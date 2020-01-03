Иранского генерала убили по приказу Трампа: Пентагон сделал признание, экс-командующий КСИР - предупреждение

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.

Один из высокопоставленных политиков уточнил, что тело Сулеймани опознали по его кольцу.

СМИ не исключили, что убийство иранского генерала может оказаться "потенциальным поворотным моментом" - катализатором, который приведёт к жестокому возмездию Тегерана против Соединённых Штатов и Израиля.

По указке Трампа

Тем временем в Пентагоне сделали официальное признание того, что удар американских ВВС был не случайным, а иранского генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа. Только в военном ведомстве посчитали это "обороной" и попыткой сдержать Иран от будущих атак против американских военных.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера", - говорится в сообщении Пентагона. Там же указывается, что убийство Сулеймани было совершено якобы "в защиту зарубежного персонала США".

В Пентагоне заявили, что генерал, мол, разрабатывал план нападения на американских военных и дипломатов в Ираке.

После убийства Сулеймани ВС США приведены в боевую готовность.

Ждите мести

Тем временем пророчество СМИ о том, что убийство генерала в Тегеране американцам не спустят и Вашингтон только открыл ящик Пандоры, подставив своих же под удар, может сбыться. За такой исход говорит твит экс-командующего КСИР, секретаря Совета политической целесообразности Мохсена Резайи. У себя на странице в соцсети Twitter он прямо предупредил Штаты, что за смерть Сулеймани Тегеран "жестоко отомстит".

"Касем Сулеймани погиб мученической смертью и присоединился к своим братьям. Жестко отомстим США", - подчеркнул Резайи.