должности».
Накануне Венедиктова публично обвинила руководство Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в некомпетентности. Как полагает Кузьмин, в прошлом и сам прокурорский работник, «атакой на Холодницкого – главу САП, - Венедиктова пыталась остановить расследование дел о коррупции, которые завели против неё». Фактически, речь идёт о конфликте генпрокурора и её заместителя (САП подчиняется непосредственно генпрокурору).
«В своё время я сам работал заместителем генпрокурора, - вспоминает Кузьмин, - и у меня был конфликт с начальством, поэтому я понимаю, что сейчас чувствует Холодницкий. Напомню лишь о том, что САП расследует несколько уголовных дел против генпрокурора, и все они имеют хорошую судебную перспективу». «Думаю, Венедиктова осознала опасность тюремного заключения за совершённые коррупционные и должностные преступления, - полагает Кузьмин, - и решила сорвать их расследование кавалеристской атакой на Холодницкого. Если делом Венедиктовой займутся профессионалы, то она отправится на скамью подсудимых уже в июне».
«САП хлёстко ответила Венедиктовой в стиле «на вас природа славно отдохнула», - иронизирует бывший министр юстиции Елена Лукаш. – Традиционно болею за обе стороны!» «САП просто размазала генпрокурора Венедиктову», - констатировал юрист Андрей Портнов, бывший замглавы президентской администрации. Такого размаха ведомственная война не достигала даже при Порошенко, где все воевали против всех. Поскольку Венедиктова обвинила прокуроров в бездействии, следующим её шагом должно быть возбуждение уголовного дела. Но прокуроры фактически дезавуировали все предъявленные им обвинения. Возникает вопрос – уж не собиралась ли Венедиктова таким образом заполучить контроль над уголовными производствами, касающимися оценки её действий? Налицо – совершение действий, порочащих звание прокурорского работника, вызывающих сомнения в его объективности и беспристрастности.
Похоже, над Венедиктовой сгущаются тучи – а заодно и над Петром Порошенко, которого она опекает, чтобы не сказать крышует.

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