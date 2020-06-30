|
Ирина Апексимова: Не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать
30 июня 2020, 11:25 • 52 • В России
-Я голосовала электронно. Пользователь я не опытный, но никаких сложностей не возникло: просто прошла по всем ссылкам и проголосовала.
Проголосовала за поправки. Конечно, мне ближе та, которая касается культуры. Теперь она может стать достоянием, которое охраняется государством. Что, мне кажется, очень важно.
Я вообще не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать. Мне кажется, люди в любом случае должны проголосовать – кто как считает нужным. А неучастие – это позиция улитки, которая прячется в своей раковине и принимает любое решение, принятое другими.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию: Дистанционно – значит безопасно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2020, 10:00
|
24 июня 2020, 15:00
|
24 июня 2020, 18:00
|
28 июня 2020, 02:00
|
25 июня 2020, 00:25
|
29 июня 2020, 18:00
|
25 июня 2020, 23:32