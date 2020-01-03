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Иранского генерала убили по приказу Трампа: Пентагон сделал признание, экс-командующий КСИР - предупреждение
03 января 2020, 14:39 • 89 • Политика
Иранские СМИ со ссылкой на местные власти подтвердили смерть командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Пентагон в это время сделал официальное признание о том, что иранского генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа. Экс-командующий КСИР Мохсен Резаи предупредил, что за смерть Сулеймани Тегеран "жестоко отомстит".
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.
Один из высокопоставленных политиков уточнил, что тело Сулеймани опознали по его кольцу.
СМИ не исключили, что убийство иранского генерала может оказаться "потенциальным поворотным моментом" - катализатором, который приведёт к жестокому возмездию Тегерана против Соединённых Штатов и Израиля.
По указке Трампа
Тем временем в Пентагоне сделали официальное признание того, что удар американских ВВС был не случайным, а иранского генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа. Только в военном ведомстве посчитали это "обороной" и попыткой сдержать Иран от будущих атак против американских военных.
"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера", - говорится в сообщении Пентагона. Там же указывается, что убийство Сулеймани было совершено якобы "в защиту зарубежного персонала США".
В Пентагоне заявили, что генерал, мол, разрабатывал план нападения на американских военных и дипломатов в Ираке.
После убийства Сулеймани ВС США приведены в боевую готовность.
Ждите мести
Тем временем пророчество СМИ о том, что убийство генерала в Тегеране американцам не спустят и Вашингтон только открыл ящик Пандоры, подставив своих же под удар, может сбыться. За такой исход говорит твит экс-командующего КСИР, секретаря Совета политической целесообразности Мохсена Резайи. У себя на странице в соцсети Twitter он прямо предупредил Штаты, что за смерть Сулеймани Тегеран "жестоко отомстит".
"Касем Сулеймани погиб мученической смертью и присоединился к своим братьям. Жестко отомстим США", - подчеркнул Резайи.
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