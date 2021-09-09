Ирану хотят сменить статус в ШОС. Для чего это России?

СМИ сообщили о том, что во время грядущего саммита ШОС Иран может поменять свой статус с наблюдателя на полноценного члена организации. Эксперт уверен, что от этого выиграют все её участники, в том числе и Россия.

Напомним, в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сейчас входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Ещё четыре страны (Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.

По информации "Коммерсанта", на ближайшем саммите ШОС, который должен пройти в Таджикистане 16–17 сентября, Ирану могут сменить статус и сделать его полноправным членом организации.

Поначалу, напомним, смене статуса мешали наложенные на Иран международные санкции, а после заявку Тегерана вдруг заблокировал Таджикистан. Сейчас, судя по информации СМИ, ситуацию удалось разрешить.

Аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, комментируя возможное вступление Ирана в ШОС в качестве полноправного члена организации, отметил, что "репутационно и организационно от расширения выиграют все". То есть и Россия в том числе.