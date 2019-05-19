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Иранцы напуганы "американским ударом" и бегут спасаться в Ирак - СМИ
19 мая 2019, 15:24 • 76 • Политика
В СМИ распространяют фейки об иранцах, "покидающих страну из-за американского удара". Так, якобы за последние два дня на территорию Ирака прибыли несколько десятков семей из Ирана и поселились на окраинах Ирака, сообщает Sky News Arabia. Как отмечают арабские СМИ, якобы иранцы напуганы возможным "американским ударом".
Sky News Arabia выпустил новую публикацию, в которой говорится что несколько десятков семей из Ирана спешно покинули свою страну и переселились в Ирак. Так, по данным СМИ, иранцы заняли несколько домов в Кадхимии, пригороде Багдада.
"Среди них есть родственники официальных лиц Исламской республики, которые покидают страну в ожидании американского удара", - говорится в сообщении.
Как отмечает источник Царьграда в МИД, подобного рода информация - это намеренные фейки.
"Иранский народ не настолько глуп, чтобы ждать удара, - говорит наш собеседник. - Плюс арабские СМИ давно пытаются разжечь "цветную" революцию".
Ранее сообщалось, что саудовский король созывает срочный саммит арабских лидеров. Причиной стало якобы "активное поведение Ирана", о котором сообщили американские спецслужбы. Тегеран обвинили в причастности к недавним диверсиям в ОАЭ.
Отметим, что арабские СМИ сейчас выдают проамериканскую позицию в публикациях. И Штаты вот уже не первый месяц пытаются оказать сильное давление на Иран то санкциями, то угрозами.
Между тем Иран - ядерная держава. Но окружение Дональда Трампа приближается к одной из своих главных внешнеполитических целей: войне с этим государством. Напомним, в американских СМИ публикуются сообщения о том, каким конкретно образом вашингтонские "ястребы" собираются эту войну выиграть.
Судя по тем планам, о которых откровенно пишут в New York Times, история мало чему научила наиболее радикальную часть политической элиты США. Многие в Белом доме действительно верят в то, что против Ирана можно организовать молниеносную войну, в которой они окажутся победителями.
Как отмечают политологи, война с Ираном, как бы то ни было, неизбежно приведет к росту цен на нефть.
"Причем не только из-за сокращения иранского экспорта, но еще из-за того, что под угрозой окажется навигация в Персидском заливе", - объясняет политический обозреватель РИА Новости Иван Данилов.
Он также отмечает, что за действиями Соединенных Штатов стоят нефтяные интересы. Но и в политической плоскости стоит поискать причины.
"Президент США пришел к власти не только благодаря волне народного недовольства экономической политикой администрации Обамы, но и благодаря вполне четким обязательствам, которые он взял на себя в плане радикального решения "иранской проблемы", - говорит эксперт. И добавляет, что теперь Трампу "придется взять на себя обещанные обязательства".
"И это несмотря на то, что в экономическом плане любая военная интервенция против Ирана станет источником очень серьезных проблем для Штатов", - резюмирует он.
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