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Ирану хотят сменить статус в ШОС. Для чего это России?

09 сентября 2021, 08:05  •  233 • Политика
СМИ сообщили о том, что во время грядущего саммита ШОС Иран может поменять свой статус с наблюдателя на полноценного члена организации. Эксперт уверен, что от этого выиграют все её участники, в том числе и Россия.
Напомним, в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сейчас входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Ещё четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.
По информации "Коммерсанта", на ближайшем саммите ШОС, который должен пройти в Таджикистане 16–17 сентября, Ирану могут сменить статус и сделать его полноправным членом организации.
Поначалу, напомним, смене статуса мешали наложенные на Иран международные санкции, а после заявку Тегерана вдруг заблокировал Таджикистан. Сейчас, судя по информации СМИ, ситуацию удалось разрешить.
Аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, комментируя возможное вступление Ирана в ШОС в качестве полноправного члена организации, отметил, что "репутационно и организационно от расширения выиграют все". То есть и Россия в том числе.
"ШОС - это площадка, на которой обсуждают региональные проблемы. Иран - это тоже государство региона, которому важно обсуждать эти проблемы и вместе искать решения. Точно так же, как и другим странам региона - сидеть за одним столом с Ираном и не называть его гостем со стороны, - пояснил аналитик. - И для Ирана, и для членов ШОС сегодня особенно актуально обсуждать на равных проблему безопасности в Афганистане и вокруг него. Полноправное членство Тегерана в организации подчеркнет, что Иран - важный участник дискуссии о региональной безопасности, а ШОС - основная площадка для этой дискуссии".

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