Иранский вопрос: повод для возвращения Америке «величия» • 54 • Аналитика



Объявившая об этой новости на регулярном брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт особо подчеркнула, что задачей предполагаемого альянса, деятельность которого «будет направлена против иранского режима», станет не столько решение «иранской ядерной проблемы», сколько фактическое «переформатирование» ИРИ и проводимой ею политики.



То есть госпожа Науэрт признала, что все спекуляции вокруг СВПД по иранской ядерной программе — не более чем предлог для широкомасштабной и многоуровневой операции против Ирана. Что вопрос вовсе не в том, что Тегеран якобы не исполняет условия сделки, а в том, что он раздражает США своей независимой от Вашингтона политикой.









Впрочем, после признания Дональда Трампа в том, что зверское убийство Муаммара Каддафи, гражданская война в Ливии и разрушение этой страны спланированы и осуществлены Вашингтоном («Мы просто вошли и уничтожили его»), можно ничему не удивляться.



«Дорожная карта» создания анонсированного альянса должна быть оглашена 21 мая госсекретарем США Майком Помпео, как об этом сообщил директор по политическому планированию Госдепартамента Брайан Хук.



Какие именно страны могут войти в эту коалицию, не сообщается. Впрочем, очевидно, что охотно к ней примкнут Израиль, Саудовская Аравия и ряд других нефтяных монархий. Однако Вашингтону этого явно недостаточно. Ему необходимо собрать под знаменами нового альянса всех вассалов и союзников.



Но со странами старой Европы и Турцией, участие которой в антииранском союзе может стать ключевым, все очень непросто.



Односторонний выход США из СВДП буквально поверг их европейских союзников в ужас. Помимо многочисленных экономических и политических потерь, практически неизбежное теперь обострение на Ближнем Востоке грозит ЕС новой волной иммиграции.



При этом все те аспекты «иранской угрозы», о которых твердит Вашингтон, для стран Европы как минимум не актуальны. Им Тегеран ничем не угрожает.



Европейские страны делали все возможное, чтобы предостеречь Трампа от этого шага. Так, предлагалось сохранить прежнюю сделку, дополнив ее новыми требованиями к ИРИ, в частности, по иранской ракетной программе. Неизвестно, принял бы эти дополнительные условия Иран, но американцы даже не стали обсуждать такую возможность.



Впрочем, судя по перечню ультимативных претензий к Тегерану, озвученных Трампом, Вашингтон был настроен выйти из сделки в любом случае. Так, он потребовал от Ирана прекратить «финансирование и поддержку» организаций: «Талибана» и «Аль-Каиды» (запрещены в России), которые всегда были глубоко враждебны Тегерану.







И вот Эммануэль Макрон, с которого американский лидер буквально пылинки сдувал, объявил, что страны ЕС намерены обеспечить присутствие своих компаний в Иране, несмотря на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий.



«Мы провели богатую дискуссию по Ирану. Ядерное соглашение 2015 года является важным элементом мира и безопасности в регионе, и мы решили поддержать его независимо от решения США. Мы обещали принять политические меры, которые позволили бы нашим предприятиям остаться в Иране», — объявил французский президент, добавив, что «Европа будет защищать свой суверенитет в области торговли».



Также стало известно о намерении ЕС провести ноябре совместно с Ираном семинар по ядерному сотрудничеству в Брюсселе.



Согласно коммюнике по итогам встречи еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи, Европейский союз и Тегеран подтвердили приверженность осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, в частности, по сотрудничеству в сфере мирного атома. «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты



«Европейская комиссия также решительно поддерживает усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики, в том числе присоединение к соответствующим международным конвенциям», — сообщает принятый документ.



Ранее было объявлено, что ЕС запустил процедуру по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.



Напомним, что президент Хасан Роухани заявил, что ИРИ будет выполнять соглашение и готова начать с остальными участниками переговоры о новых условиях реализации достигнутых ранее договорённостей и выйдет из соглашения лишь в том случае, если переговоры провалятся. Только тогда Иран может вернуться к программе обогащения урана.



Отметим также, что Турция, без участия которой создание антииранской коалиции будет проблематично, проводит с Ираном консультации по кризису в Палестине, вызванном решением США по переносу посольства в Иерусалим, и по консолидации усилий по защите прав палестинцев.



В тот самый момент, когда Майк Помпео будет оглашать «дорожную карту» создания антииранской коалиции, министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании намерены встретиться с представителями Ирана, чтобы обсудить совместные действия по спасению соглашения в сложившейся ситуации.



Положение, в котором оказался Вашингтон, крайне непростое: он столкнулся с консолидированным сопротивлением своих европейских союзников. Вряд ли легко удастся достигнуть согласия в этом вопросе с Турцией. То есть вместо того, чтобы изолировать Иран, как планировали США, они рискуют сами оказаться в международной изоляции.



Кроме того, после этого шага Трамп и его команда подвергаются довольно жесткой критике в самих Соединенных Штатах. Причем не только со стороны своих обычных противников. Крайнее недовольство высказывают и многие республиканцы. Так, например сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк заявил, что выход США из соглашения с Ираном подорвал имидж страны во всем мире, показав, что Вашингтон является ненадежным и недобросовестным партнером. Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»



Просчитал ли Белый дом такие последствия своего шага? Или они стали неожиданностью?



Как видим, Трамп последовательно пытается реализовать свой главный предвыборный лозунг и стремиться «сделать Америку вновь великой», используя для этой цели жесткое давление на своих союзников и на тех, кого числит в противниках США, а также демонстративное пренебрежение международными правовыми нормами, ранее заключенными договорами и взятыми на себя обязательствами.







Насколько такой путь окажется успешным, покажет время. Несмотря на, казалось бы, твердую позицию европейцев по иранскому вопросу, нельзя исключать, что Америка сумеет их «прогнуть». Ради этого американцы вполне могут пойти на на максимальное повышение ставок.



Напомним, что Вашингтон давал понять, что возобновление Тегераном ядерной программы может привести к удару по его атомным центрам и объектам, обеспечивающим их безопасность, объединенными силами США и Израиля. Вероятность того, что Иран сейчас пойдет на возобновление обогащения урана, крайне мала. Но, как мы видим на примере «газовых атак» в Сирии, Америка вполне может довольствоваться в качестве казуса белли голословными обвинениями, ею же и придуманными. Вроде легендарной пробирки Колина Пауэлла…



Нельзя исключать, что американцы могу пойти на обострение ситуации вплоть до военного противостояния, чтобы поставить европейцев в ситуацию предельно жесткого выбора по принципу: кто не с нами, тот против нас.



Что заставило Вашингтон пойти на столь рискованную игру в такой крайне неблагоприятной ситуации? Ответ прост: его крайне тревожит складывающийся союз России, Китая и Ирана, в орбиту которого неизбежно будут вовлечены и многие другие страны Евразии. В случае реализации этого сценария с глобальным доминированием США, на основании которого строиться вся американская политика, будет покончено.



Кроме того, создание антииранской коалиции – это отчаянная попытка Вашингтона вернуть влияние на своих союзников, которое в последнее время заметно ослабло, на прежний уровень. Госдеп анонсировал начало работы по созданию широкой антииракской коалиции, в которую он намерен затащить своих союзников.Объявившая об этой новости на регулярном брифинге представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт особо подчеркнула, что задачей предполагаемого альянса, деятельность которого «будет направлена против иранского режима», станет не столько решение «иранской ядерной проблемы», сколько фактическое «переформатирование» ИРИ и проводимой ею политики.То есть госпожа Науэрт признала, что все спекуляции вокруг СВПД по иранской ядерной программе — не более чем предлог для широкомасштабной и многоуровневой операции против Ирана. Что вопрос вовсе не в том, что Тегеран якобы не исполняет условия сделки, а в том, что он раздражает США своей независимой от Вашингтона политикой.Впрочем, после признания Дональда Трампа в том, что зверское убийство Муаммара Каддафи, гражданская война в Ливии и разрушение этой страны спланированы и осуществлены Вашингтоном («Мы просто вошли и уничтожили его»), можно ничему не удивляться.«Дорожная карта» создания анонсированного альянса должна быть оглашена 21 мая госсекретарем США Майком Помпео, как об этом сообщил директор по политическому планированию Госдепартамента Брайан Хук.Какие именно страны могут войти в эту коалицию, не сообщается. Впрочем, очевидно, что охотно к ней примкнут Израиль, Саудовская Аравия и ряд других нефтяных монархий. Однако Вашингтону этого явно недостаточно. Ему необходимо собрать под знаменами нового альянса всех вассалов и союзников.Но со странами старой Европы и Турцией, участие которой в антииранском союзе может стать ключевым, все очень непросто.Односторонний выход США из СВДП буквально поверг их европейских союзников в ужас. Помимо многочисленных экономических и политических потерь, практически неизбежное теперь обострение на Ближнем Востоке грозит ЕС новой волной иммиграции.При этом все те аспекты «иранской угрозы», о которых твердит Вашингтон, для стран Европы как минимум не актуальны. Им Тегеран ничем не угрожает.Европейские страны делали все возможное, чтобы предостеречь Трампа от этого шага. Так, предлагалось сохранить прежнюю сделку, дополнив ее новыми требованиями к ИРИ, в частности, по иранской ракетной программе. Неизвестно, принял бы эти дополнительные условия Иран, но американцы даже не стали обсуждать такую возможность.Впрочем, судя по перечню ультимативных претензий к Тегерану, озвученных Трампом, Вашингтон был настроен выйти из сделки в любом случае. Так, он потребовал от Ирана прекратить «финансирование и поддержку» организаций: «Талибана» и «Аль-Каиды» (запрещены в России), которые всегда были глубоко враждебны Тегерану.И вот Эммануэль Макрон, с которого американский лидер буквально пылинки сдувал, объявил, что страны ЕС намерены обеспечить присутствие своих компаний в Иране, несмотря на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий.«Мы провели богатую дискуссию по Ирану. Ядерное соглашение 2015 года является важным элементом мира и безопасности в регионе, и мы решили поддержать его независимо от решения США. Мы обещали принять политические меры, которые позволили бы нашим предприятиям остаться в Иране», — объявил французский президент, добавив, что «Европа будет защищать свой суверенитет в области торговли».Также стало известно о намерении ЕС провести ноябре совместно с Ираном семинар по ядерному сотрудничеству в Брюсселе.Согласно коммюнике по итогам встречи еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи, Европейский союз и Тегеран подтвердили приверженность осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, в частности, по сотрудничеству в сфере мирного атома.«Европейская комиссия также решительно поддерживает усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики, в том числе присоединение к соответствующим международным конвенциям», — сообщает принятый документ.Ранее было объявлено, что ЕС запустил процедуру по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.Напомним, что президент Хасан Роухани заявил, что ИРИ будет выполнять соглашение и готова начать с остальными участниками переговоры о новых условиях реализации достигнутых ранее договорённостей и выйдет из соглашения лишь в том случае, если переговоры провалятся. Только тогда Иран может вернуться к программе обогащения урана.Отметим также, что Турция, без участия которой создание антииранской коалиции будет проблематично, проводит с Ираном консультации по кризису в Палестине, вызванном решением США по переносу посольства в Иерусалим, и по консолидации усилий по защите прав палестинцев.В тот самый момент, когда Майк Помпео будет оглашать «дорожную карту» создания антииранской коалиции, министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании намерены встретиться с представителями Ирана, чтобы обсудить совместные действия по спасению соглашения в сложившейся ситуации.Положение, в котором оказался Вашингтон, крайне непростое: он столкнулся с консолидированным сопротивлением своих европейских союзников. Вряд ли легко удастся достигнуть согласия в этом вопросе с Турцией. То есть вместо того, чтобы изолировать Иран, как планировали США, они рискуют сами оказаться в международной изоляции.Кроме того, после этого шага Трамп и его команда подвергаются довольно жесткой критике в самих Соединенных Штатах. Причем не только со стороны своих обычных противников. Крайнее недовольство высказывают и многие республиканцы. Так, например сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк заявил, что выход США из соглашения с Ираном подорвал имидж страны во всем мире, показав, что Вашингтон является ненадежным и недобросовестным партнером.Просчитал ли Белый дом такие последствия своего шага? Или они стали неожиданностью?Как видим, Трамп последовательно пытается реализовать свой главный предвыборный лозунг и стремиться «сделать Америку вновь великой», используя для этой цели жесткое давление на своих союзников и на тех, кого числит в противниках США, а также демонстративное пренебрежение международными правовыми нормами, ранее заключенными договорами и взятыми на себя обязательствами.Насколько такой путь окажется успешным, покажет время. Несмотря на, казалось бы, твердую позицию европейцев по иранскому вопросу, нельзя исключать, что Америка сумеет их «прогнуть». Ради этого американцы вполне могут пойти на на максимальное повышение ставок.Напомним, что Вашингтон давал понять, что возобновление Тегераном ядерной программы может привести к удару по его атомным центрам и объектам, обеспечивающим их безопасность, объединенными силами США и Израиля. Вероятность того, что Иран сейчас пойдет на возобновление обогащения урана, крайне мала. Но, как мы видим на примере «газовых атак» в Сирии, Америка вполне может довольствоваться в качестве казуса белли голословными обвинениями, ею же и придуманными. Вроде легендарной пробирки Колина Пауэлла…Нельзя исключать, что американцы могу пойти на обострение ситуации вплоть до военного противостояния, чтобы поставить европейцев в ситуацию предельно жесткого выбора по принципу: кто не с нами, тот против нас.Что заставило Вашингтон пойти на столь рискованную игру в такой крайне неблагоприятной ситуации? Ответ прост: его крайне тревожит складывающийся союз России, Китая и Ирана, в орбиту которого неизбежно будут вовлечены и многие другие страны Евразии. В случае реализации этого сценария с глобальным доминированием США, на основании которого строиться вся американская политика, будет покончено.Кроме того, создание антииранской коалиции – это отчаянная попытка Вашингтона вернуть влияние на своих союзников, которое в последнее время заметно ослабло, на прежний уровень. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 54 Источник Похожие новости Третья мировая война состоится без немцев «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты

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