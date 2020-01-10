«Иранская ракета»: Канада выдвинула версию о крушении «Боинга»

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ) мог быть сбит иранскими военными непреднамеренно. Такую версию выдвинул премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает CBC.

«Мы располагаем данными из разных источников, в числе которых наши союзники и собственная разведка. Есть доказательства того, что в самолет попала иранская ракета класса «земля-воздух», — заявил глава канадского правительства. Трюдо подчеркнул, что, скорее всего, ракета была выпущена случайно.

На борту разбившегося авиалайнера находилось 63 гражданина Канады. Всего в катастрофе погибло 176 человек. Ранее Джастин Трюдо уже заявил, что известия о том, что «Боинг» был именно сбит, еще больше шокирует скорбящие семьи погибших.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее также заявил, что самолет МАУ мог быть сбит иранской ракетой непреднамеренно.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что у него «есть свои подозрения» относительно обстоятельств авиакатастрофы. «Это трагедия. Кто-то с другой стороны мог ошибиться. Самолет взлетал в довольно трудной обстановке», — подчеркнул он.

Версию об обстреле ранее опубликовали несколько американских СМИ, ссылаясь на источники в американской и иракской разведке.

Спутник вооруженных сил США зафиксировал в момент катастрофы сразу два ракетных пуска в районе Тегеранского аэропорта, заявил один из собеседников журнала Newsweek. По мнению собеседника издания, причиной трагедии могла стать полная боевая готовность противовоздушной обороны Ирана, объявленная после ракетной атаки на американские военные базы в Ираке.

Зенитчики в Тегеране могли готовиться к отражению ответного удара ВВС США, но случайно сбить украинский борт.

Украинская сторона также выдвигала среди прочих версию о непреднамеренном ударе по самолету. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал этот сценарий среди всех остальных возможных причин крушения. Кроме того, он заявил, что ракеты могли быть выпущены иранскими военными из советского зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1».

Иран отрицает версию о том, что самолет был сбит. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде подчеркнул, что это «научно невозможно». В момент крушения, отметил эксперт, в иранском воздушном пространстве на высоте порядка 2,5 тыс. метров находились одновременно несколько внутренних и международных авиарейсов.

«Это слухи, не имеющие смысла», — сказал он.

Накануне, 9 января, агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбе Канады сообщило, что есть свидетельства перегрева одного из двигателей Boeing-737, из-за чего самолет мог упасть сразу после взлета. Лайнер не был сбит ракетой, добавил собеседник агентства. Такие выводы были сделаны канадскими специалистами после предварительного расследования.

Ранее посольство Украины в Тегеране назвало техническую неисправность в качестве приоритетной версии авиакатастрофы. Версия теракта была исключена. Спустя некоторое время на сайте дипмиссии сообщение о крушении Boeing-737 было отредактировано — из него убрали упоминание возможных причин падения самолета.

«Причины ЧП расследуются официальной комиссией, все прочие версии нужно оценивать как неофициальные», — отметили в посольстве Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре после крушения обратился к согражданам, выразив соболезнования и объявив 9 января траурным днем. «Я прошу всех — особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, — воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий», — заявил президент Украины.

Власти Ирана ранее назвали основной причиной катастрофы украинского «Боинга» возгорание двигателя. Впрочем, это не помешало ряду журналистов выдвинуть версию о том, что лайнер мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке. Стоит отметить, что Иран отказался предоставить Украине «черные ящики» самолета. Впоследствии президент Ирана Хасан Рухани пообещал предоставить Киеву доступ к данным, необходимым для расследования.

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Погибли все люди, находившиеся на борту — по разным данным, в самолете летело 177 или 176 человек. Девять членов экипажа были украинцами, большинство пассажиров было гражданами Ирана и Канады, также среди погибших — немцы, британцы и афганцы. Это первая катастрофа за 28-летнюю историю существования МАУ.