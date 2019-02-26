Иранский Лавров заявил об отставке - СМИ

Об этом издание заявляет со ссылкой на сообщение в Instagram самого политика.

Отметим, что Джавад Зариф исполнял обязанности главы иранской дипломатии на протяжении более чем пяти лет - с августа 2013 года. Прежде того он занимал несколько престижных позиций на дипломатической службе.

Так, к примеру, в период с 2003 по 2005 год он был членом возглавляемой Хасаном Рухани делегации Ирана на международных переговорах по тегеранской ядерной программе. С 2002 по 2007 год Зариф представлял Исламскую Республику Иран в ООН.