Иранская нефть и глобальные игроки • 75 • Аналитика Сорок лет не оставляют в покое

Чем хорош пример Ирана (мало освещаемый в российской прессе? Как раз на примере Ирана очень удобно разбирать все особенности современной (постсоветской) геополитики. Эта страна не была частью советского блока, в НАТО она тоже не вступала, после свержения шаха она пыталась идти своим путём. И тут выясняется одна такая характерная подробность: это очень маленькая планета, на ней не спрячешься.









С самого 79-го года американцы категорически не хотят отставать от Исламской Республики Иран. Не хотят оставлять её в покое. Такие вот они «мстительные» и «злопамятные». Уж сколько лет прошло, а всё «мстят» и простить не могут. Кстати, ирано-иракская война, начавшаяся с нападения Саддама — из той же самой серии.



Кстати, России постоянно указывают на то, что она как бы мешает «свободе» своих соседей. Ну понятно, что географических соседей (не важно, Грузия это или Эстония, игнорировать невозможно) чисто технически. А то, что Россия в данном случае гораздо больше и сильнее, практически гарантирует «неравноправность» отношений. Но… это нормально!



Так вот, как раз США так и не пожелали «оставить в покое» абсолютно чужой для них Иран. Почему — непонятно! Ну ладно, Куба! Куба — это рядом. Вроде как какая-то там логика прослеживается. Но Иран расположен вообще в другом полушарии. Страна по размерам и населению вполне себе средняя. Претендует на роль регионального лидера? Ну… мечтать не вредно! Соседи-арабы их любят не сильно.



Так вот, любители «дружбы» с Америкой, заметьте: уже 40 лет США их не оставляют в покое. Принципиально! Социализма они вроде как не строят и «писем американским рабочим» не пишут. И тем не менее. Иран по факту погружён в чисто местные реалии. До каких-то глобальных и даже региональных целей им весьма и весьма далеко. И сам по себе саддамовский Ирак вполне блокировал и сдерживал все поползновения персов. Ирак! Ну уж с совсем небольшим населением!



Население Ирака в 1981 году — 14 миллионов! И он вполне себе напал на «революционный Иран»… То есть каких-то «сверхвозможностей» у товарищей персов не было и быть не могло… Кстати, да, саддамовский Ирак напал на Иран вполне себе при поддержке Соединённых Штатов. Было время, когда Штаты дружили с Саддамом. Когда он им был нужен. И химоружие он отнюдь не сам разработал. Но это уже не существенные детали… мелочь.



«Уничтожив Междуречье», американцы очень сильно облегчили персам задачу. То есть они сделали как раз то, что сами персы сделать никак не могли. После этого позиции Тегерана в регионе резко усилились. Но это был отнюдь не «подарок» со стороны Вашингтона. В принципе, Иран ждала такая же участь, но «что-то пошло не так».



Побег из курятника и его последствия

Но заметьте: с 1979-го года американцы ни разу не разжимали хватку вокруг горла Ирана. Ни разу! У персов при этом не было ни «самого передового в мире учения», ни баллистических ракет, способных поразить Нью-Йорк с Лос-Анджелесом. И тем не менее! Так что все те, кто «продвигает» разрядку в отношениях с США, тратят наше время и пудрят наши мозги. Нас уж никто точно в покое не оставит (ну это так, ремарка).



США не оставили в покое даже Северную Корею. Предоставленная сама себе, она вряд ли бы «первым эшелоном» кинулись бы все деньги тратить на ракетно-ядерное оружие. Американцы никого просто так в покое не оставляют. Договориться с ними нельзя. Именно это на своей шкуре испытали граждане Ирана. Американцев принципиально не устраивает ситуация неконтролируемого развития кого-то там. И Япония, и Германия могут развиваться, но строго под их контролем! И так далее.



«Побег из курятника» чреват весьма серьёзными последствиями. И Шарль де Голль в своё время испытал это на своей собственной шкуре. Азиатский кризис конца 90-х, похоронивший либеральную модель в России, начался как раз с того, что штатовцы решили, что страны ЮВА слишком быстро развиваются! И решили их «притормозить».



То есть, оказавшись во враждебном окружении, Иран был вынужден «закручивать гайки» и много сил и средств тратить на оборону. А какие у него были варианты? Вариант политического и экономического либерализма в условиях окружения вражескими базами весьма и весьма чреват. То есть как раз не будь нападения Саддама, не будь санкций и блокады, в Иране мог возникнуть совсем другой режим. Принципиально!



Гораздо более спокойный и светский. Вся эта «революционная риторика исламской революции» в мирное время очень бы быстро увяла. Но ей не дали увянуть! Иран всё это время был вынужден отбиваться. Невозможна спокойная, нормальная жизнь в воюющей стране. Как ни странно, в Иране существует и определённая демократия, и мощные силы, нацеленные на переход к более светской, более мирной модели существования. Но как раз им-то и не дают развернуться! Отмена «ядерной сделки» Трампом как раз и привела к полнейшей дискредитации тех, кто выступал за неё с иранской стороны.





Причём позиция Трампа при этом очень интересна: дескать, все они (иранские политики) «одним миром мазаны» и всем им «доверять нельзя». То есть шли они, шли к большой сделке, и вдруг… В одностороннем порядке эта самая сделка расторгнута. То есть как раз «мирное сосуществование с Ираном» особо-то было и не нужно. Как раз нужно было противостояние.



Нет, потом можно заявлять, что, дескать, мы должны заключить некую «суперсделку». Ага, уже поверили. Кстати, примерно то же самое Трамп продемонстрировал по «атлантическому» и «тихоокеанскому» торговым партнёрствам. Но это так, детали. Факт в том, что вся «дипломатия» была нацелена не на достижение компромисса, а на капитуляцию оппонента. Любые другие результаты неинтересны.



Полный контроль

То есть сначала мы атакуем страну, обкладываем её санкциями и базами, а потом удивляемся её ответной «агрессивности», звучит знакомо? Всё, что устраивает американцев в данной ситуации, — полный контроль над иранской внешней и внутренней политикой. Всё. Все «промежуточные соглашения» неинтересны в Вашингтоне никому.



То есть как раз «отказ от ядерной сделки» — решение в мире современной политики весьма и весьма характерное, ключевое. Иранская нефть нужна и Европе, и Китаю. Нефти в мире совсем не так много, как об этом принято думать, просто при её «распределении» применяются вполне себе «нерыночные» методы. Часть стран от нефтяного крана просто «отрезается». И Индии нужна нефть, если что! И много нефти!



Современной промышленной стране нефть абсолютно необходима. И тем не менее, против Ирана США вводят «нефтяное эмбарго». А теперь неплохо поговорить про карликов и гигантов мировой политики.



Карлики и гиганты

В конце концов, решение правительства США — это всего-навсего решение правительства одной конкретной страны. Которая (в отличие от 1945-го) не производит больше половины мировой промпродукции. И тем не менее, газетные полосы пестрят сообщениями: США «разрешили» тем-то и тем-то странам закупать нефть у Ирана, ещё какое-то время, США запретят импорт иранской нефти ещё десяти странам. Интересное у нас кино получается…



Нефть — это как бы биржевой продукт. Это как бы не оружие и не расщепляющиеся материалы. И даже не ракетные двигатели. Но США «запретили». Просто взяли и запретили. В одностороннем порядке. Причём сами они иранскую нефть не потребляют в принципе. Это удар по конкурентам, если что. А вот как раз поведение «конкурентов» весьма и весьма характерно. Вот якобы Евросоюз — крупнейший рынок планеты, супердержава и конкурент США. Как бы не так. Нет, ЕС попытался «подёргаться» и не выходить из сделки. Дальше было «совсем смешно». В конце концов иранская сторона заявила, что это получается не торговля, а какая-то программа «нефть в обмен на продовольствие». При куче дополнительных политических условий. Иран: ядерный полураспад



Иранцы как бы были в полном ступоре от таких предложений. И совсем рядом с Ираном расположена почти полуторамиллиардная Индия с растущей экономикой и растущими (стремительно!) потребностями в энергоносителях и углеводородах. Она одна могла бы «выпить» значительную часть иранской нефти. Но как-то никто в Нью-Дели не возмущается и не кричит по поводу санкций. Нет такого. Совсем нет.



А ведь странно: американских баз в Индии нет, финансово она от Штатов не сильно зависит, а вот поди ж ты… И все политкомментаторы живо обсуждают: чего там Моди хочет и чего не хочет. Но почему-то иранская нефть со скидкой ему не очень интересна. А своей нефти у индусов нет. А странно всё это. Мы с вами живём в большой стране, с большими ресурсами и относительно небольшим населением. Но это, как бы сказать, исключение. В мире обычно всё не так.



Азия по большей части перенаселена, и население растёт. От Ближнего Востока до Дальнего. А нефти там совсем не так много. Но почему-то «выпадение» иранской нефти никого на уши не ставит. И японцы, и китайцы, и корейцы, и индусы реагируют на это весьма спокойно. Как и индонезийцы с малазийцами и бирманцами. Не интересно это никому.



Понимаете, нельзя делать геополитику в «безвоздушном пространстве», без привязки к конкретным реалиям, и вот как раз иранская нефть — это из разряда подобных реалий. В нефтеносной Ливии (которая рядом с Европой!) гражданская война. В нефтеносном Ираке многолетняя война, Саудовская Аравия сегодня нестабильна и много воюет… В нефтеносной Нигерии — «Боко Харам» (запрещена в РФ). В нефтеносной Венесуэле — полный хаос.



А откуда это самое «прогрессивное человечество» будет черпать «жидкое чёрное золото»? Откуда? Из воздуха? Можно много болтать об электромобилях изелёной энергетике, но сегодня без нефти цивилизация невозможна. В «нефтяной книге» «Почему Америка наступает» утверждается, что без нефти мы окажемся в 19-м веке. Неправда, по отношению к веку 19-му нас слишком много на планете. Мы не окажемся в 19-м веке. Всё будет гораздо хуже.



Я стесняюсь спросить, а что, автомобили и химпром в Индии, Китае и Японии с Ю. Кореей уже научились обходиться без нефти? Или как? Извините, но вот в России — нефтяные вышки, вот — НПЗ, вот — автомобили. В Европе нефти почти нет, а населения и авто гораздо больше. Так откуда дровишки? С некоего абстрактного «мирового рынка»? Просто так интересуюсь, без подвоха. Откуда нефть будет брать гигантское (и растущее!) население промышленной Азии? Там больше трёх миллиардов человек!



Нет, хорошо, конечно, делать обзор мировой экономики, к фактам не привязываясь. Удобно. Обходя, так сказать, некомфортные вопросы. У нас, как было уже сказано, своя нефть и свои НПЗ. Но это как раз исключение. А что делать Китаю? Что делать Индии? Там «официально» по 1,3 миллиарда. Но есть ведь и «неучтёнка». Вот как вы представляете индустриальное общество практически без нефти? Расскажите, будьте так ласковы!



Почему Америка наступает?

Нефть — «это не только ценный мех» (в смысле бензин, авиакеросин, солярка), но и главным образом сырьё для химической промышленности. Без нефти современная цивилизация невозможна от слова «никак» и слова «совсем». Но это очень умело маскируется. Разными красивыми баснями про «зелёную энергетику». И да — на Ближнем Востоке США вовсе не сражаются за контроль над нефтью, нет! Они там борются «с диктаторами»! Наивные и прекрасносердечные люди эти самые американцы, и буквально ничего им не жаль для торжества свободы во всём мире…



Книга «Почему Америка наступает» А. Паршева, безусловно, спорная, однако прочитать стоит. Потому как в дальнейшем всё совпало (самым подозрительным макаром). Просто посмотрите на карту, найдите там «нефтяные» страны, изучите в них политическую ситуацию, и удивлению вашему не будет никакого конца.



Нет, в Мексике всё относительно спокойно, потому как нефть там давным-давно американская. Про Венесуэлу я просто не буду рассказывать — избитая тема и продранный баян. Вы таки знаете (это я издали захожу), в Бразилии имеет место быть не только Копакабана и изобилие преступности и диких обезьян. Нет… Тсс… Не говорите никому, но там есть нефть! Сквер, храм или идейная война против России?



И вот там относительно недавно отстранили от власти действующего президента, посадили (за коррупцию!) бывшего, и к власти пришёл… Кто бы вы думали? Догадайтесь с трёх раз о «политической ориентации» нового президента…



Вот как-то так, внезапно… Как уже было метко подмечено, в нефтеносной Нигерии бушует «Боко Харам» и периодически похищает школьниц. Так совпало, никто не виноват. Ливия — бесконечная гражданская война. Сирия (там есть нефть!) — война. Ирак — бесконечная бойня. Иран — санкции и военные угрозы. К России «претензии» не только по нефти. Но и по нефти тоже. Ходорковский — это не столько демократия, сколько попытка взять под внешний контроль российскую нефть. И да — всё было очень печально и долго. И да, в Аравии Саудовской тоже дела как-то не очень. И тоже они воюют последние годы, и тоже там всё политически нестабильно.







Но, как мы все прекрасно понимаем, это всего лишь «цепь совпадений», все эти случаи не имеют с нефтью ничего общего. Понятно, что, лишив Ирана доходов от нефтяного экспорта, США создали тому гигантские проблемы. Всё это так, непонятно другое: в частности, позиция Индии и Китая. Абсолютно непонятно. И та, и другая держава имеет гигантское население и растущую индустрию. И та, и другая нуждается в нефти. И та, и другая «лично и персонально» может поломать всё американское эмбарго… Но мы ничего про то не слышим.



Отрабатывать американские команды

Как раз вот Индия расположена рядышком с тем самым Ираном. И вроде как должна быть просто сверхзаинтересована в закупке там нефти. Но нет — никаких гневных возгласов мы не слышим. Много раз встречал упоминание «какие сложные люди индусы» и какие они непростые переговорщики… Да нет, как выясняется, всё достаточно просто.



Про Китай упоминать просто-напросто неприлично. Это и растущая сверхдержава, и экономический полюс планеты, и… И суперпоезда, и всё, чего душа ни пожелает. Но у Китая громадное население, очень большая промышленность, и Китаю нужна нефть в количествах просто фантастических. В Китае нефти нет, это ещё относительно юный Хирохито выяснил (и был страшно огорчён сим фактом).



И что? А ничего… Тишина. Без участия Китая в нефтяной блокаде Ирана она превращается в чистой воды фикцию. Но блокада состоялась. И знаете, что самое интересное? А существует как бы два Китая параллельно: один из которых очень широко распиарен и не сходит с телеэкранов и газетных полос. Сверхмощная мегадержава, меняющая расклад сил на планете в свою пользу. Эпическое зрелище, нет, я серьёзно. Смотрите, не потеряйте чепчики, разглядывая сию умопомрачительную картину.



И есть «второй Китай», мало кому заметный и куда более скромный, готовый отрабатывать американские команды. Это чтобы рейтинг не терять. Грустно как-то это всё, невесело. Собственно говоря, КНР сегодня несколько богаче СССР 70-х годов двадцатого века. Однако никакой китайской внешней политики не просматривается даже в телескоп. Такие вот у нас пироги.



Ну, про Японию (с Южной Кореей) можно просто промолчать. Им даже мечтать о тени суверенитета (закрыв голову одеялом) крайне вредно для здоровья. И иранскую нефть они закупать не будут. А нефти им нужно достаточно много. И куда податься бедному самураю?



Баланс не сходится

Понятно, кто-то немедленно начнёт травить сказки, что нефти на планете просто до чёрта, что никакого дефицита нет и быть не может… Просто примите как должное тот факт, что основные нефтяные месторождения были открыты задолго до мощного экономического «спурта» Китайской Народной Республики. И задолго до куда менее броского, но не менее значимого экономического подъема Индии.



Стену Трампа построят за счёт военного бюджета



Уже в 70-е годы цены на нефть резко выросли. Уже тогда внезапно выяснилось, что «баланс не сходится». Уже тогда Запад пошёл на беспрецедентные меры с целью снижения расхода ресурсов (и не в последнюю очередь нефти!). Массированное строительство АЭС во Франции — это как раз из этой серии. У Запада уже тогда (!) начало «подгорать». При общем населении меньшем, чем сегодня в Индии или Китае.



И вот после 90-х (когда и начался серьёзный рост двух азиатских колоссов) какие-то аналитики заявляют нам, что всё OK, нефти на планете «просто умотаться»! Знаете, достаточно странное заявление. То есть послевоенная цивилизация Запада росла очень быстро, пока нефть была очень дешёвой. А потом был просто шок. В 70-е годы…. Внезапно оказалось, что, если нефть стоит хоть каких-то денег, то всё плохо!



В 80-е — 90-е новых, по-настоящему крупных месторождений открыто не было. Да и где их откроешь? Наша планета не такая уж и громадная. А вот проблема недостатка ресурсов куда-то там «рассосалась». Как-то это подозрительно! Есть, знаете ли, такое нехорошее подозрение, что «распределение нефти» — процедура не совсем рыночная. И «по дешёвке» накупить много нефти у вас просто так не получится.



Знаете, иногда вещи на самом деле совсем не такие, какими они выглядят. Согласитесь, в 70-е годы даже в СССР личное авто было роскошью. И под «человечеством, которому не хватает нефти» понимался как раз человек Запада. Как-то так. Западная Европа (не все страны!) плюс США с Канадой плюс Япония. Вот и всё «человечество», у которого были проблемы с заправкой авто.



И вот уже баланс резко меняется. Новых гигантских месторождений нефти пока не открыто, а индустриализация и автомобилизация за эти годы шагнули по планете очень широко. Это и Китай, и Индия, и Бразилия. Да и в Иране с Турцией понаделали легковушек с грузовиками и понастроили заводов. То есть баланс «потребление/производство нефти», по сути дела, «опрокинулся». Но говорить об этом почему-то не принято. Хотя у нас всё та же планета, что и в 70-е.



Поэтому невероятно поражает искренний «пофигизм» ведущих мировых игроков (ЕС, Индия, КНР) в отношении доступа к иранской нефти. Они что, нефть с Юпитера качают? Это же важнейший вопрос. Но как-то никто на себе тельняшку не рвёт. А вы говорите: антироссийские санкции! По гораздо более экономическому и менее политическому вопросу никто даже пискнуть не решается. А сейчас мы поговорим про ООН, БРИКС, АСЕАН и Новый шёлковый путь…



Чем хорош пример Ирана (мало освещаемый в российской прессе? Как раз на примере Ирана очень удобно разбирать все особенности современной (постсоветской) геополитики. Эта страна не была частью советского блока, в НАТО она тоже не вступала, после свержения шаха она пыталась идти своим путём. И тут выясняется одна такая характерная подробность: это очень маленькая планета, на ней не спрячешься.С самого 79-го года американцы категорически не хотят отставать от Исламской Республики Иран. Не хотят оставлять её в покое. Такие вот они «мстительные» и «злопамятные». Уж сколько лет прошло, а всё «мстят» и простить не могут. Кстати, ирано-иракская война, начавшаяся с нападения Саддама — из той же самой серии.Кстати, России постоянно указывают на то, что она как бы мешает «свободе» своих соседей. Ну понятно, что географических соседей (не важно, Грузия это или Эстония, игнорировать невозможно) чисто технически. А то, что Россия в данном случае гораздо больше и сильнее, практически гарантирует «неравноправность» отношений. Но… это нормально!Так вот, как раз США так и не пожелали «оставить в покое» абсолютно чужой для них Иран. Почему — непонятно! Ну ладно, Куба! Куба — это рядом. Вроде как какая-то там логика прослеживается. Но Иран расположен вообще в другом полушарии. Страна по размерам и населению вполне себе средняя. Претендует на роль регионального лидера? Ну… мечтать не вредно! Соседи-арабы их любят не сильно.Так вот, любители «дружбы» с Америкой, заметьте: уже 40 лет США их не оставляют в покое. Принципиально! Социализма они вроде как не строят и «писем американским рабочим» не пишут. И тем не менее. Иран по факту погружён в чисто местные реалии. До каких-то глобальных и даже региональных целей им весьма и весьма далеко. И сам по себе саддамовский Ирак вполне блокировал и сдерживал все поползновения персов. Ирак! Ну уж с совсем небольшим населением!Население Ирака в 1981 году — 14 миллионов! И он вполне себе напал на «революционный Иран»… То есть каких-то «сверхвозможностей» у товарищей персов не было и быть не могло… Кстати, да, саддамовский Ирак напал на Иран вполне себе при поддержке Соединённых Штатов. Было время, когда Штаты дружили с Саддамом. Когда он им был нужен. И химоружие он отнюдь не сам разработал. Но это уже не существенные детали… мелочь.«Уничтожив Междуречье», американцы очень сильно облегчили персам задачу. То есть они сделали как раз то, что сами персы сделать никак не могли. После этого позиции Тегерана в регионе резко усилились. Но это был отнюдь не «подарок» со стороны Вашингтона. В принципе, Иран ждала такая же участь, но «что-то пошло не так».Но заметьте: с 1979-го года американцы ни разу не разжимали хватку вокруг горла Ирана. Ни разу! У персов при этом не было ни «самого передового в мире учения», ни баллистических ракет, способных поразить Нью-Йорк с Лос-Анджелесом. И тем не менее! Так что все те, кто «продвигает» разрядку в отношениях с США, тратят наше время и пудрят наши мозги. Нас уж никто точно в покое не оставит (ну это так, ремарка).США не оставили в покое даже Северную Корею. Предоставленная сама себе, она вряд ли бы «первым эшелоном» кинулись бы все деньги тратить на ракетно-ядерное оружие. Американцы никого просто так в покое не оставляют. Договориться с ними нельзя. Именно это на своей шкуре испытали граждане Ирана. Американцев принципиально не устраивает ситуация неконтролируемого развития кого-то там. И Япония, и Германия могут развиваться, но строго под их контролем! И так далее.«Побег из курятника» чреват весьма серьёзными последствиями. И Шарль де Голль в своё время испытал это на своей собственной шкуре. Азиатский кризис конца 90-х, похоронивший либеральную модель в России, начался как раз с того, что штатовцы решили, что страны ЮВА слишком быстро развиваются! И решили их «притормозить».То есть, оказавшись во враждебном окружении, Иран был вынужден «закручивать гайки» и много сил и средств тратить на оборону. А какие у него были варианты? Вариант политического и экономического либерализма в условиях окружения вражескими базами весьма и весьма чреват. То есть как раз не будь нападения Саддама, не будь санкций и блокады, в Иране мог возникнутьдругой режим. Принципиально!Гораздо более спокойный и светский. Вся эта «революционная риторика исламской революции» в мирное время очень бы быстро увяла. Но ей не дали увянуть! Иран всё это время был вынужден отбиваться. Невозможна спокойная, нормальная жизнь в воюющей стране. Как ни странно, в Иране существует и определённая демократия, и мощные силы, нацеленные на переход к более светской, более мирной модели существования. Но как раз им-то и не дают развернуться! Отмена «ядерной сделки» Трампом как раз и привела к полнейшей дискредитации тех, кто выступал за неё с иранской стороны.Причём позиция Трампа при этом очень интересна: дескать, все они (иранские политики) «одним миром мазаны» и всем им «доверять нельзя». То есть шли они, шли к большой сделке, и вдруг… В одностороннем порядке эта самая сделка расторгнута. То есть как раз «мирное сосуществование с Ираном» особо-то было и не нужно. Как раз нужно было противостояние.Нет,можно заявлять, что, дескать, мы должны заключить некую «суперсделку». Ага, уже поверили. Кстати, примерно то же самое Трамп продемонстрировал по «атлантическому» и «тихоокеанскому» торговым партнёрствам. Но это так, детали. Факт в том, что вся «дипломатия» была нацелена не на достижение компромисса, а на капитуляцию оппонента. Любые другие результаты неинтересны.То есть сначала мы атакуем страну, обкладываем её санкциями и базами, а потом удивляемся её ответной «агрессивности», звучит знакомо? Всё, что устраивает американцев в данной ситуации, — полный контроль над иранской внешней и внутренней политикой. Всё. Все «промежуточные соглашения» неинтересны в Вашингтоне никому.То есть как раз «отказ от ядерной сделки» — решение в мире современной политики весьма и весьма характерное, ключевое. Иранская нефть нужна и Европе, и Китаю. Нефти в мире совсем не так много, как об этом принято думать, просто при её «распределении» применяются вполне себе «нерыночные» методы. Часть стран от нефтяного крана просто «отрезается». И Индии нужна нефть, если что! И много нефти!Современной промышленной стране нефть абсолютно необходима. И тем не менее, против Ирана США вводят «нефтяное эмбарго». А теперь неплохо поговорить про карликов и гигантов мировой политики.В конце концов, решение правительства США — это всего-навсего решение правительства одной конкретной страны. Которая (в отличие от 1945-го) не производит больше половины мировой промпродукции. И тем не менее, газетные полосы пестрят сообщениями: США «разрешили» тем-то и тем-то странам закупать нефть у Ирана, ещё какое-то время, США запретят импорт иранской нефти ещё десяти странам. Интересное у нас кино получается…Нефть — это как бы биржевой продукт. Это как бы не оружие и не расщепляющиеся материалы. И даже не ракетные двигатели. Но США «запретили». Просто взяли и запретили. В одностороннем порядке. Причёмони иранскую нефть не потребляют в принципе. Это удар по конкурентам, если что. А вот как раз поведение «конкурентов» весьма и весьма характерно. Вот якобы Евросоюз — крупнейший рынок планеты, супердержава и конкурент США. Как бы не так. Нет, ЕС попытался «подёргаться» и не выходить из сделки. Дальше было «совсем смешно». В конце концов иранская сторона заявила, что это получается не торговля, а какая-то программа «нефть в обмен на продовольствие». ПриИранцы как бы были в полном ступоре отпредложений. И совсем рядом с Ираном расположена почти полуторамиллиардная Индия с растущей экономикой и растущими (стремительно!) потребностями в энергоносителях и углеводородах. Она одна могла бы «выпить» значительную часть иранской нефти. Но как-то никто в Нью-Дели не возмущается и не кричит по поводу санкций. Нет такого. Совсем нет.А ведь странно: американских баз в Индии нет, финансово она от Штатов не сильно зависит, а вот поди ж ты… И все политкомментаторы живо обсуждают: чего там Моди хочет и чего не хочет. Но почему-то иранская нефть со скидкой ему не очень интересна. А своей нефти у индусов нет. А странно всё это. Мы с вами живём в большой стране, с большими ресурсами и относительно небольшим населением. Но это, как бы сказать, исключение. В мире обычно всё не так.Азия по большей части перенаселена, и население растёт. От Ближнего Востока до Дальнего. А нефти там совсем не так много. Но почему-то «выпадение» иранской нефти никого на уши не ставит. И японцы, и китайцы, и корейцы, и индусы реагируют на это весьма спокойно. Как и индонезийцы с малазийцами и бирманцами. Не интересно это никому.Понимаете, нельзя делать геополитику в «безвоздушном пространстве», без привязки к конкретным реалиям, и вот как раз иранская нефть — это из разряда подобных реалий. В нефтеносной Ливии (которая рядом с Европой!) гражданская война. В нефтеносном Ираке многолетняя война, Саудовская Аравия сегодня нестабильна и много воюет… В нефтеносной Нигерии — «Боко Харам» (запрещена в РФ). В нефтеносной Венесуэле — полный хаос.А откуда это самое «прогрессивное человечество» будет черпать «жидкое чёрное золото»? Откуда? Из воздуха? Можно много болтать об электромобилях изелёной энергетике, но сегодня без нефти цивилизация невозможна. В «нефтяной книге» «Почему Америка наступает» утверждается, что без нефти мы окажемся в 19-м веке. Неправда, по отношению к веку 19-му нас слишком много на планете. Мы не окажемся в 19-м веке. Всё будет гораздо хуже.Я стесняюсь спросить, а что, автомобили и химпром в Индии, Китае и Японии с Ю. Кореей уже научились обходиться без нефти? Или как? Извините, но вот в России — нефтяные вышки, вот — НПЗ, вот — автомобили. В Европе нефти почти нет, а населения и авто. Так откуда дровишки? С некоего абстрактного «мирового рынка»? Просто так интересуюсь, без подвоха. Откуда нефть будет брать гигантское (и растущее!) население промышленной Азии? Там больше трёх миллиардов человек!Нет, хорошо, конечно, делать обзор мировой экономики, к фактам не привязываясь. Удобно. Обходя, так сказать, некомфортные вопросы. У нас, как было уже сказано, своя нефть и свои НПЗ. Но это как раз исключение. А что делать Китаю? Что делать Индии? Там «официально» по 1,3 миллиарда. Но есть ведь и «неучтёнка». Вот как вы представляете индустриальное общество практически без нефти? Расскажите, будьте так ласковы!Нефть — «это не только ценный мех» (в смысле бензин, авиакеросин, солярка), но и главным образом сырьё для химической промышленности. Без нефти современная цивилизация невозможна от слова «никак» и слова «совсем». Но это очень умело маскируется. Разными красивыми баснями про «зелёную энергетику». И да — на Ближнем Востоке США вовсе не сражаются за контроль над нефтью, нет! Они там борются «с диктаторами»! Наивные и прекрасносердечные люди эти самые американцы, и буквально ничего им не жаль для торжества свободы во всём мире…Книга «Почему Америка наступает» А. Паршева, безусловно, спорная, однако прочитать стоит. Потому как в дальнейшем всё совпало (самым подозрительным макаром). Просто посмотрите на карту, найдите там «нефтяные» страны, изучите в них политическую ситуацию, и удивлению вашему не будет никакого конца.Нет, в Мексике всё относительно спокойно, потому как нефть там давным-давно американская. Про Венесуэлу я просто не буду рассказывать — избитая тема и продранный баян. Вы таки знаете (это я издали захожу), в Бразилии имеет место быть не только Копакабана и изобилие преступности и диких обезьян. Нет… Тсс… Не говорите никому, но там есть нефть!И вот там относительно недавно отстранили от власти действующего президента, посадили (за коррупцию!) бывшего, и к власти пришёл… Кто бы вы думали? Догадайтесь с трёх раз о «политической ориентации» нового президента…Вот как-то так, внезапно… Как уже было метко подмечено, в нефтеносной Нигерии бушует «Боко Харам» и периодически похищает школьниц. Так совпало, никто не виноват. Ливия — бесконечная гражданская война. Сирия (там есть нефть!) — война. Ирак — бесконечная бойня. Иран — санкции и военные угрозы. К России «претензии» не только по нефти. Но и по нефти тоже. Ходорковский — это не столько демократия, сколько попытка взять под внешний контроль российскую нефть. И да — всё было очень печально и долго. И да, в Аравии Саудовской тоже дела как-то не очень. И тоже они воюют последние годы, и тоже там всё политически нестабильно.Но, как мы все прекрасно понимаем, это всего лишь «цепь совпадений», все эти случаи не имеют с нефтью ничего общего. Понятно, что, лишив Ирана доходов от нефтяного экспорта, США создали тому гигантские проблемы. Всё это так, непонятно другое: в частности, позиция Индии и Китая. Абсолютно непонятно. И та, и другая держава имеет гигантское население и растущую индустрию. И та, и другая нуждается в нефти. И та, и другая «лично и персонально» может поломать всё американское эмбарго… Но мы ничего про то не слышим.Как раз вот Индия расположена рядышком с тем самым Ираном. И вроде как должна быть просто сверхзаинтересована в закупке там нефти. Но нет — никаких гневных возгласов мы не слышим. Много раз встречал упоминание «какие сложные люди индусы» и какие они непростые переговорщики… Да нет, как выясняется, всё достаточно просто.Про Китай упоминать просто-напросто неприлично. Это и растущая сверхдержава, и экономический полюс планеты, и… И суперпоезда, и всё, чего душа ни пожелает. Но у Китая громадное население, очень большая промышленность, и Китаю нужна нефть в количествах просто фантастических. В Китае нефти нет, это ещё относительно юный Хирохито выяснил (и был страшно огорчён сим фактом).И что? А ничего… Тишина. Без участия Китая в нефтяной блокаде Ирана она превращается в чистой воды фикцию. Но блокада состоялась. И знаете, что самое интересное? А существует как бы два Китая параллельно: один из которых очень широко распиарен и не сходит с телеэкранов и газетных полос. Сверхмощная мегадержава, меняющая расклад сил на планете в свою пользу. Эпическое зрелище, нет, я серьёзно. Смотрите, не потеряйте чепчики, разглядывая сию умопомрачительную картину.И есть «второй Китай», мало кому заметный и куда более скромный, готовый отрабатывать американские команды. Это чтобы рейтинг не терять. Грустно как-то это всё, невесело. Собственно говоря, КНР сегодня несколько богаче СССР 70-х годов двадцатого века. Однако никакой китайской внешней политики не просматривается даже в телескоп. Такие вот у нас пироги.Ну, про Японию (с Южной Кореей) можно просто промолчать. Им даже мечтать о тени суверенитета (закрыв голову одеялом) крайне вредно для здоровья. И иранскую нефть они закупать не будут. А нефти им нужно достаточно много. И куда податься бедному самураю?Понятно, кто-то немедленно начнёт травить сказки, что нефти на планете просто до чёрта, что никакого дефицита нет и быть не может… Просто примите как должное тот факт, что основные нефтяные месторождения были открытымощного экономического «спурта» Китайской Народной Республики. И задолго до куда менее броского, но не менее значимого экономического подъема Индии.Уже в 70-е годы цены на нефть резко выросли. Уже тогда внезапно выяснилось, что «баланс не сходится». Уже тогда Запад пошёл на беспрецедентные меры с целью снижения расхода ресурсов (и не в последнюю очередь нефти!). Массированное строительство АЭС во Франции — это как раз из этой серии. У Запада уже тогда (!) начало «подгорать». При общем населении меньшем, чем сегодня в Индии или Китае.И вот после 90-х (когда и начался серьёзный рост двух азиатских колоссов) какие-то аналитики заявляют нам, что всё OK, нефти на планете «просто умотаться»! Знаете, достаточно странное заявление. То есть послевоенная цивилизация Запада росла очень быстро, пока нефть была очень дешёвой. А потом был просто шок. В 70-е годы…. Внезапно оказалось, что, если нефть стоит хоть каких-то денег, то всё плохо!В 80-е — 90-е новых, по-настоящему крупных месторождений открыто не было. Да и где их откроешь? Наша планета не такая уж и громадная. А вот проблема недостатка ресурсов куда-то там «рассосалась». Как-то это подозрительно! Есть, знаете ли, такое нехорошее подозрение, что «распределение нефти» — процедура не совсем рыночная. И «по дешёвке» накупить много нефти у вас просто так не получится.Знаете, иногда вещи на самом деле совсем не такие, какими они выглядят. Согласитесь, в 70-е годы даже в СССР личное авто было роскошью. И под «человечеством, которому не хватает нефти» понимался как раз человек Запада. Как-то так. Западная Европа (не все страны!) плюс США с Канадой плюс Япония. Вот и всё «человечество», у которого были проблемы с заправкой авто.И вот уже баланс резко меняется. Новых гигантских месторождений нефти пока не открыто, а индустриализация и автомобилизация за эти годы шагнули по планете очень широко. Это и Китай, и Индия, и Бразилия. Да и в Иране с Турцией понаделали легковушек с грузовиками и понастроили заводов. То есть баланс «потребление/производство нефти», по сути дела, «опрокинулся». Но говорить об этом почему-то не принято. Хотя у нас всё та же планета, что и в 70-е.Поэтому невероятно поражает искренний «пофигизм» ведущих мировых игроков (ЕС, Индия, КНР) в отношении доступа к иранской нефти. Они что, нефть с Юпитера качают? Это же важнейший вопрос. Но как-то никто на себе тельняшку не рвёт. А вы говорите: антироссийские санкции! По гораздо более экономическому и менее политическому вопросу никто даже пискнуть не решается. А сейчас мы поговорим про ООН, БРИКС, АСЕАН и Новый шёлковый путь… Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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