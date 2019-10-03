Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»

28 августа 2018 года водитель из Докучаевска Валерий Лимаенко, как обычно, сел за руль своего карьерного грузовика БелАЗ. Утренним рейсом нужно было доставить щебень на карьер флюсо-доломитного комбината. Площадка для разгрузки находилась на открытой возвышенности и хорошо просматривалась со всех сторон. Оттуда до линии разграничения не больше двух километров. До укреплений ВСУ — меньше трёх. Валерий и его коллеги ежедневно работали под прицелом украинских военных. Успокаивала мысль, что перепутать карьерный грузовик с военной машиной с такого близкого расстояния невозможно. Но украинские снайперы периодически оставляли отметины на кабине грузовика.

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«Муж рассказывал, что снайперы их пугали. Стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите», — вспоминает Ирина, вдова Валерия.

За несколько минут до разгрузки Валерий позвонил супруге. Поговорили пару минут, затем он поднял кузов. В этот момент по БелАЗу выпустили противотанковую управляемую ракету. Как потом установила экспертиза, Валерий Лимаенко погиб мгновенно. Машину, несмотря на опасность повторного выстрела, тушили своими силами коллеги Валерия. Для эвакуации тела через Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) запросили режим тишины. Но сотрудники миссии ОБСЕ приехать на место преступления отказались, сославшись на повышенную опасность.

Кто отдал приказ на запуск ракеты — неизвестно. Вероятно, кто-то из военных решил пострелять по живым мишеням. Перепутать гражданский грузовик с военным транспортом сложно. К тому же украинские военнослужащие прекрасно знали, что на территории карьера нет никаких позиций, укреплений, техники или солдат армии ДНР.

«В этот день один-единственный выстрел был — и попал в Валеру. Я до последнего не верила, что он погиб, думала, он успел спрятаться», — делится своим горем Ирина Лимаенко.

Мужчина погиб за три дня до события, которого ждали всей семьёй: 1 сентября 2018 года его дочка Вика должна была идти в первый класс.