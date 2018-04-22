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Ирина Оборина, кок сейнера «Норд»: Я и в плену выполняла свои обязанности - готовила завтраки, обеды и ужины для наших моряков

22 апреля 2018, 20:09  •  83 • В России

Расцеловала попугая Шурика

- Самолет приземлился в Минске, и только тогда я поняла, что все – я вырвалась с Украины, - рассказала «КП-Крым» Ирина Оборина, - в Белоруссии же моя родня живет, но встречаться с ними не стала, не до того.

Поздно вечером, в четверг, женщина уже прибыла в Керчь.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск. Остальным семерым членов экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова – уже в третий раз – составили административные протоколы.

- Дома встречали дочка, мама и брат - все так обрадовались: обнялись, расплакались, стали рассказывать друг другу, что пережили за те четыре недели, пока меня на Украине держали, - улыбается керчанка. - Я так соскучилась по домашним, что даже своего любименького попугайчика расцеловала! Шурик - такой умница!

Пребывание в незалежной Ирина вспоминает как дурной сон:

- Пока нас на сейнере держали, то мы буквально задыхались от запаха тухлой рыбы - пять тонн тюльки гнило в трюме. Спасались, как могли: держали кубрик открытым, вентиляция постоянно работала.

Правда, голодать экипажу «Норда», не довелось ни на борту судна, ни на суше: адвокаты снабжали моряков на Украине всеми необходимыми продуктами.

Когда россиян на сейнере держали, в торговый порт машину не пускали, а от парковки до причала очень даже приличное расстояние, так адвокаты в руках, на себе, приносили по пять-шесть пакетов – и картошку, и мясо, и сыр, и лук.

- Готовила завтраки и обеды-ужины, - рассказывает Ирина Анатольевна. - Я даже в плену выполняла свои обязанности согласно штатного расписания, - в гостинице тоже нам обеспечили питанием по полной программе.

Освобожденные из украинского плена Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов у причала родного рыбколхозаФото: Галина КОВАЛЕНКО

«Уныния и в помине нет»

Женщина уверена, что ошибок в их паспортах, которые якобы выявили в незалежной -сплошь надуманная проблема.

- Они не воспринимают Крым, как российскую территорию, и соответственно и относятся и к нашим паспортам. Хотя раньше подходили в море к нам, смотрели документы - все было нормально.

Экипаж попал в крутую передрягу, но держится, по ее словам, молодцом, ни на минуту не теряет боевого духа.

- Уныния нет и в помине, подбадриваем друг друга шутками-прибаутками, анекдотами и смешными историями, - воспоминает Ирина Анатольевна. – Мы и раньше дружные были, а после Украины и вовсе стали как одна семья. Вдобавок, мы почувствовали, как за нас переживает вся Россия. Так хочется всем спасибо сказать: адвокатам, консулам, российскому и крымскому правительств за то, что не забыли, за поддержку!

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