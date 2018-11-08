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Иранские танкеры перестали контролироваться США

08 ноября 2018, 06:24  •  9 • В мире
США признались, что Иран выключил на своих нефтяных танкерах транспондеры и теперь их передвижение не может контролировать американская сторона.
США признались, что не могут понять, как и в каком направлении передвигаются иранские нефтяные танкеры. Сразу после начала новых санкций против Ирана на танкерах были отключены транспондеры, по которым можно проконтролировать их местоположение.
Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов в Госдепартаменте. По его данным речь идет в настоящий момент примерно о десяти танкерах, которые отключили свои транспондеры автоматической идентификационной системы. Брайан Хук предупредил, что такое отключение чрезвычайно опасно при нахождении судно в открытом море.
Напомним, что с 5 ноября США ввели новые санкции против Ирана, конечной целью которых является полное прекращение поставок иранской нефти за рубеж.
«Эти транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение только увеличивает риск несчастных случаев и травм»,— передает слова Хука ТАСС.

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