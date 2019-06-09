Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции этой инс...
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
В партии Порошенко "герой трех революций": Экс-президент Украины предс...
Главная / В мире

Иранские военные представили новую ракетную систему ПВО собственной разработки

09 июня 2019, 18:24  •  68 • В мире
На торжественной церемонии, прошедшей в Тегеране, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами представил новую ракетную систему ПВО, разработанную иранскими специалистами.
Представленная система получила название "Хордад XV". Теперь она официально передана ВВС Исламской республики Иран. Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim.
По словам министра обороны, новая система ПВО сопряжена с ракетами дальнего радиуса действия "Сайяд-3". Она способна обнаруживать различные цели, включая боевые самолеты и вторгающиеся беспилотные летательные аппараты, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.
Высота, на которой система может уничтожить летательные объекты противника, достигает 27 километров в радиусе 75 километров, а цели-невидимки будут обнаружены в радиусе 85 километров.
"Хордад XV" сможет перехватить до 6 целей одновременно, сказал министр, добавив, что его легкость передвижения позволит военнослужащим подготовить систему ПВО к бою менее чем за 5 минут.
Кроме того, отметил Амир Хатами, система ПВО оснащена радиолокационной фазированной антенной решеткой и независимыми пусковыми площадками и может эффективно принимать меры против различных воздушных целей, таких как самолеты-разведчики, бомбардировщики и тактические боевые самолеты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
08 июня 2019, 19:24
«Идти на уступки Вашингтону недальновидно»: к каким последствиям может привести вывод Турции из программы поставок F-35
08 июня 2019, 22:54
"Она прекрасна": Британцы оценили первое появление на публике Меган Маркл после родов
09 июня 2019, 01:54
«Вашингтон добился этого путём давления»: как изменится ситуация на границе США и Мексики после соглашения по миграции
09 июня 2019, 01:54
«Упор на собственные интересы»: почему немецкий бизнес не поддерживает антироссийскую политику Берлина
09 июня 2019, 14:54
«Переживают за собственное будущее»: в США оценили последствия усиления евроскептиков после выборов в Европарламент
08 июня 2019, 22:54
Что сулит Украине двоевластие?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
03 июня 2019, 12:54
Яценюк сбежал на тихоокеанский остров, лидирующий по нищете в регионе - СМИ
04 июня 2019, 21:09
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15
08 июня 2019, 09:54
"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.