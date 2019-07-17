Иранцы атакуют российских военных, чтобы надавить на Кремль

На днях на один из российских конвоев в Сирии была совершена атака. Инцидент произошел в провинции Даръа между населенными пунктами Аль-Сахва и Бусра-эш-Шам. На пути следования российских военных было установлено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. В результате взрыва жертв нет, и вроде бы даже техника не пострадала. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин. Ситуация стандартная, и в этой новости не было бы ничего интересного, если бы только исполнители теракта не остались инкогнито. Да, российский генерал-майор их не назвал, когда рассказывал о происшествии. Дело не в именах, а в том, к какой группировке принадлежат люди, которые решили подорвать россиян.

Всегда принято первыми обвинять террористические группировки. Но проблема в том, что Даръа вместе с восточной Кунейтрой давно освобождены от боевиков. Нет, отчаянные сорвиголовы, конечно, могут найтись, но с момента освобождения территории от Исламского государства* таких вот нападений зафиксировано не было. В целом, с правопорядком здесь дел обстоят хорошо.

В связи с этим появились различные версии этого происшествия. Согласно одной из них, инициаторами атаки стали иранцы. Такую версию выдвинул представитель сирийской оппозиции и военный эксперт Асаад аз-Зуаби, ранее дослужившийся до звания бригадного генерала. К слову, этот человек весьма активен политически — ему отведена одна из ключевых ролей в формировании так называемого конституционного совета (организация, которая будет состоять из представителей Дамаска и оппозиции — авт.). По его словам, оппозиция располагает большим количеством доказательств того, что Тегеран давно ведет политику военного давления на Российскую Федерацию. Например, он заверяет, что его люди располагают неопровержимыми доказательствами иранской атаки на российско-сирийскую военную базу Хмеймим. Будто бы осуществляли атаки именно иранские беспилотники, а не израильские, как предполагают многие иностранные эксперты.

Читайте также Пенсии: Старики Донбасса верят, что Москва к ним отнесется лучше, чем к своим собственным Кремль обещает дать пособия тем жителям ДНР и ЛНР, кто, пройдя все испытания, получит паспорта РФ Пенсии: Старики Донбасса верят, что Москва к ним отнесется лучше, чем к своим собственным Кремль обещает дать пособия тем жителям ДНР и ЛНР, кто, пройдя все испытания, получит паспорта РФ

«Если мы посмотрим, кто напал на базу Хемеймим — это был иранский беспилотник. Несколько месяцев назад российское министерство обороны заявило, что БПЛА, атаковавший базу, принадлежал какой-то стране региона. Вероятно, подразумевался Иран, а не на Израиль или кто-то другой, потому что они (иранцы — авт.) знали частоты и все остальное» — заявляет Ассад аз-Зуаби. По его словам, Россия мешает Ирану и «силам режима» осуществлять преступления против местного населения и бывших членов вооруженной оппозиции, которые были помилованы. В общем, наших военных захотели поставить на место.

Информация Зуаби не противоречит заявлению представителей загадочной группировки Сарая аль-Джануб. Последняя была обвинена представителями Сирийской арабской армии в атаке на российский конвой, однако члены формирования опровергают все обвинения. Они в принципе не выказывают особого негатива в адрес РФ. По их словам, они считают своими врагами Иран и Хезболлу. Вообще история этой группировки очень странная — до 2019 года о ней ничего не было слышно, а орудовать в Даръа она начала уже после перехода провинции под контроль Асада. К слову, прославилось это формирование за счет многочисленных надписей на стенах домов. В своих коротких посланиях члены банды или, лучше сказать, секты упоминают древнюю богиню Аллат, почитавшуюся арабами в доисламские времена. В последнее время стало появляться все больше антиправительственных надписей, а сами члены группировки называют себя «Народное сопротивление». Сарая аль-Джануб, отвергнув обвинения в свой адрес, объявила, что настоящими организаторами акций против РФ являются проиранские силы.

По информации нашего источника в военных кругах РФ, Иран действительно тяжело переживает «переходный этап» в Сирии. Проблема в том, что пока Тегеран не получил никаких гарантий в плане потенциальной возможности реализовать все свои экономические планы. Например, до сих пор не урегулирован вопрос передачи контейнерного порта в Латакии. Его должны были передать персам сразу после того, как уйдут французы, но теперь появились преграды. В этом объекте сейчас заинтересованы многие стороны, в том числе и Россия. Во-вторых, срыв ядерной сделки окончательно поставил крест на возможности прокладки трубопровода до Средиземного моря. В Ираке и Сирии у Ирана достаточно влияния для того, чтобы продвинуть проект, но Штаты своими действиями сделали его совершенно бессмысленным. А Россия и ЕС выглядят абсолютно беспомощными. Это создает определенные трения, но, по словам нашего эксперта, вряд ли персы пойдут на теракты против российских военных, потому как это в любой момент может создать для них серьезнейшие риски.

Читайте также Договор без правил: России дали последний шанс уничтожить свои ракеты Генсек НАТО призывает Москву сохранить ДРСМД, который расторгли США Договор без правил: России дали последний шанс уничтожить свои ракеты Генсек НАТО призывает Москву сохранить ДРСМД, который расторгли США

Стычки между небольшими группами иногда случаются, но обычно обходится без жертв. Разумеется, это исходит от самих солдат, и не является показателем взаимоотношений даже офицерского состава обеих стран. Кризис, который есть между государствами, решается не терактами и столкновениями, а высокопоставленными чиновниками. Так что для Тегерана просто бессмысленно давить на Кремль подобными методами. Впрочем, эксперт не исключает, что возможен и такой вариант развития событий. Он вспоминает, что еще при отце Башара Асада был случай, когда российский военный корабль, шедший в сирийский порт, был обстрелян с вертолетов недалеко от берега. При этом нашим военным было запрещено отвечать. «Многие люди стали инвалидами, но никакого ответа так и не последовало», — говорит наш источник, который наблюдал обстрел с берега.

Военное обозрение: Новейший британский авианосец дал течь

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.