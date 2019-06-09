Иранские военные представили новую ракетную систему ПВО собственной разработки

Представленная система получила название "Хордад XV". Теперь она официально передана ВВС Исламской республики Иран. Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim.

По словам министра обороны, новая система ПВО сопряжена с ракетами дальнего радиуса действия "Сайяд-3". Она способна обнаруживать различные цели, включая боевые самолеты и вторгающиеся беспилотные летательные аппараты, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Высота, на которой система может уничтожить летательные объекты противника, достигает 27 километров в радиусе 75 километров, а цели-невидимки будут обнаружены в радиусе 85 километров.

"Хордад XV" сможет перехватить до 6 целей одновременно, сказал министр, добавив, что его легкость передвижения позволит военнослужащим подготовить систему ПВО к бою менее чем за 5 минут.

Кроме того, отметил Амир Хатами, система ПВО оснащена радиолокационной фазированной антенной решеткой и независимыми пусковыми площадками и может эффективно принимать меры против различных воздушных целей, таких как самолеты-разведчики, бомбардировщики и тактические боевые самолеты.