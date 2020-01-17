Иран заявил о готовности передать Украине погибших в авиакатастрофе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил главе украинского МИД Вадиму Пристайко во время телефонных переговоров, что иранская сторона готова передать Украине тела погибших при крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что вместе с этим иранский министр добавил, что Тегеран примет помощь Киева в расшифровке чёрного ящика.

«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке чёрного ящика», — указывается в заявлении.

Пристайко, в свою очередь, поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолёта.

Ранее главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров украинского самолёта, который был сбит над Тегераном.

Украинский лайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.