Иранская космическая программа: «Посланник» вывел на орбиту немного «Света» • 111 • Аналитика

Старт РКН "Симург"





В Иране 22 апреля ранним утром состоялся успешный запуск ракеты космического назначения (РКН) под названием «Qased». «Касед» в переводе с фарси означает «Посланник». Как официально сообщается, в ходе запуска был выведен космический аппарат (КА) «Noor» («Нур» означает «Свет»), который был объявлен «первым военным спутником Ирана».



Иранцы не впервые успешно выводят на орбиту спутники, хотя число их успешных выведений пока что весьма невелико, их не наберется и десятка. Чем же интересен этот запуск?



Свои спутники…

Первый иранский спутник попал на круговую орбиту высотой около 700 км на нашей РКН "Космос-3М" в 2005 году 27 октября в ходе кластерного запуска с пачкой из 8 малых КА, включая и наш "Можаец-5", а также китайский, британский и иные спутники. Тот спутник назывался Sinah-1 и считался одними "спутником дистанционного зондирования Земли" (ДЗЗ), а другими и видовым разведчиком примитивного уровня. Разумеется, между мирной ДЗЗ и военной видовой разведкой разница почти так же "велика", как между своими разведчиками и чужими шпионами, ведь понятно, что мирный КА вполне может делать снимки и для военных, пусть даже не совсем удовлетворяющие их по качеству и разрешению, но в 80% случаев военных и такое качество устроит. И такая практика в мире сплошь и рядом, не исключая и нашу страну, где к операции, скажем, в Сирии, привлекаются и спутники ДЗЗ типа "Ресурс-П" и ряд других.



Sinah-1 официально считался еще и "телекоммуникационным" КА, правда, вряд ли этот аппарат мог содержать серьезную аппаратуру связи вместе с электронно-оптической видовой аппаратурой при своей массе в 170 кг, но какие-то сообщения пересылать мог. Вслед за Sinah-1 планировались 2 КА иранско-итальянской разработки, но итальянцев вынудили выйти из проекта по санкционным причинам. Следующим КА и первым, выведенным иранцами самостоятельно, стал Omid — телекоммуникационный (способный к примитивной ретрансляции сигнала) микроспутник массой 27 кг, выведенный на орбиту 258х364 км иранской РКН Safir ("Посол") 2 февраля 2009 г. Этот 40-см "кубик" (форма у него кубическая была) пробыл на орбите 2 месяца и затем с нее сошел.



…и свои носители

Сам 26-тонный носитель Safir был жидкостной ракетой, созданной на базе боевых ракет, и, если уж совсем углубиться в их северокорейско-иранские корни, восходит к нашей оперативно-тактической ракете (ОТР) "Эльбрус" Р-17М. Следующий пуск "Сафира", правда, улучшенной модификации 1А, также был успешным, в 2011 г. был выведен микро-КА Rasad-1, также видовой разведчик или спутник ДЗЗ, как посмотреть. Конечно, толку от "летающей фотокамеры" весом 15 кг в любом случае немного, сколько-нибудь детальные снимки такие аппараты и сейчас делать не в состоянии, а про десятилетие назад и говорить нечего. Серьезные военные видовые разведчики весят тонны, оптика на них большая и массивная.



Всего "Сафиры-1" модификаций 1, 1А, 1В и 1В+ запускались в космос 6 раз, успешными были 4 попытки, еще 1 запуск был тестовым без нагрузки и 1 не состоялся, потому что носитель рванул на стартовом столе еще до запуска. Видимо, с заправкой намудрили. Это именно его секретный, заметим, спутниковый снимок публиковал в прошлом августе Трамп в «Твиттере», чем вызвал злость у собственных разведчиков. Но понятно, что иметь носитель с предельной нагрузкой в 65 кг на низкой орбите, конечно, несерьезно, это не космическая программа, а кружок юных техников получается.



У Ирана есть и другой носитель, РКН Simorgh ("Симург", также известный как "Сафир-2") массой 77-85 т, также построен на базе жидкостных двигателей в обеих ступенях (также имеющих военное происхождение, в частности, от баллистической ракеты средней дальности, БРСД, Ghadr), и разгонный блок там также жидкостный. Эта РКН рассчитана на полезную нагрузку в 150-200 кг. Но из 4 запусков успешным был первый, когда нагрузки на борту не было, и частично успешным — последний, 9 февраля этого года, когда 113-кг телекоммуникационный КА Zafar ("Победа") был выведен на высоту круговой орбиты высотой примерно 530-540 км, но вот скорость выведения составила 6,5 км/с вместо необходимых 7,7 км/с, и спутник на орбите не остался. Иранцы после признания своей неудачи сразу же заявили, что до конца 2021 г. намерены произвести еще 5 запусков в космос. Все эти запуски проводились гражданской организацией, Космическим агентством Ирана, и носитель, несмотря на свое военное происхождение, тоже гражданский. Хотя боевые расчеты были все равно военными, просто формально считались гражданскими. И спутники, несмотря на явно двойное назначение ряда из них, — тоже формально гражданские. И космодром имени имама Хомейни — тоже гражданский.





РКН "Симург" на космодроме внутри монтажно-испытательного корпуса. Как видим, вполне гражданского типа сооружение

Первый военный, который не первый военный

А вот нынешний запуск официально проведен военными, а именно КСИР, точнее, АКС КСИР, Аэрокосмическими силами КСИР Ирана (иногда их переводят как ВКС КСИР, по аналогии, понятно, с нашими ВКС). И испытательный центр Шахруд, и носитель, и сам аппарат принадлежат Корпусу стражей Исламской революции, потому они и объявили его "первым военным спутником". КА "Нур" запущен на примерно круговую орбиту 426х444 км с наклонением орбиты 59,8 градуса.





Новая РКН "Касед" на старте

Теперь о ракете. Сама РКН "Касед" — двухступенчатая, первая ступень жидкостная, а вторая — твердотопливная. С происхождением первой ступени есть разные версии. Первая — это все та же первая ступень от Safir-1B, но доработанная. Против этой версии говорит то, что ступень "Каседа" длиннее, и, вероятно, потолще "сафировской". Вторая версия — это ступень от РКН "Симург". Но тоже вряд ли, та выглядит потолще, хотя точно определить размеры не представляется пока возможным. Есть еще вариант, что взяли первую ступень от жидкостной БРСД Ghadr-F — достаточно известной ракеты, ими хуситы из Йемена не один раз цели в Саудовской Аравии поражали. Правда, факел двигателей первой ступени "Каседа" отличается, возможно, это модернизированная версия. В принципе, все эти варианты "меж собой родичи". двигатели и сами ступени относятся к одному семейству ракет.





Запуск новой РКН с новым спутником "Нур"

Вторая же ступень твердотопливная и построена на базе нового твердотопливного двигателя с отклоняемым соплом "Салман", который был представлен в начале февраля АКС КСИР вместе с новой оперативно-тактической ракетой Raad-500, развитием ракет серии Fateh, модификацией которых, Fateh-313, иранцы, вместе с другими, наносили удар по американским базам в Ираке. "Салман" был заявлен как "двигатель второй ступени" для новых боевых ракет с повышенными возможностями и для выведения нагрузок в космос". И вот он первый раз успешно вывел полезную нагрузку. Сам носитель запускался со стартового стола, а вывоз и установка на него осуществлялись автомобильным транспортером-установщиком, который, кстати, перед стартом в сторону не отошел.









Новый твердотопливный двигатель второй ступени "Салман" на его презентации и на стенде огневых испытаний в том же центре Шахруд, где и запустили новую ракету

Сам генерал-лейтенант Хусейн Салями, главнокомандующий КСИР, после успешного запуска "многофункционального военного спутника", поздравил народ Исламской Республики Иран с успехом и заявил: "Это важное достижение означает усиление стратегических разведывательных возможностей Корпуса". То есть данный КА, несомненно, видовой разведчик.





Командующий АКС КСИР генерал Хаджидзаде на фоне РКН "Касед" со спутником "Нур", транспортера-установщика и стартового стола

Ракетный дуализм

Американцы при каждом иранском космическом запуске любят заявлять о "нарушении санкционного режима" и о "создании МБР под видом запусков РКН". Что хочется отметить по этому поводу? Доля истины тут есть. Да, несомненно, все иранские РКН имеют военные корни, как и многие РКН вообще, включая и самые первые, на которых человечество делало первые шаги в космос: королевская "семерку", американский "Атлас" и прочие. Но хорошая, мощная и надежная РКН, даже если когда была БРСД или МБР, была плохой боевой ракетой. Уж слишком требования к ним отличаются и с течением времени расходятся все дальше друг от друга. МБР должна находиться в готовности к немедленному запуску в течение считаных секунд, все более жесткими являются требования по сокращению активного участка траектории, по выживаемости и прочим "наворотам верблюда, ненужным в зоопарке" (из известного анекдота). Но зато нагрузка их куда скромнее, чем у РКН среднего и тяжелого класса. Хотя при этом списываемые из ВС боевые МБР вполне могут быть неплохими легкими носителями, примеров тому немало. Или их компоненты могут стать частями неплохих носителей.



А у иранцев "боевая" и "космическая" ветвь практически друг от друга далеко не ушли. И, конечно, представить себе вместо спутника в качестве нагрузки, скажем, управляемую боевую часть, которыми оснащены ныне многие иранские БРМД, БРСД и ОТР, можно. Конечно, ее придется переделывать под другие скорости входа в атмосферу и прочее. И ядерный заряд можно, если бы он был. И ступень эта вторая точно так же подойдет боевой ракете, и для нее и создается, хотя новой первой ступени для новой боевой ракеты АКС КСИР, вероятно, еще нет, Но что мешает Ирану проводить испытания боевых ракет? Они и так могут это делать, а санкций больше, чем есть, вряд ли уже будет. Но МБР из "Каседа" явно не получится — не та масса, не те возможности, так что это тоже, в общем, БРСД. Просто более дальнобойная. Иран же официально заявляет свои боевые ракеты как имеющие дальность не более 2000 км — это самоограничение они взяли себе в свое время добровольно, чтобы показать свое миролюбие. Мол, наша цель — Израиль и базы США в регионе, а до Европы нам дела нет и даже ракеты наши туда не долетают. Ну, в Болгарию или Грецию вполне долетят и с такой дальностью, но разве ключевым странам ЕС есть до них дело? Другое дело, что многие иранские БРСД по своим возможностям способны слетать и на 3000 км и даже более, но пусков на такие дальности не ведется. Но отрабатывать их все же нужно, вот и используют боевые ступени в космической программе.



Но боевой ракете лучше быть или полностью твердотопливной, или жидкостной, но с капсулированными баками, да и запуск желателен из транспортно-пускового контейнера и не со стартового стола. Но до всех этих премудростей иранские ракетчики пока не доросли — у них есть изделия, отвечающие лишь части этих условий.



В любом случае для иранской космической программы состоявшийся запуск нового небольшого КА на новой ракете, конечно, успех немалый, который, конечно, на фоне великих космических держав не смотрится. Но в общем, конечно, иранцы — молодцы, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом у себя в стране (которую они переживают получше, чем "продвинутые" страны ЕС), ведут и работы по космическим и военным программам. Иран России как минимум — страна частично союзная и уж точно дружественная, хотя и с не во всем сходящимися интересами, так что можно их с этим поздравить. В Иране 22 апреля ранним утром состоялся успешный запуск ракеты космического назначения (РКН) под названием «Qased». «Касед» в переводе с фарси означает «Посланник». Как официально сообщается, в ходе запуска был выведен космический аппарат (КА) «Noor» («Нур» означает «Свет»), который был объявлен «первым военным спутником Ирана».Иранцы не впервые успешно выводят на орбиту спутники, хотя число их успешных выведений пока что весьма невелико, их не наберется и десятка. Чем же интересен этот запуск?Первый иранский спутник попал на круговую орбиту высотой около 700 км на нашей РКН "Космос-3М" в 2005 году 27 октября в ходе кластерного запуска с пачкой из 8 малых КА, включая и наш "Можаец-5", а также китайский, британский и иные спутники. Тот спутник назывался Sinah-1 и считался одними "спутником дистанционного зондирования Земли" (ДЗЗ), а другими и видовым разведчиком примитивного уровня. Разумеется, между мирной ДЗЗ и военной видовой разведкой разница почти так же "велика", как между своими разведчиками и чужими шпионами, ведь понятно, что мирный КА вполне может делать снимки и для военных, пусть даже не совсем удовлетворяющие их по качеству и разрешению, но в 80% случаев военных и такое качество устроит. И такая практика в мире сплошь и рядом, не исключая и нашу страну, где к операции, скажем, в Сирии, привлекаются и спутники ДЗЗ типа "Ресурс-П" и ряд других.Sinah-1 официально считался еще и "телекоммуникационным" КА, правда, вряд ли этот аппарат мог содержать серьезную аппаратуру связи вместе с электронно-оптической видовой аппаратурой при своей массе в 170 кг, но какие-то сообщения пересылать мог. Вслед за Sinah-1 планировались 2 КА иранско-итальянской разработки, но итальянцев вынудили выйти из проекта по санкционным причинам. Следующим КА и первым, выведенным иранцами самостоятельно, стал Omid — телекоммуникационный (способный к примитивной ретрансляции сигнала) микроспутник массой 27 кг, выведенный на орбиту 258х364 км иранской РКН Safir ("Посол") 2 февраля 2009 г. Этот 40-см "кубик" (форма у него кубическая была) пробыл на орбите 2 месяца и затем с нее сошел.Сам 26-тонный носитель Safir был жидкостной ракетой, созданной на базе боевых ракет, и, если уж совсем углубиться в их северокорейско-иранские корни, восходит к нашей оперативно-тактической ракете (ОТР) "Эльбрус" Р-17М. Следующий пуск "Сафира", правда, улучшенной модификации 1А, также был успешным, в 2011 г. был выведен микро-КА Rasad-1, также видовой разведчик или спутник ДЗЗ, как посмотреть. Конечно, толку от "летающей фотокамеры" весом 15 кг в любом случае немного, сколько-нибудь детальные снимки такие аппараты и сейчас делать не в состоянии, а про десятилетие назад и говорить нечего. Серьезные военные видовые разведчики весят тонны, оптика на них большая и массивная.Всего "Сафиры-1" модификаций 1, 1А, 1В и 1В+ запускались в космос 6 раз, успешными были 4 попытки, еще 1 запуск был тестовым без нагрузки и 1 не состоялся, потому что носитель рванул на стартовом столе еще до запуска. Видимо, с заправкой намудрили. Это именно его секретный, заметим, спутниковый снимок публиковал в прошлом августе Трамп в «Твиттере», чем вызвал злость у собственных разведчиков. Но понятно, что иметь носитель с предельной нагрузкой в 65 кг на низкой орбите, конечно, несерьезно, это не космическая программа, а кружок юных техников получается.У Ирана есть и другой носитель, РКН Simorgh ("Симург", также известный как "Сафир-2") массой 77-85 т, также построен на базе жидкостных двигателей в обеих ступенях (также имеющих военное происхождение, в частности, от баллистической ракеты средней дальности, БРСД, Ghadr), и разгонный блок там также жидкостный. Эта РКН рассчитана на полезную нагрузку в 150-200 кг. Но из 4 запусков успешным был первый, когда нагрузки на борту не было, и частично успешным — последний, 9 февраля этого года, когда 113-кг телекоммуникационный КА Zafar ("Победа") был выведен на высоту круговой орбиты высотой примерно 530-540 км, но вот скорость выведения составила 6,5 км/с вместо необходимых 7,7 км/с, и спутник на орбите не остался. Иранцы после признания своей неудачи сразу же заявили, что до конца 2021 г. намерены произвести еще 5 запусков в космос. Все эти запуски проводились гражданской организацией, Космическим агентством Ирана, и носитель, несмотря на свое военное происхождение, тоже гражданский. Хотя боевые расчеты были все равно военными, просто формально считались гражданскими. И спутники, несмотря на явно двойное назначение ряда из них, — тоже формально гражданские. И космодром имени имама Хомейни — тоже гражданский.А вот нынешний запуск официально проведен военными, а именно КСИР, точнее, АКС КСИР, Аэрокосмическими силами КСИР Ирана (иногда их переводят как ВКС КСИР, по аналогии, понятно, с нашими ВКС). И испытательный центр Шахруд, и носитель, и сам аппарат принадлежат Корпусу стражей Исламской революции, потому они и объявили его "первым военным спутником". КА "Нур" запущен на примерно круговую орбиту 426х444 км с наклонением орбиты 59,8 градуса.Теперь о ракете. Сама РКН "Касед" — двухступенчатая, первая ступень жидкостная, а вторая — твердотопливная. С происхождением первой ступени есть разные версии. Первая — это все та же первая ступень от Safir-1B, но доработанная. Против этой версии говорит то, что ступень "Каседа" длиннее, и, вероятно, потолще "сафировской". Вторая версия — это ступень от РКН "Симург". Но тоже вряд ли, та выглядит потолще, хотя точно определить размеры не представляется пока возможным. Есть еще вариант, что взяли первую ступень от жидкостной БРСД Ghadr-F — достаточно известной ракеты, ими хуситы из Йемена не один раз цели в Саудовской Аравии поражали. Правда, факел двигателей первой ступени "Каседа" отличается, возможно, это модернизированная версия. В принципе, все эти варианты "меж собой родичи". двигатели и сами ступени относятся к одному семейству ракет.Вторая же ступень твердотопливная и построена на базе нового твердотопливного двигателя с отклоняемым соплом "Салман", который был представлен в начале февраля АКС КСИР вместе с новой оперативно-тактической ракетой Raad-500, развитием ракет серии Fateh, модификацией которых, Fateh-313, иранцы, вместе с другими, наносили удар по американским базам в Ираке. "Салман" был заявлен как "двигатель второй ступени" для новых боевых ракет с повышенными возможностями и для выведения нагрузок в космос". И вот он первый раз успешно вывел полезную нагрузку. Сам носитель запускался со стартового стола, а вывоз и установка на него осуществлялись автомобильным транспортером-установщиком, который, кстати, перед стартом в сторону не отошел.Сам генерал-лейтенант Хусейн Салями, главнокомандующий КСИР, после успешного запуска "многофункционального военного спутника", поздравил народ Исламской Республики Иран с успехом и заявил: "Это важное достижение означает усиление стратегических разведывательных возможностей Корпуса". То есть данный КА, несомненно, видовой разведчик.Американцы при каждом иранском космическом запуске любят заявлять о "нарушении санкционного режима" и о "создании МБР под видом запусков РКН". Что хочется отметить по этому поводу? Доля истины тут есть. Да, несомненно, все иранские РКН имеют военные корни, как и многие РКН вообще, включая и самые первые, на которых человечество делало первые шаги в космос: королевская "семерку", американский "Атлас" и прочие. Но хорошая, мощная и надежная РКН, даже если когда была БРСД или МБР, была плохой боевой ракетой. Уж слишком требования к ним отличаются и с течением времени расходятся все дальше друг от друга. МБР должна находиться в готовности к немедленному запуску в течение считаных секунд, все более жесткими являются требования по сокращению активного участка траектории, по выживаемости и прочим "наворотам верблюда, ненужным в зоопарке" (из известного анекдота). Но зато нагрузка их куда скромнее, чем у РКН среднего и тяжелого класса. Хотя при этом списываемые из ВС боевые МБР вполне могут быть неплохими легкими носителями, примеров тому немало. Или их компоненты могут стать частями неплохих носителей.А у иранцев "боевая" и "космическая" ветвь практически друг от друга далеко не ушли. И, конечно, представить себе вместо спутника в качестве нагрузки, скажем, управляемую боевую часть, которыми оснащены ныне многие иранские БРМД, БРСД и ОТР, можно. Конечно, ее придется переделывать под другие скорости входа в атмосферу и прочее. И ядерный заряд можно, если бы он был. И ступень эта вторая точно так же подойдет боевой ракете, и для нее и создается, хотя новой первой ступени для новой боевой ракеты АКС КСИР, вероятно, еще нет, Но что мешает Ирану проводить испытания боевых ракет? Они и так могут это делать, а санкций больше, чем есть, вряд ли уже будет. Но МБР из "Каседа" явно не получится — не та масса, не те возможности, так что это тоже, в общем, БРСД. Просто более дальнобойная. Иран же официально заявляет свои боевые ракеты как имеющие дальность не более 2000 км — это самоограничение они взяли себе в свое время добровольно, чтобы показать свое миролюбие. Мол, наша цель — Израиль и базы США в регионе, а до Европы нам дела нет и даже ракеты наши туда не долетают. Ну, в Болгарию или Грецию вполне долетят и с такой дальностью, но разве ключевым странам ЕС есть до них дело? Другое дело, что многие иранские БРСД по своим возможностям способны слетать и на 3000 км и даже более, но пусков на такие дальности не ведется. Но отрабатывать их все же нужно, вот и используют боевые ступени в космической программе.Но боевой ракете лучше быть или полностью твердотопливной, или жидкостной, но с капсулированными баками, да и запуск желателен из транспортно-пускового контейнера и не со стартового стола. Но до всех этих премудростей иранские ракетчики пока не доросли — у них есть изделия, отвечающие лишь части этих условий.В любом случае для иранской космической программы состоявшийся запуск нового небольшого КА на новой ракете, конечно, успех немалый, который, конечно, на фоне великих космических держав не смотрится. Но в общем, конечно, иранцы — молодцы, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом у себя в стране (которую они переживают получше, чем "продвинутые" страны ЕС), ведут и работы по космическим и военным программам. Иран России как минимум — страна частично союзная и уж точно дружественная, хотя и с не во всем сходящимися интересами, так что можно их с этим поздравить. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





111 Источник Похожие новости Зря брали деньги у Китая. Как хоронят "Пояс и путь" Последний бой капитализма? The future of English: самый популярный язык может потерять этот статус Премьера карантина — фильм "Спутник" о визите внеземного паразита в СССР Еще и нефть. Эксперт назвал три причины, по которым Трамп угрожает Ирану Плата за лихость: кто предал удачливого атамана Новости партнеров