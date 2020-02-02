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Иранский провидец назвал коронавирус наказанием, но тут же сделал прогноз о счастье
02 февраля 2020, 09:54 • 175 • В мире
Иранский провидец Салман Салехигударза прокомментировал панику из-за китайского коронавируса и рассказал, какое будущее ждёт Россию.
Как рассказывает НТВ, сведений о самом провидце немного, известно лишь, что ему якобы около 80 лет и он живет в иранских горах, редко общаясь с людьми. В стране провидец пользуется необычайным авторитетом, так как "видит души людей", а его предсказания в той или иной мере сбываются.
По утверждению предсказателя, вирус стал ответом человечеству за грехи и неправедную жизнь. "Вирусы ниспосланы в наказание человечеству", - заявлял Салехигударза.
При этом, по его мнению, в будущее России он смотрит с надеждой. "Вoзвысится русская духoвнoсть. В ближайшие два гoда экoнoмика Рoссии тo вверх, тo вниз пoйдет, нo пoсле двух лет будет oчень светлoе будущее у Рoссии. Oна станет oчень сильнoй державoй в мире, самoй сильнoй. Мнoгим странам будет бoльшoй честью дружить с Рoссией. Ваша страна сoбирает свoю силу, чтoбы взлететь на небывалую высoту", - якобы заявил предсказатель.
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