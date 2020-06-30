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Ирина Апексимова: Не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать

30 июня 2020, 11:25  •  52 • В России

-Я голосовала электронно. Пользователь я не опытный, но никаких сложностей не возникло: просто прошла по всем ссылкам и проголосовала.

Проголосовала за поправки. Конечно, мне ближе та, которая касается культуры. Теперь она может стать достоянием, которое охраняется государством. Что, мне кажется, очень важно.

Я вообще не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать. Мне кажется, люди в любом случае должны проголосовать – кто как считает нужным. А неучастие – это позиция улитки, которая прячется в своей раковине и принимает любое решение, принятое другими.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию: Дистанционно – значит безопасно.

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