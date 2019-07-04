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Иранская нефть под флагом Панамы для Сирии? Гибралтар задержал "подозрительный" танкер

04 июля 2019, 16:24  •  12 • В мире
Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. По данным местных СМИ, нефть была иранская. Сам танкер шел под флагом Панамы.
Об этом заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. По его словам, утром 4 июля был задержан танкер Grace 1. По предварительной версии, его заподозрили в том, что он якобы вез груз сырой нефти на сирийское предприятие. Также известно, что этот завод находится под санкциями Евросоюза.
Министр Гибралтара Фабиан Пикардо подчеркнул, что обо всех действиях в отношении танкера Еврокомиссия была уведомлена.
По данным местного издания Gibraltar Chronicle, на борту танкера было два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана. Отмечается, что Grace 1 шел под флагом Панамы.
Санкции Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. Весной 2019 года Минфин США обнародовал списки судов, которые Вашингтон подозревает в нарушении этих санкций. В списке оказались в том числе суда, которые ходят под флагом России.

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