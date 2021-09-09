|
Ирану хотят сменить статус в ШОС. Для чего это России?
09 сентября 2021, 08:05 • 233 • Политика
СМИ сообщили о том, что во время грядущего саммита ШОС Иран может поменять свой статус с наблюдателя на полноценного члена организации. Эксперт уверен, что от этого выиграют все её участники, в том числе и Россия.
Напомним, в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сейчас входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Ещё четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.
По информации "Коммерсанта", на ближайшем саммите ШОС, который должен пройти в Таджикистане 16–17 сентября, Ирану могут сменить статус и сделать его полноправным членом организации.
Поначалу, напомним, смене статуса мешали наложенные на Иран международные санкции, а после заявку Тегерана вдруг заблокировал Таджикистан. Сейчас, судя по информации СМИ, ситуацию удалось разрешить.
Аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, комментируя возможное вступление Ирана в ШОС в качестве полноправного члена организации, отметил, что "репутационно и организационно от расширения выиграют все". То есть и Россия в том числе.
Подпишитесь на нас
233
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 сентября 2021, 08:20
|
04 сентября 2021, 19:55
|
04 сентября 2021, 18:05
|
08 сентября 2021, 11:00
|
04 сентября 2021, 08:00
|
04 сентября 2021, 19:55
|
04 сентября 2021, 23:35