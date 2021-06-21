Победа на президентских выборах в Иране сторонника "жёсткой линии" Ибрагима Раиси способна изменить баланс сил в регионе.

За великий, благородный народ Ирана! Ваша восторженная, эпическая явка на выборах 18 июня добавила ещё одну блестящую страницу к вашим почестям. Приятная сцена вашего участия была явным признаком вашей твёрдой силы воли, сердца, наполненного надеждой, и бдительных глаз. Победителем вчерашних выборов стала иранская нация. Она снова противостоит пропаганде наёмных средств массовой информации противника и призывам простодушных и недоброжелателей. Они продемонстрировали своё присутствие в самом центре политической арены страны,

– с такими словами Верховный лидер Ирана аятолла Хаменени обратился к избирателям в связи с победой Ибрагима Раиси.

Получив подавляющее большинство голосов избирателей – 17 926 345, Раиси стал восьмым президентом страны. В выборах принимали участие 28 933 004 человека.

Итоги выборов в Иране были предрешены. Во-первых, Совет стражей дисквалифицировал большинство кандидатов в президенты, чтобы расчистить почву для победы на выборах желаемого претендента. Все утверждённые кандидаты в основном представляли сторонников жёсткой линии", лояльных Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Во-вторых, было принято решение признать выборы легитимными даже при низкой явке. Это было сделано с учётом опыта предыдущих внешних вмешательств в избирательный процесс (так называемое "зелёное движение", где проходила активная манипуляция через социальные сети). На этот раз тоже была широкая кампания в социальных сетях, призывающая бойкотировать выборы под хештегом "Я не буду голосовать". В-третьих, в последние дни кампании некоторые видные деятели, такие как бывший министр обороны Ирана Хосейн Дехган, сняли свои кандидатуры, чтобы отдать голоса в пользу Раиси. Дехган заявил, что Раиси является наиболее подходящим человеком для президентства, поскольку он является единственным кандидатом, который может объединить страну и увеличить мощь Ирана и укрепить его положение на международной арене. Отметим, что бывший спикер парламента Али Лариджани и бывший президент Махмуд Ахмадинежад были отстранены от участия в президентской гонке.

Каким будет новый курс?

Многих иранцев и международных наблюдателей волнует вопрос: как изменится политика Исламской Республики Иран под руководством нового президента? Конечно, президент в Иране имеет скорее представительные функции, подстраиваясь под генеральную линию Верховного лидера государства. Однако это вопрос интерпретации. Активность Махмуда Ахмадинежада на каком-то этапе перестала устраивать аятоллу, а уходящий президент Хасан Рухани являлся компромиссной фигурой, подобно тому как в России был выдвинут Дмитрий Медведев.

По мнению противников Раиси, он слишком радикален даже по стандартам принципалистов, занимающих жёсткую линию. Его сторонники выступают против иранской ядерной сделки 2015 года и настаивают на том, что Иран не должен доверять Соединённым Штатам и работать с ними. Если же объективно оценивать квалификацию Раиси, очевидно, что у него практически нет опыта работы во внешней политике и он мало знаком с управлением экономикой. Но именно во внешней политике Раиси предстоит наиболее тяжёлая и сложная работа (во внутренней политике он довольно искушён, и здесь вряд ли стоит ожидать серьёзных проблем).

Согласно анализу Международного института иранских исследований в Саудовской Аравии, новое правительство, возможно, попытается возродить ядерную сделку, но нет никаких сомнений в том, что оно будет стремиться отменить санкции США, введённые против Тегерана, и противостоять международному давлению, стремясь создать более сильное и единое центральное правительство, поддерживаемое "жёсткими" государственными СМИ и грозным военным истеблишментом страны".

Наследие Рухани

Самым сложным делом, которое остаётся от предыдущего правительства, является ядерная сделка и санкции США. Хотя в воскресенье, 20 июня, в Вене уже состоялся шестой раунд переговоров с участием представителей Ирана, России, Франции, Британии и Германии.

Пока встречи предыдущих групп, которые занимаются вопросами отмены санкций и возвращением к договорённостям, ни к чему не привели. США, которые вышли из сделки в 2018 году и восстановили санкционный режим против Ирана, по-видимому, не приняли решения. Вполне вероятно, что Вашингтон ждал результатов выборов в Иране, чтобы оценить ситуацию и через посредников прощупать намерения иранской стороны. Если усилия нынешнего главы МИД Ирана Джавада Зарифа не увенчаются успехом, это будет дополнительным аргументом для команды Раиси начать новый пересмотр иранской сделки, вплоть до полного выхода из неё.

Палестинский вопрос

Для Раиси одной из первоочередных задач будет являться и тема агрессии сионистов на Палестину. Иран неоднократно выступал инициатором сближения всех политических фракций в Палестине, но эти усилия не всегда приносили успех. Традиционные оппоненты Ирана в регионе – ОАЭ и Саудовская Аравия также манипулируют политическими процессами в Палестине, оказывая поддержку определённым лидерам и осуществляя инвестиции. А вступление Эр-Рияда и Абу-Даби в Авраамическое соглашение" с Тель-Авивом только осложнило эти попытки консолидации.

Хотя вполне явно, что нынешнее положение довольно критическое. Новая администрация Израиля проводит не менее жёсткий курс по отношению к палестинцам. В ходе последнего налёта израильской авиации на сектор Газа было разрушено около 20 фабрик и 5000 человек потеряли свои рабочие места.

Независимо от активности Корпуса стражей исламской революции на палестинском направлении, команде Раиси также придётся заниматься этим вопросом.

Иран и Россия

Для России, конечно же, наиболее важным будет являться сохранение той динамики двусторонних взаимоотношений, которая сложилась между двумя странами в последнее время. В первую очередь это касается дальнейшего включения Ирана в евразийскую интеграцию, вплоть до полного членства в ЕАЭС. Также важно взаимодействие по линии региональной безопасности, особенно в Сирии. Хотя Москва поддерживала Иран по многим вопросам, включая ядерную сделку, новую администрацию президента в Иране могут не устроить некоторые факторы – например, отсутствие жёсткого ответа со стороны России на израильские удары по объектам в Сирии. Это может проявляться не напрямую, а, например, через запрос на дополнительное обеспечение комплексами ПВО или создание таких рамок договорённостей между Россией и Израилем, в которых возможности ЦАХАЛ будут значительно снижены. В целом победа в Иране антизападной и консервативной силы даёт преимущества России, поскольку осложняет возможности Запада оказать влияние и давление на Тегеран. Находясь в одном санкционном клубе, Россия и Иран будут вынуждены продолжать активное взаимодействие. Москва лишь должна проявлять последовательность поворота к Востоку и обеспечить данное стратегическое направление надлежащим кадровым сопровождением.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.