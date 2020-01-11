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Иранский гамбит: что это было?

11 января 2020, 07:54  •  31 • Аналитика

Давай дальше, мы с диванов поддержим!


«Гамбит (от итал. gambetto — подножка) — общее название дебютов, в которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра или просто для обострения игры жертвует материал — обычно пешку, но иногда и лёгкую фигуру» (Википедия).


Известие об акте государственного терроризма со стороны США в отношении отнюдь не лёгкой фигуры, а высокопоставленного государственного и военного лица Ирана на территории третьей страны заставило напрячься большинство мыслящих людей от недобрых предчувствий. Кто-то даже рванул за спичками и солью, кто-то — за попкорном. А не заставивший себя долго ждать ответный ход Ирана мгновенно разделил аудиторию на три части (здесь и далее речь об аудитории русскоязычных интернет-ресурсов и личном общении на очень разных уровнях, так как попытка почитать англоязычные новости и комментарии к ним вызвала некоторую оторопь, но это отдельная тема).



Первая группа: «Молодцы персы, надрали зад большому шайтану! Давай дальше, мы с диванов поддержим».

Вторая: «Весь пар в гудок! Слились иранцы по полной, только фейс суровый сделали…»

Третья: «Всё туфта и договорняк!»

Однако есть и четвёртая группа — те, кто молча задумались. А подумать-то и в самом деле есть о чём. Да ещё и Трамп дровишек подбросил: то он собирался выступить с обращением к нации немедленно, то вдруг администрация Белого дома объявила это фейком; наконец, заявление прозвучало. Кто, с кем и за что в это время бодался — нам, понятное дело, не скажут.

Итак, какая же пища дана для размышлений?

Пища для ума


Первое. Трамп заявил о том, что Сулеймани уничтожен по его личному приказу. Степень достоверности: не факт. Такого рода операции не проводятся с кондачка, а планируются долго и тщательно. А дёрганья американцев то туда, то сюда (выводимся — не выводимся, воюем — не воюем) наводят на мысль, что Трампу про этот план не было известно, по крайней мере, до последнего момента. Зато демократы получили возможность выписать ему оплеуху и строго указать: больше без спросу не смей!

Второе. Американцы (и тот же Трамп в частности) утверждают, что Сулеймани планировал проведение в ближайшее время неких акций, угрожающих безопасности США. Степень достоверности: не факт. Потому что если речь идёт о ближайшем времени, то всё уже спланировано и организовано, осталось только дёрнуть за верёвочку. А с верёвочкой и преемник убиенного генерала вполне управится. А если имеются в виду некие замыслы, а не конкретные планы, тогда можно половину государств, не желающих демократизироваться по-американски, обезглавить, и объявить это уничтожением терроризма в зародыше.

Третье. Израиль молчит. Турция молчит. Арабы молчат. (Заявления общего характера вряд ли можно счесть выражением однозначной и категоричной позиции.) Вот бы знать, о чём они молчат! К слову сказать, официальная позиция России с оценкой действий США также особой внятностью не отличается. Ну да, «считаем недопустимым», и т.п. Страны, так или иначе рассчитывающие на российскую поддержку, задумчиво чешут затылки… Возможно, с трибуны ООН что-то прозвучит?

Согласитесь, из этих посылов никак не получается ткнуть пальцем в главного закопёрщика, как Вий в Хому Брута. Может, стόит попробовать с другого конца зайти — ку продест? А тут всё ещё сложнее. И вот почему.

Прислушайтесь к своим подспудным мыслям. Нет ли ощущения, что нас всех дурачат? Кто-то скажет: «Конечно, есть!» Предлагаю другой вариант.

Два варианта


Тот, кто спланировал и организовал убийство Сардара, рассматривал два крайних варианта развития событий: либо Иран утрётся, и тогда там можно зажигать «майдан», либо Иран взбеленится и сдуру бабахнет по всему, до чего дотянется, тогда его можно бомбить в крошку. В любом из этих вариантов потенциальных бенефициаров — пруд пруди. И это не только политические противники Трампа, но и сам Трамп (при достаточной изворотливости). Израиль — так вообще царь горы. Да и в самом Иране наверняка есть те, кто поимел бы не одну печеньку даже с самого факта устранения генерала, а тем более с «майдана».



Подробный разбор возможных бонусов от этих крайних вариантов и их получателей потребует «многа букаф», да и написано на этот счёт уже выше крыши. Просто отметим: таковых много, гораздо больше, чем теряющих что-либо (за исключением самих иранцев, которые теряют всё, и своё будущее в том числе, и даже жизнь), и их перечисление никак не поможет ответить на вопрос об инициаторе и организаторе. Тем более что результат-то существенно отличается от планировавшегося (нет, я незнаком с самим планом, просто «хайли лайкли»). Не исключено, что и «рука Москвы» чего-то подшаманила во избежание крайностей. Нам разнос Ирана по-всякому не в радость.

То есть чёткого ответа на вопрос об инициаторах и организаторах теракта нет, можно только предполагать с ненулевой вероятностью участие на разных этапах его подготовки и проведения самых различных сил: от ЦРУ и Моссада до предателей в иранском руководстве и шиитской милиции Ирака. А скорее всего, тут кооперация заинтересованных.

Однако есть и ещё кое-что.

«Боинг». Конечно, наивно надеяться, что сейчас всё быстренько расследуется, разъяснится и разложится по полочкам. Но громкость и направленность воплей (Bellingcat уже отметился) может дать дополнительную пищу для ума…
OldMichael

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