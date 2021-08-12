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Иранский МИД обиделся на фото послов России и Британии за отсылку к "большой тройке"

12 августа 2021, 13:30  •  124 • Политика
Фото: pixabay.com
Местный парламент уже потребовал извинений от дипмиссии
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад пришел в возмущение после фотографии послов Российской Федерации и Великобритании, которая отсылает к тегеранской конференции 1943 года, определившей послевоенное переустройство системы международных отношений.
Так, ранее представители посольства РФ в Иране заявили, что чрезвычайный посол Леван Джагарян провел встречу с британским коллегой Саймоном Шерклиффом, недавно назначенным на пост. Представители обеих стран встретились на "исторической лестнице", где когда-то сидели в креслах Сталин, Рузвельт и Черчилль.
Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что фото "крайне неуместно", и современные реалии не соотносятся с событиями Второй мировой войны. Более того, Иран доказал, что его судьба не зависит от решений сторонних государств и их диппредставительств.
Глава парламента исламской республики Мохаммад Бакер Галибаф также пригрозил коллегам "решительным ответом" в дипломатической сфере, если те не извинятся за публикацию.

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