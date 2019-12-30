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Иран заявил об уничтожении "шпионских аппаратов" в районе учений с Россией
30 декабря 2019, 22:54 • 81 • В мире
27 декабря в Оманском заливе стартовали учения "Пояс морской безопасности", в которых принимают участие военные моряки Ирана, России и Китая. В связи с этим иранские власти выступили с жёстким заявлением. "Мы поразим любой шпионский аппарат в зоне военных учений, будь то морское или воздушное судно", - сказал иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри.
Это заявление главнокомандующего и главы штаба армии Исламской Республики Иран последовало в ходе интервью информационному агентству Tasnim.
Иран с большой серьёзностью относится к проводимым в Оманском заливе совместным учениям, и своим заявлением Сайяри продемонстрировал, что иранские военные будут готовы к любым возможным провокациям. Слова эти сказаны не просто так: неподалёку от места манёвров военных Ирана, России и Китая уже были замечены иностранные военные корабли, которые, вероятно, ведут наблюдение или разведку.
Контр-адмирал Сайяри заверил, что морские учения трёх стран "Пояс морской безопасности" "точно не являются последними". Он сообщил, что участники определяют методики, которые позволят в будущем повторять такие учения.
Целью манёвров, как ранее РИА "Новости" сообщал посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчёркивал, что учения не направлены против других стран.
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