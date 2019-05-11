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Иранские С-300 в ожидании: США перекидываю ЗРК Patriot на Ближний Восток

11 мая 2019, 05:39  •  118 • Политика
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке, испугавшись возможного начала наступления армии Ирана. Их уже ждут российские С-300, стоящие на вооружении иранской армии.
США активизировались на Ближнем Востоке. В регион будут переброшены зенитно-ракетные комплексы Patriot и военный транспортный корабль-амфибия Arlington. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Пентагона.
"И.о. министра обороны одобрил передислокацию USS Arlington (LPD-24) и батареи Patriot в зону СЕНТКОМ", - рассказали в американском военном ведомстве.
Отмечается, что ЗРК и транспортник присоединятся к уже находящейся в регионе ударной группе ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков. В Пентагоне это назвали ответом на "на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и наших интересов".
В свою очередь, у Ирана имеются на вооружении 4 дивизиона С-300 ПМУ2. Поэтому, в случае начала вооруженного конфликта у Ирана будет чем отбиваться от ракетных авиаударов США.
Напомним, что эскалация напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном началась ещё 8 апреля. В этот день президент США Дональд Трамп принял решение причислить Корпус стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана) к террористическим организациям. В Ирана официально причислил к террористам армию США.

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