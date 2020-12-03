Ирина Фарион наехала на грантоедов, обвинив их в дискриминации украинского образования • 40 • Украина

Никто не ожидал, но Ирина Фарион прозрела. Бывший член КПСС, бывшая нардеп и представитель партии «Свобода» решила взять пример с венгров и пошла атакой на Сороса. По мнению националистки, сторонники открытого общества хотят денационализировать Украину, используя с этой целью лозунги о вхождении в Европу.



Правда, за этот вариант развития событий Фарион вместе с Тягнибоком стояла на евромайдане, а партия «Свобода» была национальным движком переворота. И вот, спустя семь лет, пламенная русофобка наехала на западных кураторов покруче, чем лидеры ОПЗЖ.



Поводом стала попытка «соросят» протащить через парламент проект закона об экспертизе качества учебной литературы



«Необходимость принятия законопроекта обосновывается крайне низким качеством учебной литературы, которая порой содержит дискриминационные высказывания и изображения, фактические ошибки, которые вызывают общественный резонанс», – орали сегодня с трибуны ВР депутаты «Голоса». Однако, за проект отдали свои голоса всего 160 депутатов, понимая скрытую в нем угрозу. «Парламент с треском провалил попытку соросят из «Голоса» уничтожить роль Академии Педагогических Наук и дорваться до школьных учебников», - пояснил «слуга народа» Максим Бужанский.



Его союзником неожиданно выступила Ирина Фарион: она заявила, что представители Сороса в Украине дискриминировали отечественное образование



В качестве примера представитель «Свободы» привела историю с украинским учебником по химии для 9-го класса, в котором содержится упоминание о «лечение рака содой». Данный «шедевр» был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при Министре образования и науки Украины Лилии Гриневич.



По мнению Фарион, подобным наполнением учебников представители Сороса в Украине «мутируют мозг» школьников.



«Наша трагедия заключается в том, что мы все время ориентированы на кого-то: или на Москву, или на Сороса.



… Квит, а за ним и Гриневич – это яркие представители Сороса. Вообще между Соросом и Москвой можно ставить знак равенства, так как их задача была одинаковой – денационализировать Украину. Ни Москве, ни Соросу не нужна национально сознательная молодежь в государстве. И Москва, и Сорос ставили в своих задачах уничтожить самую основную отрасль. И этой самой основной отраслью является образование», - уверена русофобка.



И признается, что зря ее политсила выступала сторонником декоммунизации – «изменить старшее поколение уже невозможно».



Она считает, что задача внешних кураторов Украины не бороться с «наследием коммунизма», как думали активисты «Свободы», а воспитать соглашательское, безнациональное, все время измученное сомнениями поколения с релятивистским мышлением – либеральное поколение.



По словам Фарион, внедренная представителями Сороса реформа образования, денационализирует и дискриминирует украинцев под лозунгом мнимого вступления в Евросоюз.



«Как следствие, дети заканчивают школу и поступают в вузы абсолютно анемичными. Грантоеды умышленно это запускали в учебники, чтобы это разъедало ребенка, чтобы они никогда ни в чем не были уверены, чтобы все время мучились и сомневались. Вот им еще надо изменить и мутировать мозг. И вот они мутируют мозг через образование и через такое наполнение учебников», – резюмировала экс-педагог.



Действительно, в последнее время участились скандалы, связанные с ошибками в учебниках, которые готовили под патронатом нескольких «образовательных» министров-грантоедов: Гриневич, Квит, Новосад. Например, в учебнике по мировой истории за 10 класс на фотографии строительства небоскреба в Нью-Йорке, датированной 1932 годом, заметили 55-летнего актера Киану Ривза, который ест сэндвич. А в учебнике по географии для шестого класса разместили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim. Кроме того, в учебнике по математике для 1 и 2 классов учителя нашли 153 ошибки.



Однако, по мнению представителя Ассоциации педагогов Украины, Анны Глемко, негодование Фарион, которая отражает точку зрения «Свободы», обосновано тем, что «соросята» потеснили националистов из гуманитарной сферы, где те «панували» со времен независимости.



«Они думали, что помогут сковырнуть пророссийского Януковича через майдан и получат доступ к рычагам власти, к управлению духовной, гуманитарной образовательной сферой. А оказалось, что Запад свободовцев и иже с ними банально использовал в своих интересах, кинув им «косточку» в виде декоммунизации, героизации УПА, факельных шествий и десоветизации. Ходите по улицам, славьте Бандеру, тыкайте кресты в честь голодомора- а править будут другие. И – формировать под нужды колонии сознание рабов», - прокомментировала «прозрение» Ирины Фарион блогер Инга Кирюхина.

Никто не ожидал, но Ирина Фарион прозрела. Бывший член КПСС, бывшая нардеп и представитель партии «Свобода» решила взять пример с венгров и пошла атакой на Сороса. По мнению националистки, сторонники открытого общества хотят денационализировать Украину, используя с этой целью лозунги о вхождении в Европу.Правда, за этот вариант развития событий Фарион вместе с Тягнибоком стояла на евромайдане, а партия «Свобода» была национальным движком переворота. И вот, спустя семь лет, пламенная русофобка наехала на западных кураторов покруче, чем лидеры ОПЗЖ.Поводом стала попытка «соросят» протащить через парламент проект закона об экспертизе качества учебной литературы«Необходимость принятия законопроекта обосновывается крайне низким качеством учебной литературы, которая порой содержит дискриминационные высказывания и изображения, фактические ошибки, которые вызывают общественный резонанс», – орали сегодня с трибуны ВР депутаты «Голоса». Однако, за проект отдали свои голоса всего 160 депутатов, понимая скрытую в нем угрозу. «Парламент с треском провалил попытку соросят из «Голоса» уничтожить роль Академии Педагогических Наук и дорваться до школьных учебников», - пояснил «слуга народа» Максим Бужанский.Его союзником неожиданно выступила Ирина Фарион: она заявила, что представители Сороса в Украине дискриминировали отечественное образованиеВ качестве примера представитель «Свободы» привела историю с украинским учебником по химии для 9-го класса, в котором содержится упоминание о «лечение рака содой». Данный «шедевр» был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при Министре образования и науки Украины Лилии Гриневич.По мнению Фарион, подобным наполнением учебников представители Сороса в Украине «мутируют мозг» школьников.«Наша трагедия заключается в том, что мы все время ориентированы на кого-то: или на Москву, или на Сороса.… Квит, а за ним и Гриневич – это яркие представители Сороса. Вообще между Соросом и Москвой можно ставить знак равенства, так как их задача была одинаковой – денационализировать Украину. Ни Москве, ни Соросу не нужна национально сознательная молодежь в государстве. И Москва, и Сорос ставили в своих задачах уничтожить самую основную отрасль. И этой самой основной отраслью является образование», - уверена русофобка.И признается, что зря ее политсила выступала сторонником декоммунизации – «изменить старшее поколение уже невозможно».Она считает, что задача внешних кураторов Украины не бороться с «наследием коммунизма», как думали активисты «Свободы», а воспитать соглашательское, безнациональное, все время измученное сомнениями поколения с релятивистским мышлением – либеральное поколение.По словам Фарион, внедренная представителями Сороса реформа образования, денационализирует и дискриминирует украинцев под лозунгом мнимого вступления в Евросоюз.«Как следствие, дети заканчивают школу и поступают в вузы абсолютно анемичными. Грантоеды умышленно это запускали в учебники, чтобы это разъедало ребенка, чтобы они никогда ни в чем не были уверены, чтобы все время мучились и сомневались. Вот им еще надо изменить и мутировать мозг. И вот они мутируют мозг через образование и через такое наполнение учебников», – резюмировала экс-педагог.Действительно, в последнее время участились скандалы, связанные с ошибками в учебниках, которые готовили под патронатом нескольких «образовательных» министров-грантоедов: Гриневич, Квит, Новосад. Например, в учебнике по мировой истории за 10 класс на фотографии строительства небоскреба в Нью-Йорке, датированной 1932 годом, заметили 55-летнего актера Киану Ривза, который ест сэндвич. А в учебнике по географии для шестого класса разместили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim. Кроме того, в учебнике по математике для 1 и 2 классов учителя нашли 153 ошибки.Однако, по мнению представителя Ассоциации педагогов Украины, Анны Глемко, негодование Фарион, которая отражает точку зрения «Свободы», обосновано тем, что «соросята» потеснили националистов из гуманитарной сферы, где те «панували» со времен независимости.«Они думали, что помогут сковырнуть пророссийского Януковича через майдан и получат доступ к рычагам власти, к управлению духовной, гуманитарной образовательной сферой. А оказалось, что Запад свободовцев и иже с ними банально использовал в своих интересах, кинув им «косточку» в виде декоммунизации, героизации УПА, факельных шествий и десоветизации. Ходите по улицам, славьте Бандеру, тыкайте кресты в честь голодомора- а править будут другие. И – формировать под нужды колонии сознание рабов», - прокомментировала «прозрение» Ирины Фарион блогер Инга Кирюхина. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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