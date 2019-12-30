Иран заявил об уничтожении "шпионских аппаратов" в районе учений с Россией

Это заявление главнокомандующего и главы штаба армии Исламской Республики Иран последовало в ходе интервью информационному агентству Tasnim.

Иран с большой серьёзностью относится к проводимым в Оманском заливе совместным учениям, и своим заявлением Сайяри продемонстрировал, что иранские военные будут готовы к любым возможным провокациям. Слова эти сказаны не просто так: неподалёку от места манёвров военных Ирана, России и Китая уже были замечены иностранные военные корабли, которые, вероятно, ведут наблюдение или разведку.

Контр-адмирал Сайяри заверил, что морские учения трёх стран "Пояс морской безопасности" "точно не являются последними". Он сообщил, что участники определяют методики, которые позволят в будущем повторять такие учения.

Целью манёвров, как ранее РИА "Новости" сообщал посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчёркивал, что учения не направлены против других стран.