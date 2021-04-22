Иранские бойцы в деталях засняли, что происходит на палубе авианосца США

Корпус стражей иранской революции (КСИР) опубликовали видеозапись с беспилотника.

В Иране обнародовали видео, где запечатлена палуба авианосца ВМС США. Ролик, снятый беспилотником, был продемонстрирован в эфире телеканала Press TV.

На видео отчётливо видна палуба авианосца, на которой расположены боевые самолёты, вертолёты и иная техника.

Сообщается, что американское судно было замечено в Персидском заливе, передаёт телеканал "360".

Ранее иранские бойцы заявили, что у них достаточно сил, чтобы ответить США.

В командовании КСИР заявили о готовности атаковать любые военные объекты Штатов в Персидском заливе и ликвидировать их.

Напомним, что в апреле в Красном море произошёл взрыв на борту иранского корабля Saviz. Впоследствии американская сторона заявила, что не ответственна за произошедшее.